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Самое громкое животное в мире

Самое громкое животное в мире (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 августа 2020 19:08
Сообщество : Животные
Метки: животные   звери   природа   хищник   
621
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1
Моря и океаны изучены всего на 5 %. Там обитает множество удивительных существ.
Одним из таких является рак-щелкун или как его еще называют креветка пистолет.

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Метки: животные   звери   природа   хищник   
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6  комментариев
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2k
Олег 7 часов назад
Рак хоть и не свистнул,зато громко щёлкнул.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
БычОк, рачОк!
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10k
Corvus Corax 5 часов назад
Млять... рачОк, бычОк!!! Йопта...
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12k
Юрий 6 часов назад
Кавитация.....
У щелкуна клешня не разрушается?
Кавитация..... У щелкуна клешня не разрушается?
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12k
Александр Сучков 6 часов назад
Дело не только в звуке. Я тут по случаю читал, что "звуковая волна" такой силы, что у жертвы кости отделяются от мягких тканей. Этот эффект использовали в новом фильме (советую засмотреть экшен)- "Проект Power" (Проект "Сила")...
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12k
Александр Сучков 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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