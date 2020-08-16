10 избранных лауреатов премии Дарвина

Что бы там ни утверждали скептики и параноики, прогресс человечества очевиден, неизбежен и не остановим. Как только мы начинаем в этом сомневаться, происходит очередная раздача знаменитой премии Дарвина, и мы убеждаемся: прав, чертовски прав был старик!
Розетка для разрядки
На десятом месте дарвиновского хит-парада находится человек в высшей степени непривлекательный — немецкий серийный убийца Эгидиус Шиффер. Молодость этого маньяка, известного как «ахенский душитель», была бурной. Настолько бурной, что его ДНК оказалась в базе полиции в связи с пятью убийствами и тремя изнасилованиями. Все эти непотребства Эгидиус совершал над юными девушками-автостопщицами с 1983 по 1990 год. Впрочем, с возрастом темперамент Шиффера несколько поостыл. Он жил жизнью провинциального бюргера, успешно скрывая свои тайные грехи, — ровно до той поры, пока совершенно глупым образом не был пойман при попытке хищения лома цветных металлов в 2008 году. Эгидиусу пришлось сдать образцы ДНК, тут-то и всплыли его старые преступления. За давностью лет и по причине неумолимо нарастающей гуманности и прогресса современного общества мерой наказания для убийцы стало пожизненное заключение.
В одиночной камере Эгидиус вспомнил былое и заскучал. Снились ему уже вовсе не цветные металлы, а… Однако при всей нашей творческой фантазии мы не беремся (да и не стремимся) описывать сны старого насильника. Можем только констатировать их весьма впечатляющие последствия. В июле 2018 года Эгидиус Шиффер был найден мертвым в своей камере. К его соскам и пенису был подсоединен провод, который электрик-самоучка извлек из своей настольной лампы. Зачищенный конец провода преступник вставил в розетку. Как установили медики, электрошок в области груди привел к мгновенной остановке сердца и окончательному избавлению человечества от этого нездорового фантазера. Представители тюрьмы Бохум, где произошел инцидент, подчеркивают, что случившееся по всем признакам является несчастным случаем, а не попыткой самоубийства. Это в полной мере подтверждает право Эгидиуса номинироваться на дарвиновскую премию 2018 года.
В одиночной камере Эгидиус вспомнил былое и заскучал. Снились ему уже вовсе не цветные металлы, а… Однако при всей нашей творческой фантазии мы не беремся (да и не стремимся) описывать сны старого насильника. Можем только констатировать их весьма впечатляющие последствия. В июле 2018 года Эгидиус Шиффер был найден мертвым в своей камере. К его соскам и пенису был подсоединен провод, который электрик-самоучка извлек из своей настольной лампы. Зачищенный конец провода преступник вставил в розетку. Как установили медики, электрошок в области груди привел к мгновенной остановке сердца и окончательному избавлению человечества от этого нездорового фантазера. Представители тюрьмы Бохум, где произошел инцидент, подчеркивают, что случившееся по всем признакам является несчастным случаем, а не попыткой самоубийства. Это в полной мере подтверждает право Эгидиуса номинироваться на дарвиновскую премию 2018 года.
Вверх по лестнице, ведущей вниз
На ступень выше, чем серийный убийца (явным образом представляющий самое дно), находится смелый покоритель эскалаторов из Вашингтона.
Конечно, для большинства из нас эскалаторы давно стали ежедневной рутиной, как сушилки для рук в туалете или крутящиеся двери. А между тем самодвижущаяся лестница еще каких-то сто лет назад воспринималась как захватывающее дух чудо техники, ничуть не менее волнительное, чем летающие скейты (где они, кстати?). Один из первых эскалаторов Европы был установлен в лондонском универмаге Harrods, и посетителям, рискнувшим им воспользоваться для подъема на второй этаж, подавали наверху рюмочку бренди! Ушли, ушли те романтические времена...
