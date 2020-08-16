10 избранных лауреатов премии Дарвина

Тяжела и печальна судьба беженцев в странах Западной Европы! Сколько предубеждения, бытового непонимания, давления со стороны абсолютно чуждой культуры приходится им встретить! А эти суровые, непривычные женщины! А эти брутальные зимы!.. Что и говорить, не каждому удается выжить в таких варварских условиях. В списке дарвинов­ских номинантов мы находим свежий пример.



Девятнадцатилетний афганский юноша Абдурахман ибн Мангал (имя и фамилия изменены) старался изо всех сил, чтобы найти свое место под тусклым северным солнцем в пригороде Берлина — Шпандау. История умалчивает, была ли у него работа, однако достоверно известно, что у него была девушка — юная эндемичная фрейлейн 17 лет. Возможно, молодые люди были счастливы, строили планы и даже ковали новую ячейку общества. Но тут в их благополучие вторгся бессовестный антиисламский праздник День святого Валентина. Вероятно, что-то в поведении юной фрейлейн в этот роковой день расстроило афганского юношу. А может быть, ожидания девушки никак не соответствовали возможностям скромного иммигранта...

В общем, 14 февраля 2018 года влюбленные оказались на берегу реки Хавель, где между ними случилась бурная ссора. В пылу конфликта Абдурахман сбросил свою хабиби с высокой каменной набережной прямо в ледяные воды. По свидетельствам очевидцев, этот драматичный жест не до конца удовлетворил претензии афганца, и он кинулся в реку вслед за девушкой, чтобы поучаствовать в удержании головы своей обидчицы под водой.



Увы, пылкий юноша не учел сразу два фактора: во-первых, немецкие реки в это время года не самое приятное место для купания, а во-вторых, афганец как-то забыл, что совершенно не умеет плавать. К счастью, его жертва плавать умела. В итоге девушке удалось быстро освободиться из рук парализованного холодом убийцы, доплыть до берега и даже позвать людей на помощь.



Как констатирует следствие, спасатели подоспели слишком поздно: Абдурахман ибн Мангал к тому времени уже получил переохлаждение и впал в кому, из которой так никогда и не вышел, чтобы предстать перед немецким правосудием. Впрочем, это ничуть не помешало дарвиновскому комитету присудить ему почетное пятое место в списке лауреатов 2018 года.