Судьба водителя, или с кем столкнулся Цой

Янис Фибигс. Водитель "Икаруса", с которым столкнулся лидер группы "КИНО" Виктор Цой. В советской и позже российской прессе писали, что «…водитель злополучного «Икаруса», оставшийся в живых, будет потом с прибалтийским спокойствием и размеренностью рассказывать, что не видел никого, ни одной машины, кроме «Москвича» темно-синего цвета.
В дальнейшем, примерно в середине 90-х годов, появится слух, что через 2 года после происшествия этот спокойный и рассудительный водитель-прибалт был убит при невыясненных обстоятельствах...».
Однако это не так. В 2010 году Янис Фибигс неожиданно «воскреснет» и даст небольшое интервью 1 каналу, где расскажет, что случилось тогда, в тот день — 15 августа 1990 года.
Янис Фибигс, водитель:
Никогда меня фанаты Цоя не трогали и не доставали. Меня иногда звали разные журналисты туда, на место аварии, просили, чтобы я рассказал как было, им нужно было чтобы именно водитель автобуса говорил.. Но никто не задавал дурацких вопросов, никто меня никогда не называл убийцей, никто ни в чем не обвинял. Этого никогда не было.
После аварии ко мне через пять лет приехали журналисты, просили интервью, потом через десять. У меня мама очень за меня переживала… Она у меня русская была…
Действительно - отец Яниса Фибигса - Карл Фибигс был латыш, коренной житель города Сабиле. Скончался в 1959 году. Мать Яниса Фибигса была родом из Белоруссии, звали ее Евгения Макаровна Артамонова. Скончалась она в 2015 году, не дожив до своего девяностолетия всего 20 дней. Что же касается семьи Фибигса, то его жена Инта скончалась в 2007 году, дети – сын Раймонд (был назван так в честь Раймонда Паулса) и дочь Сандра вместе с внуками Яниса – Артисом, Эдуардсом и Элиной - ныне живут в Германии.
Янис Фибигс:
Как август подходит - я уже внутренне готовлюсь. Последний раз сказал что все - больше ничего не буду говорить. Я совсем не против интервью, когда это идет на дело, но журналисты пишут совсем не то. Это уже на нервы действует. Ощущение, что все время хотят сделать так, будто я виноват в чем-то…Потом пришло письмо, меня приглашали в Москву, к Малахову на передачу. Алексей Учитель у меня спрашивал – почему не поехал, я ему сказал – там на передаче все друг на друга кричат, это не мой разговор…И вторая причина – я побоялся ехать. Тоже неясно же, как меня там встретят фанаты. Ну что я поеду туда... Можно поехать и не приехать. Может это и не так страшно, но это так. И я не поехал… Я знаю у Цоя отец хороший. Видел его в передаче...Может быть мне и надо было поехать.. Насчет того, что это событие разделило мою жизнь на до и после… Ну, жизнь продолжалась и после аварии. Я продолжал работать, но чувство уже не то было. Я мечтал проездить всю жизнь без аварий. Никого не задавил никогда – ни зайца, ни ежа… Ни на кого не наехал. Животное же друг человека... Кто бы не попался. А тут такое… Черная точка, конечно, в жизни. Нехорошая. Это черное пятно, конечно. Такого не должно быть, но оно есть. И от него не сбежать. Это судьба. Авария как она бывает… Не хотел он, конечно, никакого самоубийства. И убийство глупость.
Если просить Яниса рассказать о себе, то самым ярким его воспоминанием оказывается служба матросом на советской атомной подводной лодке К-3 (проект серии 627) – единственной в своем роде, которую называли «Ленинский комсомол». Других субмарин серии К-627 не было, ее модернизировали и в дальнейшем серию переименовали в К-627А. Янис уволился в запас старшиной первой статьи, отдав Северному флоту 3 года и 9 месяцев.
Янис Фибигс:
Да, служил я на флоте. Семь месяц в Кронштадте, в учебном центре, проходил обучение на электрика подводных лодок 627-го проекта. После обучения был переведен в поселок Гремиха Мурманской области, в/ч 45687, в 123 экипаж. Мы считались резервным экипажем, но в море ходили частенько. Тогда же наш экипаж встретил Владимир Александрович Чернышев, здоровый, спортивного телосложения мужчина. 120 килограмм в трусиках, как он говорил…Командиром он был очень строгим, говорил, что служить всем надо по уставу – начиная с командира и кончая коком. Очень добрый человек был. Говорил, вы мои сынки, и я за вас отвечаю…
В конце службы лодку отогнали на ремонт в Северодвинск, и у нас поменялся командир. Новым командиром стал капитан 2 ранга Пименов, который до этого был старшим помощником командира Чернышева. Чернышев капитана 1 ранга получил в 1967 году под Новый год. Он нас всех поблагодарил за службу и сказал, что звание он получил благодаря экипажу, совместно на учениях… В автономное плавание на 75 суток ходили уже с капитаном 2 ранга Пименовым. Службу я закончил старшиной 1 статьи и о том, что служил на флоте не жалею ни секунды. И все благодаря грамотному командиру.
фото из архива Яниса Фибигса
Жаль, после службы мы потерялись, я не знал, где его искать. И вот только в 1999 году мы с моим украинским другом узнали, что он живет в Нижнем Новгороде, где все это время обучал молодых командиров подводных лодок, и находится в больнице. К сожалению, он умер 12 декабря 1999 года…По инициативе моего друга Ивана Васильевича Спицы из Днепропетровска мы решили поставить нашему командиру памятник…Это он заслужил.
фото из архива Яниса Фибигса
И действительно – Янис вложил личные деньги в установку памятника на могиле своего бывшего командира в Нижнем Новгороде и до сих пор поздравляет вдову с Днем советского военно-морского флота.
После армии Янис Фибигс работал профессиональным водителем. Сначала на такси, потом в расположенном в Талси предприятии «Сельхозтехника», в статусе водителя которого и попал в ДТП на 35-м километре трассы «Слока-Талси» 15 августа 1990 года.
Янис Фибигс:
После возвращения из армии - 15 августа 1970 года я женился. В 20–ю годовщину -15 августа 1990 года случилась эта трагедия..
Янис Фибигс ушел на пенсию года три назад. По его собственным словам, в один прекрасный день ему в газете попался репортаж про водителя, который умер за рулем из-за внезапного сердечного приступа. Произошло крупное ДТП, в котором пострадали люди.
Янис Фибигс:
Мне много лет, и со мной в любой момент может случиться то же самое. Я не хочу больше крови, аварии с Виктором Цоем мне хватило на всю жизнь…
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