Однако отдельные представители рода человеческого все-таки способны по-прежнему удивляться, восхищаться и рисковать жизнью даже на таком заурядном сооружении, как эскалатор. Именно так поступил неизвестный американец в ночь на 18 декабря 2018 года на станции Амтрак Вашингтонского метрополитена. Как показали видеокамеры, гражданин, личность которого не раскрывается, поздно вечером, когда на станции уже никого не было, решил вдруг нарушить буквально все правила общественного поведения на самодвижущихся лестницах. Он сломя голову понесся вверх по эскалатору, ехавшему вниз, даже не думая придерживать полы длинной одежды! Хулиганская выходка почти удалась: мужчина сумел добежать до самого верха. Но тут нарушителя общественного порядка подвела злодейская эйфория, которая охватывает род человеческий, едва преступники чувствуют свою безнаказанность. Уже на самом верху мужчина споткнулся, запутался в плаще и кубарем скатился вниз, разбив голову об острые ребра лестницы.
Недвижимого, бездыханного и абсолютно мертвого утром его нашли работники метрополитена. Герою достается почетное девятое место в списке дарвиновских номинантов, а нам с тобой — сакральное знание о том, что бывает с теми, кто не придерживает полы длинной одежды на эскалаторе.
Конечно, для большинства из нас эскалаторы давно стали ежедневной рутиной, как сушилки для рук в туалете или крутящиеся двери. А между тем самодвижущаяся лестница еще каких-то сто лет назад воспринималась как захватывающее дух чудо техники, ничуть не менее волнительное, чем летающие скейты (где они, кстати?). Один из первых эскалаторов Европы был установлен в лондонском универмаге Harrods, и посетителям, рискнувшим им воспользоваться для подъема на второй этаж, подавали наверху рюмочку бренди! Ушли, ушли те романтические времена...
Однако отдельные представители рода человеческого все-таки способны по-прежнему удивляться, восхищаться и рисковать жизнью даже на таком заурядном сооружении, как эскалатор. Именно так поступил неизвестный американец в ночь на 18 декабря 2018 года на станции Амтрак Вашингтонского метрополитена. Как показали видеокамеры, гражданин, личность которого не раскрывается, поздно вечером, когда на станции уже никого не было, решил вдруг нарушить буквально все правила общественного поведения на самодвижущихся лестницах. Он сломя голову понесся вверх по эскалатору, ехавшему вниз, даже не думая придерживать полы длинной одежды! Хулиганская выходка почти удалась: мужчина сумел добежать до самого верха. Но тут нарушителя общественного порядка подвела злодейская эйфория, которая охватывает род человеческий, едва преступники чувствуют свою безнаказанность. Уже на самом верху мужчина споткнулся, запутался в плаще и кубарем скатился вниз, разбив голову об острые ребра лестницы.
Недвижимого, бездыханного и абсолютно мертвого утром его нашли работники метрополитена. Герою достается почетное девятое место в списке дарвиновских номинантов, а нам с тобой — сакральное знание о том, что бывает с теми, кто не придерживает полы длинной одежды на эскалаторе.
Внимание, олени!
Езда по скоростным трассам в лесистой местности чревата неожиданными и не всегда приятными встречами с крупными парнокопытными. Увы, как выяснил водитель грузовика из Белоруссии в феврале 2018 года, неприятные встречи с выскакивающими на дорогу млекопитающими могут произойти далеко за пределами лесистой местности. Этот инцидент случился на трассе S8 в непосредственной близости от Старого Кржева в Польше. Водитель белорусского грузовика спокойно ехал по двухполосной дороге, как вдруг прямо перед ним возникло препятствие в виде двух машин, припаркованных на правой полосе и двух водителей, дравшихся на левой! Участники драки только что столкнулись друг с другом и не нашли ничего лучшего, как выскочить из своих средств передвижения и начать выяснять отношения прямо на проезжей части. Белорусский водитель без лишних сантиментов выступил грозным орудием дарвиновской теории и смял в лепешку весь комплекс помех, возникших перед ним. В итоге 29-летний житель Кракова и 40-летний житель Замбрува, устроившие драку на скоростной автомагистрали, отправились в больницу, где и удостоились дарвиновской премии 2018 года, не приходя в сознание.
