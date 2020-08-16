Самое громкое животное в мире

Это один из самых громких животных в мире. Этот маленький рачек (в размере он редко достигает 5 сантиметров) способен оглушить свою жертву очень громким звуком, который производит его клешня. Так он охотится, зачищается и общается с собратьями.

Он может побороться за титул одного из самых громких существ которые существуют в море, например с белухой и кашалотом. Одна из клешней креветки превышает половину ее тела, причем это может быть правая или левая клешня. Большая клешня креветки обладает функцией, отсутствующей у маленькой клешни.