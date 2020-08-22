Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

1. "Я наводил порядок у себя в гараже и нашел это. Вижу, что цепь, но почему прямоугольная?" 0

Ответ: "Это прямоугольная цепь для подвесной декоративной лампы"

2. "Мне досталась эта шляпа по наследству, но я практически ничего о ней не знаю" 0

Ответ: "Это головной убор швейцарского кавалериста, конца 1800-х - начала 1900-х годов"

3. "Нашел это в ящике стола у себя на рабочем месте, что это такое?" 0

Ответ: "Это настенное крепление для огнетушителя"

Ответ: "Это разводной ключ немецкого образца"

Ответ: "Старый чертежный набор"

Ответ: "Такие табуретки ставят в кухне, чтобы ее можно было разложить при возможности и использовать как небольшую лестницу, чтобы достать нечто с верхней полки кухонного шкафа"

Ответ: "Один из инструментов, которым обрабатывают наконечник бильярдного кия"

8. "Жена купила на распродаже, но не отвечает, что это такое. Говорит - сам догадайся. Что это?" 0

Ответ: "Это аппарат для колки орехов"

9. "Я увидел это у своего друга на двери, причем только с одной стороны. Что это за отверстия?" 0 Источник:

Ответ: "Это для занятий со спортивной резинкой, фиксируя ее на разной высоте, можно выполнять различные упражнения на растяжку"

Ответ: "Это старинный инструмент для прополки участка, втыкаете вилку под большой сорняк и вырываете его из земли используя инструмент как рычаг"

Ответ: "Это для колки орехов (еще один вариант)"

12. "Что это за штуковина в пластиковой коробке, отец сказал, что это нечто дорогостоящее" 0

Ответ: "Это матрица состоящая из десятков различных чипов"