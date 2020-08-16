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Пивнушки в СССР

Пивнушки в СССР (26 фото)

Автор:
16 августа 2020 21:09
Метки: СССР   напитки   пиво   фото   
607
26
В советские времена пивные (жарг. пивнуха, пивняк), в отсутствие богатого выбора развлекательных заведений пивнушки занимали важное место в жизни трудящихся в СССР. В пивнушке можно услышать что угодно – от сквернословного рассказа о производственном конфликте с гнидой-бригадиром до душераздирающей любовной истории. Давайте вспомним какими они были.

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Метки: СССР   напитки   пиво   фото   
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15  комментариев
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10k
Сергей Час назад
Пивнушки в СССР
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4k
Ya 8 минут назад
Все бухали с одних кружек и никакой заразы.
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4k
Вася 24 минуты назад
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2k
Allmaster 46 минут назад
Эх. У нас в городе есть точка, с давних времен.
Это не всякие там "бабьи слезы" тошниловки, а именно пивбар, как он назывался еще в советские времена.
Организовал как я понимаю его какой то горкомовец, на подставное там имя или нет, но пивбар был шикарный. В смысле там было обалденное пиво.
Ставка была на все слои населения.
Насколько помню, еще был маленький а это лет 40 назад, отец приходил с работы, а путь шел через этот пивбар.
Потом времена изменились, я подрос, волей судеб работа у мен была в ряду магазинов где этот самый пивбар был.
Стоишь куришь, а мимо проходят в него разный люд.
И интеллигенция, и рабочие, после работы соточку плюс кружечку
и личности, идущие туда зажав в руке десятку, аж рука побелела.
Но пивбар был.
И там как могли охраняли мирок от откровенных бомжей. Драк не было, только начиналась буза, безжалостно вызывали наряд.
Было два зальчика. Один для тех кому бокальчик, и другой , кто хочет не один.
А пиво там всегда было хорошее.
И вот спустя столько лет, зашел с товарищем, и кружечка темного разливного, душистая, не как разлив в много численных ларьках порошкового.
Атмосфера паба, у которого есть время и имя))
Учитывая, что я тут живу почитай 50 лет рядом, то и половина людей косвенно знакомы.
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5k
albedo 50 минут назад
А где пивные рестораны.
Мы, даже будучи студентами, все же предпочитали их: Фазан, Сайгон, Ракушка, Жигуля, Саяны.
Там к пиву и креветок можно было купить и прочее.
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42k
RusLAN 52 минуты назад
Пивнушки в СССР
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1k
Варяг 59 минут назад
Ах, время, советское время!
Как вспомнишь и в сердце тепло,
И чешешь задумчиво темя
Куда ж это время ушло?

Нас утро встречало прохладой,
Вставала со славой страна.
Чего ж нам ещё было надо?
Какого, простите, рожна?

На рубль можно было напиться,
Проехать в метро за пятак,
А в небе сияли зарницы,
Мигал коммунизма маяк!

И женщины граждан рожали,
И Ленин им путь озарял.
Потом этих граждан сажали,
Сажали и тех, кто сажал.

И были мы центром Вселенной,
И строили мы на века.
С трибуны махали нам члены
Такого родного ЦК.

Капуста, картошка и сало,
Любовь, комсомол и весна
Чего ж нам, козлам, не хватало?
Какая пропала страна!

Мы шило сменили на мыло,
Тюрьму променяв на бардак.
Зачем нам чужая текилла?
У нас был прекрасный шмурдяк!
Тимур Шаов
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2k
Олег Час назад
Пиво по настоящему попробовал в 1984 поступив в Одесский "Водный."Пиво было просто замечательным,хотя сейчас и говорят,что тогда и разбавляли, и пасту и стиральную пасту "Аэлита" клали для пены. Не знаю для меня это было ПИВО,в отличии от пойла из концентрата с упрощённым циклом производства.Сугубо личное мнение никого не хотел обидеть.
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12k
Александр Сучков Час назад
Сумбурная подборка, ни о чем. Тупо мужики с кружками. А ведь в Москве были интересные места (пивнушки). Но зачем об этом знать Автору? Лишь бы накуярить. Вот, к слову, на карте Пятницкая улица пересекается с Климентовским переулком. 1- в семидесятые-восьмидесятые там была очень популярная "пивнушка". Я тогда жил на параллельной улице (Островского), до и после- Малая Ордынка. Папа как-то меня туда завел один раз, я баранки хавал бесплатные. А номер два- на всякий случай, в начале 90-х там была первая в Москве "Австралийская булочная". Очередь туда была- "мама не горюй"... О других уголках этого района- умолчу)))....

Сумбурная подборка, ни о чем. Тупо мужики с кружками. А ведь в Москве были интересные места (пивнушки). Но зачем об этом знать Автору? Лишь бы накуярить. Вот, к слову, на карте Пятницкая улица пересекается с Климентовским переулком. 1- в семидесятые-восьмидесятые там была очень популярная "пивнушка". Я тогда жил на параллельной улице (Островского), до и после- Малая Ордынка. Папа как-то меня туда завел один раз, я баранки хавал бесплатные. А номер два- на всякий случай, в начале 90-х там была первая в Москве "Австралийская булочная". Очередь туда была- "мама не горюй"... О других уголках этого района- умолчу)))....
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12k
Александр Сучков Полчаса назад
Масквячи-Армяне и прочая деревня- минусует! Поверьте, уроды,- мне пофиг!!!!)))
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2.2M
Димон Автор поста Александр Сучков 11 минут назад
Александр, не все жили и живут в Москве это раз, а два автор москвич, причем коренной, и у меня не было цели рассказать о пивнушках Москвы.
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26k
Андрей Старосельский 2 часа назад
Автор, вы смешали в одну кучу, "пивнушки", пивные ларьки или киоски, разливное пиво с бочек и пивные бары...Одним словом у вас получился винегрет...
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Давайте вспомним...".
Мне, например, вспоминается 1981-й год, Горький, пивбар "Скоба". Уютный, стилизованный под старину зал, деревянные столы и скамьи, фирменные салфетки с логотипами заведения, горячая яичница на закуску к свежему прекрасному пиву. Каждый вспоминает своё.
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19k
Юрьевич 2 часа назад
Если продавец не разбавлял и пиво было свежее, то это было очень вкусное пиво!

PS Ну а продавцы этого дела были в шоколаде... масса способов обогатиться, начиная от разбавления и заканчивая недоливом.
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1k
Kommenter 2 часа назад
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