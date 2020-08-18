Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

Ответ: "Это веер с хитрой рукояткой. Ваша рука может лежать на столе и легкого движения запястья будет хватать чтобы обмахивать лицо"

2. "В гараже у отца нашел такую штуковину, для чего она нужна?" 0

Ответ: "Это приспособление для дробления льда"

Ответ: "Это часть колонии сальп - морских животных, которые питаются фильтрованием воды"

4. "Это какая-та раритетная штуковина, вот только я совсем не знаю для чего она" 0

Ответ: "Фигурный топорик для дробления сахара"

Ответ: "Это тонометр Schiоtz для измерения внутриглазного давления"

Ответ: "С помощью этого веера отпугивают насекомых от еды или накрывают им тарелки и блюда"

7. "Впервые вижу такие странные крючки. На них совершенно неудобно вешать одежду" 0

Ответ: "Неудобно, потому что это крючки для галстуков"

Ответ: "Это основа для икебаны. На штыри насаживаются растения для фиксации"

9. "Я каждый день вижу это и постоянно хочу спросить. Что это за арки такие, для чего они?" 0

Ответ: "Это подпорная стена для холма, чтобы со временем дома сверху не начали съезжать вниз. А арки делаются в том случае, если стена получается достаточно крепкой и без полного заполнения, таким образом экономят материалы"

Ответ: "Это похоже на ветряную мельницу, которую лишили лопастей"

Ответ: "Это зажим, на который сверху одевается голова манекена, а после на нее нахлобучивают шляпки или парики, в зависимости от того, что продается в магазине"

12. "Что это за голубой мешочек и для чего он нужен?" 0

Ответ: "Они распространены в Японии, в них, как правило, кладут амулеты на удачу"

Ответ: "Это очень своеобразная ваза, в такие помещают букет цветов и еще несколько маленьких букетиков в вазы поменьше, что снизу"

14. "Нашел на даче эту странную металлическую штуку – вилка с ручкой. Что это?” 0

Ответ: Этой вилкой растения вырываются с корнем

“Что это за трубочка? Как в сказке про дудочника и стадо крыс” 0