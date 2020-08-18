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Что это за штука: самые странные находки

Что это за штука: самые странные находки (16 фото)

Автор:
18 августа 2020 12:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   вопросы   интересно   ответы   
2710
16
Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вещи   вопросы   интересно   ответы   
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4  комментария
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2k
Serg 5 часов назад
Нашел в гараже. Что это? К чему приспособить?
Нашел в гараже. Что это? К чему приспособить?
Нашел в гараже. Что это? К чему приспособить?
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5k
Саша Смирнов Serg 4 часа назад
Это нижняя часть больших тисков или станка, который потом одевается на полозья вверху зажима. Нижняя часть привинчивается к крепкому столу, а когда на полозья одевается верхняя часть, то она фиксируется двумя зажимами под полозьями.
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4k
Вячеслав 3 часа назад
Что это за штука: самые странные находки
Что это за штука: самые странные находки
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5k
Саша Смирнов 4 часа назад
4 угадал.
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