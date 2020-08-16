Киностудия Lionsgate анонсировала подготовку к съемкам франшизы триллера «Джон Уик»

Джон Фелтхаймер бросил вызов пандемии и решил в режиме жесткого дедлайна создать несколько полнометражных картин в рамках франшизы «Джон Уик». Он отметил: «Сейчас Lionsgate и режиссер Лена Уайзмана работают над фильмом «Балерина». Параллельно мы заняты подготовкой сценариев сразу для двух следующих частей франшизы «Джон Уик». Коллеги с кабельного канала Starz и Джеффри Херш уже анонсировали выход сериала «Континенталь» о сети отелей для профессиональных киллеров и истории становления Уика на следующий год. Планы грандиозные и, надеюсь, осуществимые. Четвертая часть триллера выйдет на экраны кинотеатров 27 мая 2022 году. Дата выбрана не случайно. Мы хотим приурочить премьеру сиквела Дню памяти (американский национальный праздник, посвященный погибшим военнослужащим США). Уверены, что никто из поклонников не останется разочарован».