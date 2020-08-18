Спортивные рекорды, которые невозможно побить

С 1999 по 2005 год великий Лэнс Армстронг выигрывал каждую гонку Тур-де-Франс. Побить этот рекорд? За гранью фантастики.



Да, потом вроде бы все эти списали на допинг и отобрали у него все титулы и награды. А могла бы быть неплохая заявка на непобедимый рекорд.