Гробница расхитительницы
На седьмом месте в списке почетных обладателей премии Дарвина 2018 года — 27-летняя чешская геокешистка. Вот прямо сейчас в нашей статье эту девушку постигла незавидная судьба всех женщин, вынужденных называться в русском языке «врачихами», «адвокатицами», «инженерками» и прочими неуклюжими феминативами. Геокешинг появился совсем недавно, поэтому люди, которые им увлекаются, еще не обзавелись собственной терминологией, тем более в женском роде. Суть геокешинга заключается в том, что некоторые энтузиасты делают на поверхности нашей планеты (на природе, в городах и промзонах) тайники с небольшими любопытными сувенирами и оставляют на специальном сайте их GPS-координаты, а другие участники игры ищут закладки* и делятся своими кладоискательскими историями. Забава в целом наивная и невинная: лего-человечки в дупле старого дерева, стеклянные шарики в тайнике под скамейкой на бульваре и другое в том же ностальгическом роде.
Увы, для жительницы Праги в июне 2018 года азарт поиска стеклянных шариков перешел все разумные пределы. Над городом собиралась гроза, когда девушка в компании трех других геокешеров решила исследовать один из тоннелей ливневой канализации, где, по их информации, находилась закладка. Конечно, тот человек, который решил прятать свои «сокровища» в канализационном тоннеле, тоже заслуживает почетного упоминания как не самый блестящий представитель рода человеческого. Однако спуск четырех кладоискателей в городские стоки как раз накануне грандиозного ливня — это уже полноценная заявка на дарвиновскую премию! Прага расположена на холмах, с которых во Влтаву во время дождей несутся мощные потоки воды. Бурная канализационная волна подхватила отважных рейнджеров в тоннеле и вынесла троих из них в реку с серьезными повреждениями, а одну девушку – прямиком на пьедестал премии Дарвина 2018 года. Все-таки погибнуть во имя поиска лего-человечков — это задача, которая по силам не каждому кандидату!
Увы, для жительницы Праги в июне 2018 года азарт поиска стеклянных шариков перешел все разумные пределы. Над городом собиралась гроза, когда девушка в компании трех других геокешеров решила исследовать один из тоннелей ливневой канализации, где, по их информации, находилась закладка. Конечно, тот человек, который решил прятать свои «сокровища» в канализационном тоннеле, тоже заслуживает почетного упоминания как не самый блестящий представитель рода человеческого. Однако спуск четырех кладоискателей в городские стоки как раз накануне грандиозного ливня — это уже полноценная заявка на дарвиновскую премию! Прага расположена на холмах, с которых во Влтаву во время дождей несутся мощные потоки воды. Бурная канализационная волна подхватила отважных рейнджеров в тоннеле и вынесла троих из них в реку с серьезными повреждениями, а одну девушку – прямиком на пьедестал премии Дарвина 2018 года. Все-таки погибнуть во имя поиска лего-человечков — это задача, которая по силам не каждому кандидату!
Самооборона без противника
Неопровержимый аргумент в копилку сторонников запрета на свободное владение оружием был представлен 28 ноября в городке Бакай, штат Аризона, США. В этот день гражданин, имя которого не раскрывается, зашел прикупить себе мясных продуктов в магазин Walmart. К этому походу наш герой подошел весьма ответственно: мало ли что может случиться в супермаркете! Любитель мясных продуктов облачился в удобный спортивный костюм, а за пояс сунул заряженный пистолет. Чутье не подвело осторожного гражданина. Едва он вошел в мясной отдел, как почувствовал неладное: вдруг пистолет стал стремительно сползать в глубины его спортивных штанов. Мужчина не растерялся, вовремя подхватил злонамеренное оружие, но... случайно нажал на курок. Бинго! Меткий выстрел внутри штанов мгновенно обезвредил потенциально опасного для общества владельца оружия и отправил его на больничную койку. Проблема, можно сказать, решила сама себя. Более того, прямое попадание в детородные органы полностью обезопасило человечество от генов этого редкостного по своим интеллектуальным способностям представителя homo sapiens. Гражданин, впрочем, на тот свет не ушел, что создает прецедент прижизненного вручения Дарвиновской премии!
