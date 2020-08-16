Пивнушки в СССР

В советские времена пивные (жарг. пивнуха, пивняк), в отсутствие богатого выбора развлекательных заведений пивнушки занимали важное место в жизни трудящихся в СССР. В пивнушке можно услышать что угодно – от сквернословного рассказа о производственном конфликте с гнидой-бригадиром до душераздирающей любовной истории. Давайте вспомним какими они были.