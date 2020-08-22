Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Я наводил порядок у себя в гараже и нашел это. Вижу, что цепь, но почему прямоугольная?"
Ответ:
"Это прямоугольная цепь для подвесной декоративной лампы"
2. "Мне досталась эта шляпа по наследству, но я практически ничего о ней не знаю"
Ответ:
"Это головной убор швейцарского кавалериста, конца 1800-х - начала 1900-х годов"
3. "Нашел это в ящике стола у себя на рабочем месте, что это такое?"
Ответ:
"Это настенное крепление для огнетушителя"
4. "Что это за инструмент такой?"
Ответ:
"Это разводной ключ немецкого образца"
5. "Нашла это у родителей в серванте, что это такое?"
Ответ:
"Старый чертежный набор"
6. "Что это за странная табуретка, зачем такие модификации?"
Ответ:
"Такие табуретки ставят в кухне, чтобы ее можно было разложить при возможности и использовать как небольшую лестницу, чтобы достать нечто с верхней полки кухонного шкафа"
7. "Что это за штуковина для пыток?"
Ответ:
"Один из инструментов, которым обрабатывают наконечник бильярдного кия"
8. "Жена купила на распродаже, но не отвечает, что это такое. Говорит - сам догадайся. Что это?"
Ответ:
"Это аппарат для колки орехов"
9. "Я увидел это у своего друга на двери, причем только с одной стороны. Что это за отверстия?"
Ответ:
"Это для занятий со спортивной резинкой, фиксируя ее на разной высоте, можно выполнять различные упражнения на растяжку"
10. "Что это за штуковина?"
Ответ:
"Это старинный инструмент для прополки участка, втыкаете вилку под большой сорняк и вырываете его из земли используя инструмент как рычаг"
11. "Что это за приспособление такое странное и для чего?"
Ответ:
"Это для колки орехов (еще один вариант)"
12. "Что это за штуковина в пластиковой коробке, отец сказал, что это нечто дорогостоящее"
Ответ:
"Это матрица состоящая из десятков различных чипов"
13. "Что это за странные купола на доме с отверстиями?"
Ответ:
"Это окна в турецком стиле. Каждый купол представляет собой потолок отдельной комнаты, в котором есть определенное количество небольших отверстий с окнами, через которые внутрь проникает свет"
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Обычно как раз одинаковых.
Там не только свет, но и дождь и, жучки с паучками попадут.