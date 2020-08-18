Спортивные рекорды, которые невозможно побить

Говорят, что любые рекорды будут рано или поздно побиты. Любые? Вряд ли. Некоторые спортивные достижения держаться даже не годами — десятилетия. Кажется просто невероятным, что обычные люди смогли достичь таких результатов. Но обычные ли?
Глядя на эти умопомрачительные цифры, поневоле задумаешься, а не пришельцы ли те, кто сумел во много раз превзойти предел человеческих сил.
Настольный теннис
Настольный теннис чрезвычайно популярен в Китае. Спорт стал частью летних игр в 1988 году и с тех пор в Поднебесную уехало уже 53 золотые медали. Вряд ли какая-нибудь другая страна хотя бы близко подойдет к этому количеству.
Велоспорт
С 1999 по 2005 год великий Лэнс Армстронг выигрывал каждую гонку Тур-де-Франс. Побить этот рекорд? За гранью фантастики.
Да, потом вроде бы все эти списали на допинг и отобрали у него все титулы и награды. А могла бы быть неплохая заявка на непобедимый рекорд.
Да, потом вроде бы все эти списали на допинг и отобрали у него все титулы и награды. А могла бы быть неплохая заявка на непобедимый рекорд.
Тяжелая атлетика
Леонид Тараненко не зря считается настоящей легендой тяжелой атлетики. Несмотря на то, что еще в 1983 году спортсмен случайно заразился стафилоккоком, он сумел вернуться на помост и даже побил свой собственный рекорд. На Кубке супертяжей в Канберре Тараненко толкнул 266 килограмм. Уму не постижимо!
Автоспорт
За два десятилетия Красный барон семь раз выиграл турниры Формулы-1. Микаэль Шумахер пять лет подряд заканчивал сезон на первом месте и продолжал бы поражать зрителей, если бы не трагедия, случившаяся со спортсменом на отдыхе.
ММА
Просто физически невозможно повторить то, что сумел сделать Риохей Масуда в июле 2008 года. Две секунды понадобилось бойцу, чтобы отправить соперника на канвас!
Баскетбол
Целые команды в современном баскетболе не могут повторить рекорда Уилта Чемберлена, установленного еще в 1962 году. За одну игру этот великолепный форвард реализовал 36 бросков и забил 28 штрафных, в общей сложности набрав целых 100 очков.
NASCAR
У нас эти гонки не очень-то популярны, но для американцев NASCAR — одно из самых важных событий года. На данный момент даже лучшие гонщики с трудом набирают по 10 побед за сезон, даже близко не подбираясь к рекорду Ричарда Петти, чудом сумевшего набрать целых 27 побед.
Плавание
Майкл Фелпс, тот самый, что недавно соревновался с белой акулой, остается непревзойденным рекордсменом по плаванию. На счету Фелпса 28 золотых олимпийских медалей, что просто не оставляет шанса перебить его рекорд будущим спортсменам.
Хоккей
Уэйн Гретцки стал одним из самых известных спортсменов XX века. В Национальной хоккейной лиге этот парень установил 61 рекорд и набрал за сезон 1985-86 годов 215 очков.
Прыжки с шестом
Легенда советской легкой атлетики, Сергей Бубка задал для всех следующих поколений спортсменов просто недостижимые идеалы. Его прыжок на 6,15 метров вряд ли сможет повторить кто-либо другой.
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На ЧМ по хоккею 1977 года сборная СССР выиграла у сборной Канады со счётом 11:1. Вряд ли кто ещё сможет накидать канадцам столько.
Шуммахера жаль ...
Я вот в крыму отдыхал щас, и брал такси до аэропорта до нужного места. Так вот,таксист всё ехал и ругался.что раньше было лучше на дорогах (пускай и дороги в хлам раздолбаны были), камер не было,ментам пару гривен сунул и гоняй как хочешь,а ащс камеры понаставили, кучу его коллег прав уже лишили за обгоны, штрафы прилетают,приходится медленнней ездить и т.д. Сколько должно времени пройти,что бы этот таксист, приехав,допустим,на Украину понял,что там бардак на дороге и беспредел,и что тут ездить то побезопаснее и поприятнее.