Стоит вспомнить о таком красавце как лесной кот – не стоит забывать, что это дикий и опасный хищник. Выделяют несколько видов диких лесных кошек, всего насчитывается 22 подвида. Наши домашний кошки произошли именно от своих диких предков, которые и по ныне широко распространены на просторах Земли.
По внешнему виду очень похожа на домашнюю кошку, но отличается от неё более крупными размерами и окраской — серого, дымчатого или коричневого цвета, тёмными полосами вдоль хребта, более однородной (без полос) и светлой окраской меха на боках, более коротким и толстым пушистым хвостом с многочисленными поперечными кольцевыми полосами и тёмной, как бы обрубленной, кисточкой.
Высота в холке достигает 30 - 35 сантиметров, длина тела до 80 сантиметров, хвоста - около 30 см. Хвост у него толстый, окрас полосатый.
Высота в холке достигает 30 - 35 сантиметров, длина тела до 80 сантиметров, хвоста - около 30 см. Хвост у него толстый, окрас полосатый.
Это очень ловкий зверь, способный быстро бегать, а так же лазать по деревьям. Прекрасный охотник. Любимая пища - мелкие грызуны и птицы.
Это древнее животное (Среднеевропейский лесной кот, степной кот, Кавказский лесной кот ), раньше населяло всю Евразию. Дикие кошки были распространены в эпоху плейстоцена. Когда лёд отступал, они начали приспосабливаться к жизни в густом лесу. Сейчас большинство особей живет на полуостровах: Пиренейском, Апеннинском и Балканском, а также в Шотландии и Германии, Украине, Молдавии. Занесены в красную книгу и находятся под охраной государств.
Это древнее животное (Среднеевропейский лесной кот, степной кот, Кавказский лесной кот ), раньше населяло всю Евразию. Дикие кошки были распространены в эпоху плейстоцена. Когда лёд отступал, они начали приспосабливаться к жизни в густом лесу. Сейчас большинство особей живет на полуостровах: Пиренейском, Апеннинском и Балканском, а также в Шотландии и Германии, Украине, Молдавии. Занесены в красную книгу и находятся под охраной государств.
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