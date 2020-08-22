Аквариумистику можно было бы назвать видом спорта, потому что в ней есть все — сложности, конкуренция и, конечно же, желание достичь непревзойденных результатов. Люди, создавшие эти восхитительные аквариумные пейзажи, являются экспертами во многих областях — биологии, дизайне, фотографии, а также они мастерски овладели одним из самых сложных искусств — искусством терпения. В конце концов, на создание некоторых из этих водных шедевров ушли месяцы, а то и годы.



В мире даже существует Международный конкурс по аквариумистике, и каждый год он присуждает награды лучшим дизайнерам подводных пейзажей. Предлагаем вам посмотреть на самые впечатляющие из них.