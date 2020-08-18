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Спортивные рекорды, которые невозможно побить

Спортивные рекорды, которые невозможно побить (11 фото)

Автор:
18 августа 2020 08:37
Сообщество : Спорт
Метки: интересно   рекорды   спорт   
2821
11
Говорят, что любые рекорды будут рано или поздно побиты. Любые? Вряд ли. Некоторые спортивные достижения держаться даже не годами — десятилетия. Кажется просто невероятным, что обычные люди смогли достичь таких результатов. Но обычные ли?

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Метки: интересно   рекорды   спорт   
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26  комментариев
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606
Афраний 5 часов назад
В прыжках с шестом новый рекорд 6м.16см. Француз установил.
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2k
Евгений Афраний 5 часов назад
Ну вот, ты сейчас Димону, весь пост испортил!)))
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0
Евгений Блоцкий 47 минут назад
Андрей Бубка - Украинец, и рекорд этот поставил в составе украинской сборной команды
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27k
Ed 59 минут назад
Армстронг - допинг. Фелпс - в крови найдены следы марихуаны, которые маскируют очень много видов допинга. Рекорд Бубки - побит. Рекорд Чемберлена - давно побит. Самый быстрый нокаут - 0,5 сек, Эл Кутюр. В-общем автор не переработал . Минус
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3k
CruelAsm Ed Полчаса назад
И это при том, что у Бубки есть действительно неубитый рекорд: 6,14 в прыжке с шестом на открытых аренах в 1994.
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875
александр Ed 9 минут назад
Рекорд Чемберлена побит?А кто набрал больше 100 очков за матч,можно имя в студию?
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−58
Эльдар Галимов 2 часа назад
А если учесть, что все "советские" и "русские" спортсмены со своими постоянным допинговыми скандалами не знают что такое честная игра, то и приводить их нет смысла)
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27k
Ed Эльдар Галимов Час назад
а если учесть, что ты идиот, то беги дальше метелкой махай
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164
Лехан 2 часа назад
Бег. Янис Курос установил в 1997 рекорд в суточном беге 303 к и заявил, что его результат- на века. С тех пор рекорд не побит, и никто даже близко не приблизился к его результату
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101
Andrey 2 часа назад
Фелпс, конечно же, крутой пловец, но, как и сёстры Вильямс, норвежские биатлонисты и гимнастка(не помню ее имя, страдающая дефицитом внимания) на химии свои рекорды установили.
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48k
Серый Andrey Час назад
Они сёстры? Мля, я думал это братья.
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14k
Теуш Алексей 3 часа назад
На ЧМ по хоккею 1949 года сборная Канады выиграла у сборной Дании 47:0. Вряд ли такой счёт сейчас возможен в высшем дивизионе.
На ЧМ по хоккею 1977 года сборная СССР выиграла у сборной Канады со счётом 11:1. Вряд ли кто ещё сможет накидать канадцам столько.
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−8
Ёжик Лошадка 4 часа назад
не надо путать достижения и рекорды. Из рекордов ы статье только Тяжелая атлетика и Прыжки с шестом, все остальное достижения. Все очень относительно, Тайсон и сейчас меня за секунду уложит на канвас. Да и спорт меняется.
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3k
CruelAsm Ёжик Лошадка Полчаса назад
Сможешь целую секунду простоять против Тайсона?
Уважаю!
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16k
turyst CruelAsm Полминуты назад
Ну... Это с учётом времени падения, наверно.
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796
bigkoss 4 часа назад
Рекордам Шумахера недолго осталось... К сожалению
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2k
uutb 5 часов назад
Памятник Сергею Бубке в Донецке. Догадайтесь, сколько высота постамента?
Памятник Сергею Бубке в Донецке. Догадайтесь, сколько высота постамента?
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166
Денис Пантюшев uutb Полчаса назад
6,16?
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6k
diman02 5 часов назад
Майкл Фелпс (например) использует запрещённые препараты которые ему ,,прощает,, ВАДА .
Шуммахера жаль ...
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1k
Варяг 5 часов назад
Леонид Тараненко и Сергей Бубка вроде хохлы... и где тут наши?
Леонид Тараненко и Сергей Бубка вроде хохлы... и где тут наши?
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465
Злодей Варяг 5 часов назад
В советском союзе не было хохлов (западенцы не в счёт,они всегда были). Так что они все наши.
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Варяг Злодей 5 часов назад
то то я смотрю эти ваша на вас с прибором поклали...
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465
Злодей Варяг 3 часа назад
Дикая лошадь тоже поначалу на своего объездчика (или как их там называют,явно слово есть какое то) кладёт свой прибор,но в итоге становится такой ручной, морковку да сахарок из рук берёт, да спину подставляет. Просто время нужно.
Я вот в крыму отдыхал щас, и брал такси до аэропорта до нужного места. Так вот,таксист всё ехал и ругался.что раньше было лучше на дорогах (пускай и дороги в хлам раздолбаны были), камер не было,ментам пару гривен сунул и гоняй как хочешь,а ащс камеры понаставили, кучу его коллег прав уже лишили за обгоны, штрафы прилетают,приходится медленнней ездить и т.д. Сколько должно времени пройти,что бы этот таксист, приехав,допустим,на Украину понял,что там бардак на дороге и беспредел,и что тут ездить то побезопаснее и поприятнее.
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48k
Серый Варяг Час назад
Свинота желчью исходит от зависти )) Какие же хохлы дегенераты, пипец. ))
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