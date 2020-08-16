Самое громкое животное в мире

Моря и океаны изучены всего на 5 %. Там обитает множество удивительных существ.
Одним из таких является рак-щелкун или как его еще называют креветка пистолет.
Одним из таких является рак-щелкун или как его еще называют креветка пистолет.
Это один из самых громких животных в мире. Этот маленький рачек (в размере он редко достигает 5 сантиметров) способен оглушить свою жертву очень громким звуком, который производит его клешня. Так он охотится, зачищается и общается с собратьями.
Он может побороться за титул одного из самых громких существ которые существуют в море, например с белухой и кашалотом. Одна из клешней креветки превышает половину ее тела, причем это может быть правая или левая клешня. Большая клешня креветки обладает функцией, отсутствующей у маленькой клешни.
Он может побороться за титул одного из самых громких существ которые существуют в море, например с белухой и кашалотом. Одна из клешней креветки превышает половину ее тела, причем это может быть правая или левая клешня. Большая клешня креветки обладает функцией, отсутствующей у маленькой клешни.
Хлопки клешней нескольких креветок настолько громкие, что во времена Второй мировой они мешали подводным лодкам отслеживать передвижения вражеских субмарин. В момент зарождения струи давление падает настолько, что морская вода превращается в пузырёк водяного пара. В течение нескольких миллисекунд этот пузырёк с силой схлопывается, порождая ударную волну, которая способна оглушить жертву на расстоянии 4см.
Есть виды раков щелкунов которые делят свои норки с рыбами бычками, создавая своеобразный симбиоз. Креветка вырывает норку, бычек имеющий лучшее зрение предупреждает креветку об опасности в случае ее возникновения.
Встречаются креветки пистолеты в тропических водах, и в умеренных широтах, но есть некоторые представители этого вида которые могут жить в холодных водах.
Встречаются креветки пистолеты в тропических водах, и в умеренных широтах, но есть некоторые представители этого вида которые могут жить в холодных водах.
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