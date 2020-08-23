Это очень ловкий зверь, способный быстро бегать, а так же лазать по деревьям. Прекрасный охотник. Любимая пища - мелкие грызуны и птицы.

Это древнее животное (Среднеевропейский лесной кот, степной кот, Кавказский лесной кот ), раньше населяло всю Евразию. Дикие кошки были распространены в эпоху плейстоцена. Когда лёд отступал, они начали приспосабливаться к жизни в густом лесу. Сейчас большинство особей живет на полуостровах: Пиренейском, Апеннинском и Балканском, а также в Шотландии и Германии, Украине, Молдавии. Занесены в красную книгу и находятся под охраной государств.