Судьба водителя, или с кем столкнулся Цой

Янис Фибигс, водитель:

Никогда меня фанаты Цоя не трогали и не доставали. Меня иногда звали разные журналисты туда, на место аварии, просили, чтобы я рассказал как было, им нужно было чтобы именно водитель автобуса говорил.. Но никто не задавал дурацких вопросов, никто меня никогда не называл убийцей, никто ни в чем не обвинял. Этого никогда не было.



После аварии ко мне через пять лет приехали журналисты, просили интервью, потом через десять. У меня мама очень за меня переживала… Она у меня русская была…



Действительно - отец Яниса Фибигса - Карл Фибигс был латыш, коренной житель города Сабиле. Скончался в 1959 году. Мать Яниса Фибигса была родом из Белоруссии, звали ее Евгения Макаровна Артамонова. Скончалась она в 2015 году, не дожив до своего девяностолетия всего 20 дней. Что же касается семьи Фибигса, то его жена Инта скончалась в 2007 году, дети – сын Раймонд (был назван так в честь Раймонда Паулса) и дочь Сандра вместе с внуками Яниса – Артисом, Эдуардсом и Элиной - ныне живут в Германии.



Янис Фибигс:

Как август подходит - я уже внутренне готовлюсь. Последний раз сказал что все - больше ничего не буду говорить. Я совсем не против интервью, когда это идет на дело, но журналисты пишут совсем не то. Это уже на нервы действует. Ощущение, что все время хотят сделать так, будто я виноват в чем-то…Потом пришло письмо, меня приглашали в Москву, к Малахову на передачу. Алексей Учитель у меня спрашивал – почему не поехал, я ему сказал – там на передаче все друг на друга кричат, это не мой разговор…И вторая причина – я побоялся ехать. Тоже неясно же, как меня там встретят фанаты. Ну что я поеду туда... Можно поехать и не приехать. Может это и не так страшно, но это так. И я не поехал… Я знаю у Цоя отец хороший. Видел его в передаче...Может быть мне и надо было поехать.. Насчет того, что это событие разделило мою жизнь на до и после… Ну, жизнь продолжалась и после аварии. Я продолжал работать, но чувство уже не то было. Я мечтал проездить всю жизнь без аварий. Никого не задавил никогда – ни зайца, ни ежа… Ни на кого не наехал. Животное же друг человека... Кто бы не попался. А тут такое… Черная точка, конечно, в жизни. Нехорошая. Это черное пятно, конечно. Такого не должно быть, но оно есть. И от него не сбежать. Это судьба. Авария как она бывает… Не хотел он, конечно, никакого самоубийства. И убийство глупость.



Если просить Яниса рассказать о себе, то самым ярким его воспоминанием оказывается служба матросом на советской атомной подводной лодке К-3 (проект серии 627) – единственной в своем роде, которую называли «Ленинский комсомол». Других субмарин серии К-627 не было, ее модернизировали и в дальнейшем серию переименовали в К-627А. Янис уволился в запас старшиной первой статьи, отдав Северному флоту 3 года и 9 месяцев.