И за борт ее бросает...
Тяжела и печальна судьба беженцев в странах Западной Европы! Сколько предубеждения, бытового непонимания, давления со стороны абсолютно чуждой культуры приходится им встретить! А эти суровые, непривычные женщины! А эти брутальные зимы!.. Что и говорить, не каждому удается выжить в таких варварских условиях. В списке дарвиновских номинантов мы находим свежий пример.
Девятнадцатилетний афганский юноша Абдурахман ибн Мангал (имя и фамилия изменены) старался изо всех сил, чтобы найти свое место под тусклым северным солнцем в пригороде Берлина — Шпандау. История умалчивает, была ли у него работа, однако достоверно известно, что у него была девушка — юная эндемичная фрейлейн 17 лет. Возможно, молодые люди были счастливы, строили планы и даже ковали новую ячейку общества. Но тут в их благополучие вторгся бессовестный антиисламский праздник День святого Валентина. Вероятно, что-то в поведении юной фрейлейн в этот роковой день расстроило афганского юношу. А может быть, ожидания девушки никак не соответствовали возможностям скромного иммигранта...
В общем, 14 февраля 2018 года влюбленные оказались на берегу реки Хавель, где между ними случилась бурная ссора. В пылу конфликта Абдурахман сбросил свою хабиби с высокой каменной набережной прямо в ледяные воды. По свидетельствам очевидцев, этот драматичный жест не до конца удовлетворил претензии афганца, и он кинулся в реку вслед за девушкой, чтобы поучаствовать в удержании головы своей обидчицы под водой.
Увы, пылкий юноша не учел сразу два фактора: во-первых, немецкие реки в это время года не самое приятное место для купания, а во-вторых, афганец как-то забыл, что совершенно не умеет плавать. К счастью, его жертва плавать умела. В итоге девушке удалось быстро освободиться из рук парализованного холодом убийцы, доплыть до берега и даже позвать людей на помощь.
Как констатирует следствие, спасатели подоспели слишком поздно: Абдурахман ибн Мангал к тому времени уже получил переохлаждение и впал в кому, из которой так никогда и не вышел, чтобы предстать перед немецким правосудием. Впрочем, это ничуть не помешало дарвиновскому комитету присудить ему почетное пятое место в списке лауреатов 2018 года.
Девятнадцатилетний афганский юноша Абдурахман ибн Мангал (имя и фамилия изменены) старался изо всех сил, чтобы найти свое место под тусклым северным солнцем в пригороде Берлина — Шпандау. История умалчивает, была ли у него работа, однако достоверно известно, что у него была девушка — юная эндемичная фрейлейн 17 лет. Возможно, молодые люди были счастливы, строили планы и даже ковали новую ячейку общества. Но тут в их благополучие вторгся бессовестный антиисламский праздник День святого Валентина. Вероятно, что-то в поведении юной фрейлейн в этот роковой день расстроило афганского юношу. А может быть, ожидания девушки никак не соответствовали возможностям скромного иммигранта...
В общем, 14 февраля 2018 года влюбленные оказались на берегу реки Хавель, где между ними случилась бурная ссора. В пылу конфликта Абдурахман сбросил свою хабиби с высокой каменной набережной прямо в ледяные воды. По свидетельствам очевидцев, этот драматичный жест не до конца удовлетворил претензии афганца, и он кинулся в реку вслед за девушкой, чтобы поучаствовать в удержании головы своей обидчицы под водой.
Увы, пылкий юноша не учел сразу два фактора: во-первых, немецкие реки в это время года не самое приятное место для купания, а во-вторых, афганец как-то забыл, что совершенно не умеет плавать. К счастью, его жертва плавать умела. В итоге девушке удалось быстро освободиться из рук парализованного холодом убийцы, доплыть до берега и даже позвать людей на помощь.
