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Что это за штука: самые странные находки

Что это за штука: самые странные находки (16 фото)

Автор:
21 августа 2020 16:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   вопросы   интересно   ответы   
2007
16

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вещи   вопросы   интересно   ответы   
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7  комментариев
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13k
AlexЕЙ 2 часа назад
Полез посмотреть про "ложки любви" нашёл вот такую.)
Ложка очень большой любви.

Полез посмотреть про "ложки любви" нашёл вот такую.) Ложка очень большой любви.
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Показать 1 ответ
5k
Саша Смирнов 40 минут назад
Комментарий к фото
У обоих моих детей я пуповину перерезал обычными ножницами с тупыми концами.
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173k
NAZARETH Час назад
Димон , интересные эти посты у тебя. Не останавливайся. Я много чего угадываю , но иногда ставят в тупик вроде простые вещи.
Димон , интересные эти посты у тебя. Не останавливайся. Я много чего угадываю , но иногда ставят в тупик вроде простые вещи.
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926
Schweik 2 часа назад
да мы иногда в окопах у немцев находим тоже много непонятных штук
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24k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Это барахло уже столько кочует по тырнетам, что наверное только слепой еще не в курсе, что эта штука часть сумочки/мешочка, а это флеботом или ветеринарный ланцет для кровопусканий.
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10k
Yasen_Perec 2 часа назад
Угадал только пороховницу и вязалку.
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