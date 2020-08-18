Фото, глядя на которые хочется сказать: «Да ладно!» и смотреть дальше, потому что ну очень интересно

Очень трудно удивить хоть чем-то современных людей, ведь в интернете можно найти что угодно. Но мы постарались и отыскали очень занятные познавательные фотографии, которые помогут вам поверить в то, что в мире ещё полно загадок и всяческих интересностей.

Гималайский грифон с фальшивыми глазами. Вы тоже сначала не увидели подвоха? 0

Это земляничная кукуруза. Её плоды употребляют в пищу, а также используют в качестве декора 0

А это не бревно, а моль, и она отлично маскируется под дерево 0

Chrysomallon squamiferum — вид моллюсков, обитающий около глубоководных гидротермальных источников. Единственный известный организм, у которого одним из материалов скелета служат сульфиды железа 0

Это не фотошоп, а 100-метровая статуя богини Каннон, расположенная в городе Сэндай, Япония. Это одна из самых высоких статуй в мире 0

Карликовый сокол живет в восточной и южной части Африки и является самым маленьким хищником на континенте. Его длина всего 20 см и он охотится на насекомых, мелких рептилий и грызунов 0

Туканы — очень яркие и эффектные птицы, но курчавые арасари выделяются среди представителей этого вида своей уникальной причёской 0

Древесный кенгуру выглядит как плюшевая игрушка, а не как живое существо 0

Познакомьтесь с котом по кличке Сорен. Он ослеп и его глаза стали похожи на северное сияние 0