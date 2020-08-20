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Чем на самом деле отличаются персики от нектаринов?

Чем на самом деле отличаются персики от нектаринов? (3 фото)

Автор:
20 августа 2020 18:53
Сообщество : Еда
Метки: нектарин   нектарины   отличие персиков от нектаринов   персик   персики   
1543
3
Правда ли, что нектарин — это персик, скрещенный со сливой? Или же это продукт с ГМО? Оказывается, различаются эти спелые фрукты не только по внешему виду!

Источник:

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Метки: нектарин   нектарины   отличие персиков от нектаринов   персик   персики   
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9  комментариев
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404
Павел 5 часов назад
Нектарин это персик-призывник.
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16k
turyst 3 часа назад
Понятно.
Нектарин, это облысевший из-за мутации, персик.
Радиация, наверно.
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4k
Дмитрий 4 часа назад
"Перед едой можно удалить ворсинки с персика с помощью зубной щетки." - ??? И я себе представил такую картинку....
А так я куда больше люблю персики.
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16k
turyst Дмитрий 3 часа назад
Как-то так.
Как-то так.
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6k
piton13 Дмитрий 2 часа назад
А вы знаете что зубная щётка в таких случаях не помогает? Единственное правильное решение перед употреблением это - побрить бритвой фирмы Gillette...
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−38
VladmirK1979 4 часа назад
Персики всегда вкусные, во рту тают, а никтарины как повезет
50/50
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5k
Владимир VladmirK1979 14 минут назад
и те и другие последнее время больше напоминают яблоки с одной косточкой
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10k
Corvus Corax 5 часов назад
Галатея/Фаня, перелогинься...
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13k
Ego sum qui sum 5 часов назад
легкой небритостью
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Sergey
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