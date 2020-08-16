Киностудия Lionsgate анонсировала подготовку к съемкам франшизы триллера «Джон Уик»

Генеральный директор киностудии Lionsgate Джон Фелтхаймер официально заявил, что начались работы над четвертой и пятой частями франшизы криминального боевика «Джон Уик».
Джон Фелтхаймер бросил вызов пандемии и решил в режиме жесткого дедлайна создать несколько полнометражных картин в рамках франшизы «Джон Уик». Он отметил: «Сейчас Lionsgate и режиссер Лена Уайзмана работают над фильмом «Балерина». Параллельно мы заняты подготовкой сценариев сразу для двух следующих частей франшизы «Джон Уик». Коллеги с кабельного канала Starz и Джеффри Херш уже анонсировали выход сериала «Континенталь» о сети отелей для профессиональных киллеров и истории становления Уика на следующий год. Планы грандиозные и, надеюсь, осуществимые. Четвертая часть триллера выйдет на экраны кинотеатров 27 мая 2022 году. Дата выбрана не случайно. Мы хотим приурочить премьеру сиквела Дню памяти (американский национальный праздник, посвященный погибшим военнослужащим США). Уверены, что никто из поклонников не останется разочарован».
Четвертая часть франшизы «Джон Уик» должна была выйти еще год назад. Медиакомпания Lionsgate рассчитывала получить сверхприбыль на фоне высоких кассовых сборов и отличную посещаемость третьей части фильма в кинотеатрах, но пандемия и графики актеров внесли свои коррективы.
В настоящее время Киану Ривз задействован в съемках «Матрицы 4» в Берлине (Германия) для компаний Warner Bros. и Village Roadshow. Предполагается, что фильм режиссера Ланы Вачовски выйдет 21 мая 2021 года, если не помешает вторая волна пандемии коронавируса. В фильме к Ривзу присоединятся Джада Пинкетт Смит, Яхья Абдул-Матин, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф, исполнительница роли Тринити — Кэрри-Энн Мосс и другие звезды Голливуда.
В настоящее время Киану Ривз задействован в съемках «Матрицы 4» в Берлине (Германия) для компаний Warner Bros. и Village Roadshow. Предполагается, что фильм режиссера Ланы Вачовски выйдет 21 мая 2021 года, если не помешает вторая волна пандемии коронавируса. В фильме к Ривзу присоединятся Джада Пинкетт Смит, Яхья Абдул-Матин, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф, исполнительница роли Тринити — Кэрри-Энн Мосс и другие звезды Голливуда.
Сериал «Континенталь»
Триллер «Джон Уик» стал одной из самых финансово успешных франшиз киностудии Lionsgate, поэтому не удивительно, что сюжетом заинтересовались и другие игроки киноиндустрии. После долгих переговоров права на создание сериала об истории наемного убийцы Джона Уика и сети отелей для профессиональных киллеров достались кабельному каналу Starz, известному по сериалам «Демоны Да Винчи», «Долина соблазна», «Эш против зловещих мертвецов» и «Американские боги». Исполнительный директор Джеффри Херш в интервью Deadline озвучил список актеров и планы на будущее. Согласно проекту и договоренностям с Lionsgate, 8-серийный сериал «Континенталь» выйдет сразу же после премьеры четвертой части «Джона Уика».
Триллер «Джон Уик» стал одной из самых финансово успешных франшиз киностудии Lionsgate, поэтому не удивительно, что сюжетом заинтересовались и другие игроки киноиндустрии. После долгих переговоров права на создание сериала об истории наемного убийцы Джона Уика и сети отелей для профессиональных киллеров достались кабельному каналу Starz, известному по сериалам «Демоны Да Винчи», «Долина соблазна», «Эш против зловещих мертвецов» и «Американские боги». Исполнительный директор Джеффри Херш в интервью Deadline озвучил список актеров и планы на будущее. Согласно проекту и договоренностям с Lionsgate, 8-серийный сериал «Континенталь» выйдет сразу же после премьеры четвертой части «Джона Уика».
Для сохранения фирменной стилистики оригинальной истории, съемку пилотного эпизода доверили режиссеру Чаду Стахелски (он снимал первые две части «Джона Уика»). Сценаристами и шоураннерами триллера станут Дерек Колстада и Крис Коллинз, участвовавшие в разработке предыдущих сценариев «Джона Уика». В качестве продюсеров и сорежиссеров выступят Дэвид Литч и Киану Ривз. Джеффри Херш пообещал, что в сериале мы увидим знакомых героев и актеров, снявшихся в культовой франшизе.
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