Как констатирует следствие, спасатели подоспели слишком поздно: Абдурахман ибн Мангал к тому времени уже получил переохлаждение и впал в кому, из которой так никогда и не вышел, чтобы предстать перед немецким правосудием. Впрочем, это ничуть не помешало дарвиновскому комитету присудить ему почетное пятое место в списке лауреатов 2018 года.
Если бы ты знал, что такое электричество...
Эта история случилась 8 марта в северной части американского штата Нью-Джерси пасмурным зимним утром после ночной бури. Погода в этот день шептала: «Оставайся дома, смотри сериалы, радуйся, что ты не родился в России и тебе не надо ехать за мимозой и тюльпанами»! Но самоотверженный 40-летний житель Франклин Лэйкс Энтони Гонсалес не послушался и решил в этот день быть хорошим сыном — съездить навестить отца, чтобы расчистить снег с его подъездной дорожки. Именно так впоследствии заявили родственники Гонсалеса журналистам. В общем, к отцу или по каким-то неизвестным другим делам мужчина так торопился, что решил проигнорировать полицейское ограждение на шоссе 208. «Что опять выдумали эти городские службы? Расчищают дорогу? А добропорядочным гражданам приходится ждать, чтобы навестить старика отца?» — возможно, так думал Энтони. В любом случае он являлся гордым обладателем внедорожника, поэтому беззаботно сбил пластиковые конусы ограждения и на полной скорости отправился штурмовать снежную целину на шоссе...
К сожалению, ледяная каша не была причиной проблемы. Точнее, была, но лишь в малой степени. Главным поводом для перекрытия дороги послужил обрыв высоковольтных проводов, при том что электромагистраль, проходящая вдоль дороги, пока еще не была обесточена. То, что произошло с внедорожником Гонсалеса, форсировавшего лужу на дороге, в которой лежали провода, было заснято на камеры наблюдения и представляет собой весьма зрелищное видео. Автомобиль нарушителя кордонов вспыхнул как огромная бенгальская свеча, и в скором времени от средства передвижения и его владельца остались лишь обугленные фрагменты. Ирония этого происшествия заключается в том, что Гонсалес в течение 15 лет проработал электриком и мог бы заподозрить неладное, увидев высоковольтные провода, лежащие на дороге.
К сожалению, ледяная каша не была причиной проблемы. Точнее, была, но лишь в малой степени. Главным поводом для перекрытия дороги послужил обрыв высоковольтных проводов, при том что электромагистраль, проходящая вдоль дороги, пока еще не была обесточена. То, что произошло с внедорожником Гонсалеса, форсировавшего лужу на дороге, в которой лежали провода, было заснято на камеры наблюдения и представляет собой весьма зрелищное видео. Автомобиль нарушителя кордонов вспыхнул как огромная бенгальская свеча, и в скором времени от средства передвижения и его владельца остались лишь обугленные фрагменты. Ирония этого происшествия заключается в том, что Гонсалес в течение 15 лет проработал электриком и мог бы заподозрить неладное, увидев высоковольтные провода, лежащие на дороге.
