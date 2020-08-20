Чем на самом деле отличаются персики от нектаринов?

Но однажды, предположительно в 17 веке, на одном из персиковых деревьев появились абсолютно лысые плоды — блестящие и глянцевые. Позже выяснилось, что появилось это чудо природы на свет в результате естественных генетических мутаций в процессе самоопыления деревьев, и благодаря ученым-селекционерам этот вид был сохранен. Стоит отметить, что сегодня существуют тысячи разновидностей персика.



Нектарин называют улучшенной версией персика — дело в том, что отсутствие пуха природе пришлось компенсировать более крепкой и упругой кожицей. У нектарина более плотная мякоть, он слаще и калорийнее — в нем намного больше сахара, чем в персике! Поэтому людям с сахарным диабетом или придерживающимся диеты стоит учитывать этот факт. Но зато в нектарине больше и полезных веществ, например, витамина С, бета-каротина (провитамина А) и калия.