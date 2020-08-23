1.
2.
Левиттаун — первый пригород массовой застройки в США, 1949 год, Лонг–Айленд, Нью–Йорк
В компании Levitt & Sons догадались применить методы конвейерного производства при возведении домов. Массово застраивать кварталы оказалось дешевле и многие семьи смогли позволить себе переехать из тесных городских квартир в пригороды.
3.
Tito & Tarantula на съемках "От заката до рассвета", 1995 год, Калифорния
— В потрясающем теле Сальмы Хайек.
4.
Первая всесоюзная ролевая игра "Хоббитские игрища", 1990 год, окрестности Красноярска
5.
Рамон Меркадер показывает следствию как убивал товарища Троцкого, 1940 год, Мексика
После освобождения Меркадер транзитом через Кубу был переправлен в СССР, где из рук председателя КГБ Шелепина получил золотую звезду Героя СССР и орден Ленина.
6.
Тройное рукопожатие: Черчилль, Трумэн и Сталин, 23.07.1945, Потсдам, Германия
7.
Академик Борис Патон с космонавтами Светланой Савицкой и Владимиром Джанибековым, 1984 год, СССР
8.
Шон Коннери и Мишель Пфайффер перед гостиницей "Украина", 1990 год, Москва
9.
Сент–Экзюпери, Африка, 1935 год.
10.
Перспективному оппозиционному политику Александру Лукашенко порвали штаны, 1994 год, Минск
11.
Солнечные ванны на крымском курорте, 1933 год, СССР
"Лучшее время для закаливания солнцем с 10 до 12 часов дня. Солнечной ванне предшествует 1–2 часовая воздушная ванна в тени или под навесом. Облучение начинают с одной минуты на каждую из четырех сторон тела. Каждые два дня добавляют по 1 минуте на каждую сторону тела и постепенно доходят до 8 минут нагрева. После солнечных ванн применяют или обтирание тела подогретой морской водой, или обливание, или допускают морское купание. После всех процедур предписан отдых в тени в течение 0,5–1 часа."
12.
Испытания Opel Kapitän, 1951 год, ФРГ
13.
Девушка и боксер, 1968 год, Рига
14.
Мадонна, 1982 год, США
15.
Британская актриса Барбара Роско читает и готовит, с феном на голове. Лондон, Англия, 1963 год.
16.
Молодая Орнелла Мути
17.
Извержение вулкана в Вестманнаэйяре, Исландия. 1973
18.
Солдат корпуса Альпини несет в горы полевую пушку. 1916 г.
19.
Происшествие с Boeing 737 над Кахулуи, 28 апреля 1988 года.
20.
Режиссер Роман Полански с женой Шэрон Тейт на пляже в Каннах, Франция, 1968 год.
21.
На рынке в Магадане, 1990 год
22.
Шер со своим "Оскаром" за роль в х/ф "Лунный свет", 1988 год.
23.
У дома работников ГУМа, Москва, 1970 год
24.
Студентки Московского энергетического института (МЭИ) перебирают капусту на овощной базе. СССР. Октябрь 1967 г.
25.
Арнольд Шварценеггер — промо к фильму: Детсадовский полицейский, 1990 г.
26.
Сергей Бодров, 1997 год
27.
Синди Кроуфорд в розовом. 1994.
28.
Сплав леса в Карелии, 1969 год.
29.
НАМИ-0169 - опытный капотный бортовой грузовой автомобиль с колесной формулой 6х4 грузоподъемностью 8 тонн с интегральным оперением из стеклопластика, разрабатывавшийся в качестве альтернативного проекта для завода КамАЗ. 1971 год
30.
«Звездный» - ресторан в гостинице «Россия». Москва, 1969
31.
Женщины на трехместном велосипеде-тандеме, Австралия 1938
32.
Юрий Гагарин с родственниками, 1960-е гг.
33.
Том Круз, Шон Пенн и Тимоти Хаттон, 1981 год, США
34.
«Петушки» рулят. СССР, 1980-е
35.
Пожарный в ресторане «7 небо» в Останкинской телебашне после пожара, 2000 г.
36.
Пленные немецкие генералы после окончания битвы за Берлин, 1945 г.
37.
Московское наводнение. Фото Льва Поликашина, СССР, 1966 г.
38.
25–й автобус, Ереван. 1990-е.
39.
На лодке по Красной Площади. Самое большое наводнение за всю историю Москвы. Апрель 1908 г.
40.
Моника Беллуччи
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