Летальный цирк мотопитона
Конечно, из густонаселенного северного города, где, по статистике, обитаешь ты, наш читатель, трудно представить себе перипетии, которые ежедневно происходят в тропических деревнях. Поэтому мы не будем спрашивать, что бы ты стал делать, если бы однажды, возвращаясь с обеденного перерыва на работу в малайзийской деревушке Кампунг-Дженджаром, вдруг заметил на обочине дороги мирно отдыхающего на солнышке четырехметрового питона. Перейдем сразу к сути — к тому, как поступил 35-летний малайзиец Займ Коснан, с которым этот случай произошел. Займ был мужчина не промах, поэтому сразу заподозрил в питоне потенциальный источник обогащения (мех, мясо, шкварок нажарю!). Дело оставалось за малым — поймать змею и транспортировать добычу домой. С первым пунктом программы Коснан справился блестяще. Он достал хозяйственный серп, которым регулярно рубил лианы, кокосы и осуществлял прочие мелкие бытовые работы, и применил этот инструмент для помещения питона в хозяйственный мешок (на самом деле змеи любят закрытые уютные пространства и охотно сами заползают в пустые мешки, где тропические хозяйки частенько их обнаруживают). А вот со вторым пунктом вышло затруднение. Не будем входить в тонкости транспортировки грузов на мопедах — скажем просто, что тяжелый и требующий присмотра предмет, каковым, безусловно, является питон, логичнее всего перевозить, поставив его на платформу в ноги и придерживая одной рукой. Крепко ухватив добычу за голову, торчавшую из мешка, и пребывая в состоянии эйфории от обдумывания стоимости живого четырехметрового питона, Займ въезжал в родную деревню.
вы, вибрация во время езды вывела пресмыкающееся из состояния уюта и покоя. Рука Займа, которая держала питона за шею, также не добавила змее уверенности в завтрашнем дне. В итоге удав очнулся от блаженной спячки и принялся действовать: мощным рывком он освободился от руки незадачливого ловца, обвился вокруг него и очень быстро перехватил инициативу на себя. Придушенный Займ уронил мопед в кусты, где питон не преминул утилизовать законную добычу. Разбитый мотоцикл и удава, переваривавшего своего обидчика, жители Кампунг-Дженджаром нашли на следующий день. Змея все-таки была убита, тело самонадеянного змеелова извлечено и опознано, в результате чего Займ Коснан попал в местную полицейскую хронику, а также в тройку призеров премии Дарвина.
вы, вибрация во время езды вывела пресмыкающееся из состояния уюта и покоя. Рука Займа, которая держала питона за шею, также не добавила змее уверенности в завтрашнем дне. В итоге удав очнулся от блаженной спячки и принялся действовать: мощным рывком он освободился от руки незадачливого ловца, обвился вокруг него и очень быстро перехватил инициативу на себя. Придушенный Займ уронил мопед в кусты, где питон не преминул утилизовать законную добычу. Разбитый мотоцикл и удава, переваривавшего своего обидчика, жители Кампунг-Дженджаром нашли на следующий день. Змея все-таки была убита, тело самонадеянного змеелова извлечено и опознано, в результате чего Займ Коснан попал в местную полицейскую хронику, а также в тройку призеров премии Дарвина.
Медвежья болезнь
Перед тем как рассказывать эту историю, приведем немного статистики. Как мы уже неоднократно упоминали, мир в последние десятилетия прогрессирует буквально семимильными шагами, и у дарвиновской эволюции появляются все новые инструменты, с помощью которых суровая природа стремится слегка разрядить бесконтрольно увеличивающийся генетический пул человечества. Одним из наиболее эффективных устройств в этом процессе является фронтальная камера смартфона. Согласно исследованию Университета Карнеги — Меллон, всего за два года, с 2014-го по 2015-й, было зафиксировано 127 смертей в процессе исполнения селфи! Любопытно, что более половины из них — 76 — приходится на Индию. В селфимании можно выделить особо опасную тенденцию — фотографирование на фоне диких животных. В 2014 году Лесной департамент США даже опубликовал ряд специальных предупреждений, в которых людям разъясняется опасность приближения к хищным животным, особенно к медведям, когда ты вооружен исключительно вспышкой мобильного телефона. Теперь, когда ты усвоил все эти статистические знания, можешь совершенно ясно понять, что у гражданина Индии Прабху Батара совершенно не было шансов, когда он справлял нужду на обочине дороги в штате Одиша и вдруг увидел медведя.
