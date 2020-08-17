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Предлагаю учредить премию Сизифа за бесполезный труд

Предлагаю учредить премию Сизифа за бесполезный труд (4 фото)

Автор:
17 августа 2020 09:06
Метки: chelyabinsk   debils   oligobuilders   
2121
4
И представляю первого номинанта - строители набережной в Челябинске

Авторский пост

Метки: chelyabinsk   debils   oligobuilders   
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13  комментариев
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58k
Gogaren_3Meu 3 часа назад
Автор наивный, как грудной ребёнок. Вода втекает-вытекает, насосы гудят, денежка пилится - очень даже полезный труд
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14k
Алексей Маков 3 минуты назад
Сизифов труд - тяжёлый и бесполезный. А тут - нажал кнопочку и оно само *работает*. К тому же это оплачивается. Так что совсем не бесполезно (в некотором роде)
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16k
RDen 22 минуты назад
чёт не понял заключительную фразу про два ковша...
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602
Горец U 2 часа назад
Квалификация прорабов упала. Опыт всё поставит на место.
Мастерство это умение применять теорию на практике.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Да все пучком. Каждый занят своим делом.

Как пример - после каждого ливня мой район затапливает из канализации, в которую соседние многоэтажки качают насосами. У людей в домах вода.

Вызывают мчс, они ставят мотопомпу и выкачивают воду из домов, а в это время из канализации продолжает поступать вода.

Зато администрация отчитывается, что помощь оказана
Да все пучком. Каждый занят своим делом. Как пример - после каждого ливня мой район затапливает из канализации, в которую соседние многоэтажки качают насосами. У людей в домах вода. Вызывают мчс, они ставят мотопомпу и выкачивают воду из домов, а в это время из канализации продолжает поступать вода. Зато администрация отчитывается, что помощь оказана
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11k
Михаил Карпов 2 часа назад
У Сизифа камень откатывался вниз...
Тут тоже работает откат - денежный.
На этом сходство заканчивается)))
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1k
Андрей 2 часа назад
__Неужели умных в строители не берут? __

умных в менеджеры не берут, а лопатой ворочать могут и умные
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18k
Ратибор 2 часа назад
Предлагаю учредить премию Сизифа за бесполезный труд
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882
b1r1da 3 часа назад
Если воду откачать, то работать придется. И в мокрой земле. А так вроде что-то делают и при этом ничего не делают.
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7k
Kucher 3 часа назад
А ещё в речке Миасс на три элемента больше, чем в таблице Менделеева. Так что оборудование и инструменты теперь должны быть подвергнуть дегазации и деактивации. Если их выловят, конечно...
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