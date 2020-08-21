Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Увидел в старой квартире странную нишу в прихожей?"
Ответ: "Старая ниша для размещения телефона"
2. "Что это за пыточный инструмент висит на стене у моего друга дома"
Ответ: "Так называемая "Ложка любви" из Уэльса. По традиции неженатый парень вырезал из куска дерева Ложку Любви и дарил ее понравившейся девушке"
3. "Что это за острые штуковины?"
Ответ: "Ланцет для кровопусканий, в средние века пользовались такими"
4. "Что это за раритет?"
Ответ: "Это японский аксессуар — гребень мяо"
5. "Что это за сидение странное такое?"
Ответ: "Ортопедический коленный стул. Человек садится на сиденье, колени кладет на подставки, ноги вниз, под сиденье"
6. "Что это за старая штуковина?"
Ответ: "Вафельница для яичных вафель по-гонконгски. Открыв ее, вы все поймете, внутри формы как у советских вафельниц"
7. "Нашел на барахолке. Что это?"
Ответ: "Калимба или цанца, музыкальный инструмент, широко распространенный в Африке"
8. "Деревянная штука, которую я нашел дома у своей бабушки"
Ответ: "Ложка-форма для изготовления лакомства маамуль - арабское печенье с начинкой"
9. Что это за штука, похожая на флягу? Сверху есть небольшой рычаг, открывающий металлический колпачок.
Ответ: Это пороховница, она же фляга для пороха. Предназначена для старого оружия, когда порох необходимо было засыпать прямо в ствол.
10. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Верхняя часть от раскрываемого мешочка/сумочки"
11. "Занятные ножницы. Для чего они?"
Ответ: "Старые щипцы-ножницы для перерезания пуповины у новорожденного ребенка"
12. Что это за инструмент и в чем его назначение?
Ответ: Это скребок, используемый для удаления маркировки с деревянных транспортировочных коробок, которые до изобретения упаковок из гофрированного картона, пенопласта, пузырьковой упаковки и всех видов замечательных современных упаковочных продуктов были самым распространенным способом упаковки товаров. Тот, кто использовал такой скребок, мог соскрести маркировку предыдущего грузоотправителя и использовать ящик заново.
13. Эта штука сделана из пластика, есть несколько мелких металлических деталей. Если вращать ручку зубчатого диска, крючок начинает вращаться. Что это?
Ответ: Это устройство может быть знакомо людям, которые занимались вязанием или у кто видел, как кто-то что-то вяжет. Существует оно для изготовления витого шнура, который потом станет украшением изделия.
14. Какая-то штука - что-то среднее между пистолетом, кухонной утварью и медицинским инструментом... Что это такое?
Ответ: Это старинное устройство, которое использовалось для проверки пороха. Насыпаем порох в устройство, совершаем выстрел, и пластинка сдвигается на определенную величину, по которой можно судить о качестве пороха и о том, сколько понадобится этой смеси, чтобы совершить полноценный выстрел.
15. Этот предмет мебели чуть меньше метра в высоту. Почему он имеет такую форму и для чего он служит?
Ответ: Это стойка с пепельницей и двумя контейнерами, предположительно, дин для спичек, второй для сигарет. Нижняя полка - для хьюмидора с сигарами.
Источник:
- Как этим пользоваться?
- "Ну тупые!": 16 убойных запросов от пользователей Ответы Mail.ru
- 11 загадок для любителей поломать голову
- Как выглядит дом, который не открывали 17 лет
- 12 загадок для фишкян
Ложка очень большой любви.