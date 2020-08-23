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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
23 августа 2020 23:03
Метки: еда   история   ретро   фото   
524
40
Подборка интересных ретро-фотографий

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Метки: еда   история   ретро   фото   
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1  комментарий
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Олег 3 часа назад
Благодарю за пост хорошие фото и комментарии."Лично для меня примечательно фото №7-Академик Борис Патон с космонавтами Светланой Савицкой и Владимиром Джанибековым, 1984год,СССР".К сожалению Дважды Герой Социалистического Труда,и множества других наград и премий,-академик и Патон Борис Евгеньевич скончался четыре дня назад 19 августа на 101-м году жизни.Он жил на украине и оставался человеком,которого интересовала наука и созидание,а не не шароварщина и вся эта национальная клоунада.
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