Но начнем по порядку. 5 мая 2018 года гражданин Батар имел удовольствие возвращаться домой со свадьбы на машине в компании веселых друзей. В дикой местности между двумя населенными пунктами он вдруг ощутил зов природы и решил удовлетворить его с видом на срединные возвышенности Одиши. Когда этот вид украсил собой медведь-губач, Прабху Батар пришел в полный восторг. Он быстренько закончил со своими первоначальными делами и предался другому, гораздо более сильному зову природы — достал телефон и принялся делать селфи, подбираясь все ближе к хищному зверю. Друзья героя в машине мгновенно сориентировались в ситуации и тоже стали снимать все происходящее на видео. Медведь поначалу был обескуражен вниманием, но вскоре и он подчинился своим природным инстинктам. В итоге раздирание гражданина Батара диким медведем оказалось снято самым лучшим образом и со всех возможных точек, включая субъективную камеру в руках несчастного. Добро пожаловать в наш дивный новый мир!
Но начнем по порядку. 5 мая 2018 года гражданин Батар имел удовольствие возвращаться домой со свадьбы на машине в компании веселых друзей. В дикой местности между двумя населенными пунктами он вдруг ощутил зов природы и решил удовлетворить его с видом на срединные возвышенности Одиши. Когда этот вид украсил собой медведь-губач, Прабху Батар пришел в полный восторг. Он быстренько закончил со своими первоначальными делами и предался другому, гораздо более сильному зову природы — достал телефон и принялся делать селфи, подбираясь все ближе к хищному зверю. Друзья героя в машине мгновенно сориентировались в ситуации и тоже стали снимать все происходящее на видео. Медведь поначалу был обескуражен вниманием, но вскоре и он подчинился своим природным инстинктам. В итоге раздирание гражданина Батара диким медведем оказалось снято самым лучшим образом и со всех возможных точек, включая субъективную камеру в руках несчастного. Добро пожаловать в наш дивный новый мир!
Тюк прямо в темя — и нету Кука
Герою нашей последней истории удалось совместить в себе почти все пороки современной цивилизации. Селфи без спросу, агрессивная религиозная пропаганда, вторжение на чужую территорию с «миротворческими целями» и американским флагом, взятки местным жителям с целью вовлечь их в незаконную деятельность... Всем этим занимался звезда «Инстаграма» американец Джон Аллен Чау.
ервоначально этот человек промышлял «невероятными приключениями». Он забирался в труднодостижимые точки нашей планеты, делал там селфи, собирал подписчиков, вдохновлял рекламодателей и в целом жил обычной жизнью современного «инфлюэнсера». Занятие на первый взгляд совершенно безобидное, если ты соблюдаешь границы. Однако мистер Чау в погоне за эксклюзивом решил совершить действие, строго запрещенное законом, — высадиться на Андаманских островах и подружиться с местным племенем, которое знаменито тем, что агрессивно воздерживается от любых контактов с цивилизацией вот уже 60 тысяч лет. Феномен этого племени давно уже признан индийскими властями, которые запретили туристам и рыбакам даже приближаться к заповедному острову дикарей. К тому же любой контакт с носителями современных вирусов опасен для первобытных островитян, у которых нет иммунитета к нашим болезням. Однако все это показалось мистеру Чау напрасной предосторожностью. Он подкупил андаманских рыбаков, взял с собой в подарок рыболовную сеть, футбольный мяч и ножницы и отправился... нести заблудшим дикарям знание о Боге нашем Иисусе Христе (как тебе понравится такой поворот этой истории?). Звезда «Инстаграма» был уверен, что его белозубая улыбка, футбольный мяч, да еще и слово Божие — абсолютно беспроигрышная комбинация! Как ты догадываешься, дикари придерживались несколько иного мнения. В ходе последующих допросов подкупленные рыбаки сообщили властям, что едва Чау вышел на остров, как тут же был осыпан классическим для всех чужаков градом стрел, после чего его поверженное тело схватили и уволокли в джунгли. Бесспорно, с точки зрения пиара все это было гениальным ходом. По итогам инцидента «Инстаграм» мистера Чау попал во все новостные ленты, а миссионерские организации даже подумывают объявить его мучеником. Мы же беспрекословно отдаем этому современному Куку пальму первенства в дарвиновском шорт-листе 2018 года!
