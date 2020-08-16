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Киностудия Lionsgate анонсировала подготовку к съемкам франшизы триллера «Джон Уик»

Киностудия Lionsgate анонсировала подготовку к съемкам франшизы триллера «Джон Уик» (4 фото)

Автор:
16 августа 2020 16:24
Метки: movienews.film   актеры   кино   лушее   новинки   
385
4
Генеральный директор киностудии Lionsgate Джон Фелтхаймер официально заявил, что начались работы над четвертой и пятой частями франшизы криминального боевика «Джон Уик».

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Метки: movienews.film   актеры   кино   лушее   новинки   
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6  комментариев
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48k
Серый 6 часов назад
Не любитель я этих боевиков где сплошные драки и стрельба с минимумом сюжета, но что-то в этой трилогии зацепило. Может Киану с его харизмой и игрой, фиг его знает, но мне нравится.
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529
Грета Тунберг 3 часа назад
баба Яга)
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7k
Vacony 4 часа назад
Киану красавец ... ждем ждем продолжения
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