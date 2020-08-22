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Что это за штука: самые странные находки

Что это за штука: самые странные находки (14 фото)

Автор:
22 августа 2020 20:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   вопросы   интересно   ответы   
3232
14
Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вещи   вопросы   интересно   ответы   
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34  комментария
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10k
Yasen_Perec 4 часа назад
"Старый чертежный набор" называется готовальня.
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548
Виктор Чикалев 2 часа назад
"Это матрица состоящая из десятков различных чипов"
Обычно как раз одинаковых.
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8k
Denissg Виктор Чикалев 13 минут назад
И стоимость ее, когда она валяется у отца в коробке - ноль.
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−99
............ 3 часа назад
держатель для огнетушителя понятно, а разъем 2.5 там зачем?
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6k
Саша Смирнов ............ 2 часа назад
Не 2,5, а 6 мм jack-разъём. Это видно по форме наконечника. Да и шурупы для удержания огнетушителя вряд ли диаметром 2-3 мм.
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69
Дмитрий Зайцев ............ 2 часа назад
я думаю, что бы показать размер держателя
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25k
АнтонПолднев 4 часа назад
А если бы поместил пальчик жены в устройство и плавно нажимал рычаг, то вопрос в интернете можно было бы не размещать...
А если бы поместил пальчик жены в устройство и плавно нажимал рычаг, то вопрос в интернете можно было бы не размещать...
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14k
Пронька Грезной АнтонПолднев 3 часа назад
Не пальчик надо помещать, а "крепкий орешек". Для проверки на железность
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71k
Обходчик. 4 часа назад
Аппарат Для колки орехов..
Аппарат Для колки орехов..
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1k
vfrcbvec Обходчик. 2 часа назад
Что это за штука: самые странные находки
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33k
Бабай vfrcbvec 55 минут назад
Чё, типа фисташки колоть?
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12k
Broser Обходчик. Полчаса назад
Я ещё не видел как Волочковой орехи колят.
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23k
parallax 4 часа назад
13.
Там не только свет, но и дождь и, жучки с паучками попадут.
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6k
Саша Смирнов parallax 2 часа назад
Потому рекомендованы балдахины.
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14k
Lelik parallax 23 минуты назад
Они обычно стеклышками закрыты, типа донышек от банок
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