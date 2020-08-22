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Искусство аквариумистики — удивительные подводные пейзажи

Искусство аквариумистики — удивительные подводные пейзажи (11 фото)

Автор:
22 августа 2020 13:37
Сообщество : Искусство
Метки: аквариумистика   искусство   красота   необычайно   
1283
11
Эти пейзажи похожи на декорации к фильму в стиле фэнтези или восхитительный концепт-арт для какой-нибудь игры. Но на самом деле это «всего лишь» аквариумы.

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Метки: аквариумистика   искусство   красота   необычайно   
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2  комментария
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1k
Рустам 6 часов назад
красота
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1k
Алексей 3 часа назад
Я эту подборку аквариумов лет 12 назад видел.
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