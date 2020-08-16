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УАЗ-3909,Деагостини,1/43

УАЗ-3909,Деагостини,1/43 (8 фото)

Автор:
16 августа 2020 21:31
Сообщество : Сделай сам!
Метки: S.T.A.L.K.E.R.   Заброшка   уаз   
327
8
Здравия всем!УАЗ-3909,Деагостини,1/43.Фотографии сделаны на улице на моб.телефон.Использовались материалы:Пеенополистирол-подставка,трава от Моррисон,знак радиации и кусок профнастила из сметанной фольги,бочки-пластиковый одноразовый шприц,ящик АВД,палеты-палочки мороженного.

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Метки: S.T.A.L.K.E.R.   Заброшка   уаз   
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14  комментариев
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12k
Patmaz 2 часа назад
В конце можно бы выложить фото, из которого было понятно, что это модель.
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682
Анатолий Автор поста Patmaz 2 часа назад
Не подумал!)
Не подумал!)
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43k
Albert GER 51 минуту назад
УАЗ-3909,Деагостини,1/43
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
ДАгостини стоит как настоящий. У меня от них AMG Mercedes C-Class DTM 2008. и все ни как не решусь поставить электро двигатель. подобрать как.
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Анатолий Автор поста АлександрЧестный 2 часа назад
)))Александр,Спасибо!)Подберете если захотите!)
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35k
Вепс 2 часа назад
Красиво! Плюс.
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682
Анатолий Автор поста Вепс 2 часа назад
Вепс,спасибо!)
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12k
Александр Сучков 2 часа назад
Зачетно! Как и всегда, в принципе, у Вас. А можно увидеть "натуру", с которой Вы работали в данном случае? У Вас ведь, кажется, всегда есть прототипы ваших моделей (фото)?
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682
Анатолий Автор поста Александр Сучков 2 часа назад
Александр,здравия Вам!Есть конечно и как обычно все прототипы разные!)
Александр,здравия Вам!Есть конечно и как обычно все прототипы разные!)
Александр,здравия Вам!Есть конечно и как обычно все прототипы разные!)
Александр,здравия Вам!Есть конечно и как обычно все прототипы разные!)
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12k
Александр Сучков Анатолий Час назад
Куда же без просторов "Сталкера"?))) сам сейчас перепройти решил, 45 уже, а бес в ребро))))
Куда же без просторов "Сталкера"?))) сам сейчас перепройти решил, 45 уже, а бес в ребро))))
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682
Анатолий Автор поста Александр Сучков Час назад
я просто повелся!)Думаю дай по пробую сделать вдруг получится!)
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Александр Сучков Анатолий Час назад
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