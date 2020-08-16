Пивнушки в СССР

В советские времена пивные (жарг. пивнуха, пивняк), в отсутствие богатого выбора развлекательных заведений пивнушки занимали важное место в жизни трудящихся в СССР. В пивнушке можно услышать что угодно – от сквернословного рассказа о производственном конфликте с гнидой-бригадиром до душераздирающей любовной истории. Давайте вспомним какими они были.
Источник:
Ссылки по теме:
- Леонид Ильич на работе и дома: 40 ярких фотографий брежневской эпохи
- 35 ностальгических фото СССР 1980-х годов
- Карикатуры из советского журнала "Крокодил" со злободневной сатирой
- 15 вещей времен СССР, которые у многих пылятся на антресолях
- Идейно вредные произведения: список музыкальных групп, запрещенных в СССР
0
Новости партнёров
Загрузка...
Это не всякие там "бабьи слезы" тошниловки, а именно пивбар, как он назывался еще в советские времена.
Организовал как я понимаю его какой то горкомовец, на подставное там имя или нет, но пивбар был шикарный. В смысле там было обалденное пиво.
Ставка была на все слои населения.
Насколько помню, еще был маленький а это лет 40 назад, отец приходил с работы, а путь шел через этот пивбар.
Потом времена изменились, я подрос, волей судеб работа у мен была в ряду магазинов где этот самый пивбар был.
Стоишь куришь, а мимо проходят в него разный люд.
И интеллигенция, и рабочие, после работы соточку плюс кружечку
и личности, идущие туда зажав в руке десятку, аж рука побелела.
Но пивбар был.
И там как могли охраняли мирок от откровенных бомжей. Драк не было, только начиналась буза, безжалостно вызывали наряд.
Было два зальчика. Один для тех кому бокальчик, и другой , кто хочет не один.
А пиво там всегда было хорошее.
И вот спустя столько лет, зашел с товарищем, и кружечка темного разливного, душистая, не как разлив в много численных ларьках порошкового.
Атмосфера паба, у которого есть время и имя))
Учитывая, что я тут живу почитай 50 лет рядом, то и половина людей косвенно знакомы.
Мы, даже будучи студентами, все же предпочитали их: Фазан, Сайгон, Ракушка, Жигуля, Саяны.
Там к пиву и креветок можно было купить и прочее.
Как вспомнишь и в сердце тепло,
И чешешь задумчиво темя
Куда ж это время ушло?
Нас утро встречало прохладой,
Вставала со славой страна.
Чего ж нам ещё было надо?
Какого, простите, рожна?
На рубль можно было напиться,
Проехать в метро за пятак,
А в небе сияли зарницы,
Мигал коммунизма маяк!
И женщины граждан рожали,
И Ленин им путь озарял.
Потом этих граждан сажали,
Сажали и тех, кто сажал.
И были мы центром Вселенной,
И строили мы на века.
С трибуны махали нам члены
Такого родного ЦК.
Капуста, картошка и сало,
Любовь, комсомол и весна
Чего ж нам, козлам, не хватало?
Какая пропала страна!
Мы шило сменили на мыло,
Тюрьму променяв на бардак.
Зачем нам чужая текилла?
У нас был прекрасный шмурдяк!
Тимур Шаов
Мне, например, вспоминается 1981-й год, Горький, пивбар "Скоба". Уютный, стилизованный под старину зал, деревянные столы и скамьи, фирменные салфетки с логотипами заведения, горячая яичница на закуску к свежему прекрасному пиву. Каждый вспоминает своё.
PS Ну а продавцы этого дела были в шоколаде... масса способов обогатиться, начиная от разбавления и заканчивая недоливом.