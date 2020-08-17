Предлагаю учредить премию Сизифа за бесполезный труд

Есть в Челябинске река. Миасс. Ну как река - медленно двигающееся болотце, но числится рекой. А раз есть река - должна быть набережная, решили в мэрии. И пригласили строителей. Предварительно, конечно, надо было спросить - помнят ли они школьные задачки про бассейн - там вытекает, тут втекает. Но недосуг было.

А случились тут дожди. Хорошо после жары, но вот уровень болотца (то есть реки) приподнялся. И затопило стройплощадку. Поплыли каски, тачки, баллоны и куча всякого строительного. И загудели натужно насосы, стали откачивать они в Миасс тонны воды, возвращая реке то, чем она щедро поделилась со строителями.