ервоначально этот человек промышлял «невероятными приключениями». Он забирался в труднодостижимые точки нашей планеты, делал там селфи, собирал подписчиков, вдохновлял рекламодателей и в целом жил обычной жизнью современного «инфлюэнсера». Занятие на первый взгляд совершенно безобидное, если ты соблюдаешь границы. Однако мистер Чау в погоне за эксклюзивом решил совершить действие, строго запрещенное законом, — высадиться на Андаманских островах и подружиться с местным племенем, которое знаменито тем, что агрессивно воздерживается от любых контактов с цивилизацией вот уже 60 тысяч лет. Феномен этого племени давно уже признан индийскими властями, которые запретили туристам и рыбакам даже приближаться к заповедному острову дикарей. К тому же любой контакт с носителями современных вирусов опасен для первобытных островитян, у которых нет иммунитета к нашим болезням. Однако все это показалось мистеру Чау напрасной предосторожностью. Он подкупил андаманских рыбаков, взял с собой в подарок рыболовную сеть, футбольный мяч и ножницы и отправился... нести заблудшим дикарям знание о Боге нашем Иисусе Христе (как тебе понравится такой поворот этой истории?). Звезда «Инстаграма» был уверен, что его белозубая улыбка, футбольный мяч, да еще и слово Божие — абсолютно беспроигрышная комбинация! Как ты догадываешься, дикари придерживались несколько иного мнения. В ходе последующих допросов подкупленные рыбаки сообщили властям, что едва Чау вышел на остров, как тут же был осыпан классическим для всех чужаков градом стрел, после чего его поверженное тело схватили и уволокли в джунгли. Бесспорно, с точки зрения пиара все это было гениальным ходом. По итогам инцидента «Инстаграм» мистера Чау попал во все новостные ленты, а миссионерские организации даже подумывают объявить его мучеником. Мы же беспрекословно отдаем этому современному Куку пальму первенства в дарвиновском шорт-листе 2018 года!
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Вы, наверняка знаете, что существует Дарвиновская премия -
неофициальная премия которую некоторое общество в Америке выплачивает за самую дурацкую смерть и тем самым освобождение человечества от своего генофонда. Итак, три дурня в США нажрались пива и пошли в гольфклуб, так как все трое состояли в нем в качестве постоянных членов и гольф был их любимым развлечением. А так как все трое были поддатыми, возник спор, что один из них сможет помыть свои (пардон) яйца в мойке для мячиков для гольфа. Мойка представляет собой тумбу метровой, или около того высоты, с двумя отверстиями - сверху и сбоку. В верхнее вы кладете мячик, включаете мойку, она его промывает и выбрасывает вам сбоку. Пьяный дурак взгромоздился, сняв штаны, на мойку, сел на корточки и сунул мошонку в верхнее отверстие, а один из его друзей включил мойку. Яйца были загнаны внутрь мойки, где благополучно застряли, а пострадавший потерял сознание от боли и свалился с мойки. Так как расстояние до земли больше чем длина мошонки, она благополучно разорвалась, в результате чего - одно яичко навсегда застряло в мойке, а второе, исковерканое до невозможности, схоронилось в остатках мошонки. В довершение всего придурок упал на новую клюшку для гольфа, стоимостью в 300 баксов и погнул ее. Когда он был доставлен в больницу - второе яичко и остатки мошонки были удалены, так как спасти их не удалось. Наконец, все трое были с позором исключены из гольф-клуба. Создатели премии долго думали - отдать ему ее или не отдать - он же не погиб! Но затем решили все-таки отдать - потому что, хоть он и не погиб, но потеряв яички, навсегда избавил генофонд человечества от своего наследственного материала!
Та же история про плащ и эскалатор. Утром нашли тело, а с чего вдруг взяли, что он бегал по эскалатору, а не зацепился, проходя рядом, или спускаясь?
С грузовиком из Беларуси тоже не особо ясно: водитель издалека не видел происходящее, тормозами пользоваться не умеет?