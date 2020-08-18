Фото, глядя на которые хочется сказать: «Да ладно!» и смотреть дальше, потому что ну очень интересно

Очень трудно удивить хоть чем-то современных людей, ведь в интернете можно найти что угодно. Но мы постарались и отыскали очень занятные познавательные фотографии, которые помогут вам поверить в то, что в мире ещё полно загадок и всяческих интересностей.
Гималайский грифон с фальшивыми глазами. Вы тоже сначала не увидели подвоха?
Это земляничная кукуруза. Её плоды употребляют в пищу, а также используют в качестве декора
А это не бревно, а моль, и она отлично маскируется под дерево
Онагадори — порода кур с особенно длинным хвостом
Chrysomallon squamiferum — вид моллюсков, обитающий около глубоководных гидротермальных источников. Единственный известный организм, у которого одним из материалов скелета служат сульфиды железа
Так выглядит порез пальца под электронным микроскопом
Это не фотошоп, а 100-метровая статуя богини Каннон, расположенная в городе Сэндай, Япония. Это одна из самых высоких статуй в мире
Эта ракушка похожа на маленький кокос
Карликовый сокол живет в восточной и южной части Африки и является самым маленьким хищником на континенте. Его длина всего 20 см и он охотится на насекомых, мелких рептилий и грызунов
Туканы — очень яркие и эффектные птицы, но курчавые арасари выделяются среди представителей этого вида своей уникальной причёской
Древесный кенгуру выглядит как плюшевая игрушка, а не как живое существо
Это не картина, а фотография пустыни Намиб
Вот как спят космонавты на МКС
Познакомьтесь с котом по кличке Сорен. Он ослеп и его глаза стали похожи на северное сияние
Стеклянная бабочка, которая, конечно, не из стекла, но имеет прозрачные крылья
Средневековые наряды пчеловодов были довольно жуткими
Радула улитки под микроскопом
"Мой кот родился вот с такой раздвоенной лапой"
Во Франции нашли 500-килограммовую бедренную кость динозавра, которой 140 миллионов лет
Ледяная пещера в Исландии во время заката
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Метки: интересно познавательно факты
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