"Я нашла это в маминых вещах. Что это?"
Ответ:
2. "В гараже у отца нашел такую штуковину, для чего она нужна?"
Ответ:
3. "Мой отец выловил это вместо рыбы, что это за жуть?"
Ответ:
4. "Это какая-та раритетная штуковина, вот только я совсем не знаю для чего она"
Ответ:
5. "Я нашел это в старой медицинской сумке. Что это?"
Ответ:
6. "Что это такое?"
Ответ:
7. "Впервые вижу такие странные крючки. На них совершенно неудобно вешать одежду"
Ответ:
8. "Я нашел это в саду. Это какая-то изощренная ловушка?"
Ответ:
9. "Я каждый день вижу это и постоянно хочу спросить. Что это за арки такие, для чего они?"
Ответ:
10. "Что это за приспособление я увидел в горах Франции?"
Ответ:
11. "Что это за штуковина? Кто знает?"
Ответ:
12. "Что это за голубой мешочек и для чего он нужен?"
Ответ:
13. "Что это за штуковина такая?"
Ответ:
14. "Нашел на даче эту странную металлическую штуку – вилка с ручкой. Что это?”
Ответ:
“Что это за трубочка? Как в сказке про дудочника и стадо крыс”
Ответ:
Источник:
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