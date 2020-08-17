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Судьба водителя, или с кем столкнулся Цой

Судьба водителя, или с кем столкнулся Цой (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2020 21:10
Метки: жизнь   люди   трагедия   
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Янис Фибигс. Водитель "Икаруса", с которым столкнулся лидер группы "КИНО" Виктор Цой. В советской и позже российской прессе писали, что «…водитель злополучного «Икаруса», оставшийся в живых, будет потом с прибалтийским спокойствием и размеренностью рассказывать, что не видел никого, ни одной машины, кроме «Москвича» темно-синего цвета.

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Метки: жизнь   люди   трагедия   
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2  комментария
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Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Правильный мужик. Наш советский. А Цой сам виноват.
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Паша Эмильевич 2 часа назад
Хороший пост. Спасибо
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