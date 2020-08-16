Здравия всем!УАЗ-3909,Деагостини,1/43.Фотографии сделаны на улице на моб.телефон.Использовались материалы:Пеенополистирол-подставка,трава от Моррисон,знак радиации и кусок профнастила из сметанной фольги,бочки-пластиковый одноразовый шприц,ящик АВД,палеты-палочки мороженного.
Авторский пост
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Метки: S.T.A.L.K.E.R. Заброшка уаз
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