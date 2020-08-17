Предлагаю учредить премию Сизифа за бесполезный труд

И представляю первого номинанта - строители набережной в Челябинске
Есть в Челябинске река. Миасс. Ну как река - медленно двигающееся болотце, но числится рекой. А раз есть река - должна быть набережная, решили в мэрии. И пригласили строителей. Предварительно, конечно, надо было спросить - помнят ли они школьные задачки про бассейн - там вытекает, тут втекает. Но недосуг было.
А случились тут дожди. Хорошо после жары, но вот уровень болотца (то есть реки) приподнялся. И затопило стройплощадку. Поплыли каски, тачки, баллоны и куча всякого строительного. И загудели натужно насосы, стали откачивать они в Миасс тонны воды, возвращая реке то, чем она щедро поделилась со строителями.
А случились тут дожди. Хорошо после жары, но вот уровень болотца (то есть реки) приподнялся. И затопило стройплощадку. Поплыли каски, тачки, баллоны и куча всякого строительного. И загудели натужно насосы, стали откачивать они в Миасс тонны воды, возвращая реке то, чем она щедро поделилась со строителями.
Гудят-гудят насосы, а уровень не падает. Ходят каски разного цвета, чешут череп под каской. Что такое? Как работать, когда любимый молоток утоп?
А вот и отгадка. Метров 200 выше по течению. Втекает. Хорошо так. По объему на глаз - сколько откачивают, столько и втекает. Гудите насосы без остановки!
Интересно, как быстро дойдет до касок смысл школьных задач с бассейном? Качают уже вторые сутки. Неужели умных в строители не берут? Или они где-то в других местах?
Апгрейд!!!
Видимо, нашелся мозг под чьей-то каской. Или фишки читают. Два ковша с погрузчика и всё начало откачиваться.
Авторский пост
Метки: chelyabinsk debils oligobuilders
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Мастерство это умение применять теорию на практике.
Как пример - после каждого ливня мой район затапливает из канализации, в которую соседние многоэтажки качают насосами. У людей в домах вода.
Вызывают мчс, они ставят мотопомпу и выкачивают воду из домов, а в это время из канализации продолжает поступать вода.
Зато администрация отчитывается, что помощь оказана
Тут тоже работает откат - денежный.
На этом сходство заканчивается)))
умных в менеджеры не берут, а лопатой ворочать могут и умные