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10 избранных лауреатов премии Дарвина

10 избранных лауреатов премии Дарвина (8 фото)

Автор:
16 августа 2020 14:57
Метки: дарвин   дебилы   эволюция   
4551
8
Что бы там ни утверждали скептики и параноики, прогресс человечества очевиден, неизбежен и не остановим. Как только мы начинаем в этом сомневаться, происходит очередная раздача знаменитой премии Дарвина, и мы убеждаемся: прав, чертовски прав был старик!

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Метки: дарвин   дебилы   эволюция   
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8  комментариев
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15k
MarkovAlexandr 3 часа назад
"что создает прецедент прижизненного вручения Дарвинов ской премии!" - такое уже было.

Вы, наверняка знаете, что существует Дарвиновская премия -
неофициальная премия которую некоторое общество в Америке выплачивает за самую дурацкую смерть и тем самым освобождение человечества от своего генофонда. Итак, три дурня в США нажрались пива и пошли в гольфклуб, так как все трое состояли в нем в качестве постоянных членов и гольф был их любимым развлечением. А так как все трое были поддатыми, возник спор, что один из них сможет помыть свои (пардон) яйца в мойке для мячиков для гольфа. Мойка представляет собой тумбу метровой, или около того высоты, с двумя отверстиями - сверху и сбоку. В верхнее вы кладете мячик, включаете мойку, она его промывает и выбрасывает вам сбоку. Пьяный дурак взгромоздился, сняв штаны, на мойку, сел на корточки и сунул мошонку в верхнее отверстие, а один из его друзей включил мойку. Яйца были загнаны внутрь мойки, где благополучно застряли, а пострадавший потерял сознание от боли и свалился с мойки. Так как расстояние до земли больше чем длина мошонки, она благополучно разорвалась, в результате чего - одно яичко навсегда застряло в мойке, а второе, исковерканое до невозможности, схоронилось в остатках мошонки. В довершение всего придурок упал на новую клюшку для гольфа, стоимостью в 300 баксов и погнул ее. Когда он был доставлен в больницу - второе яичко и остатки мошонки были удалены, так как спасти их не удалось. Наконец, все трое были с позором исключены из гольф-клуба. Создатели премии долго думали - отдать ему ее или не отдать - он же не погиб! Но затем решили все-таки отдать - потому что, хоть он и не погиб, но потеряв яички, навсегда избавил генофонд человечества от своего наследственного материала!
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9k
El Niño Час назад
Истории интересные, но половина похожи на байки. Например, с питоном. Вот кто рассказал всю историю? Питон? Если кто-то видел, то почему не вмешался?

Та же история про плащ и эскалатор. Утром нашли тело, а с чего вдруг взяли, что он бегал по эскалатору, а не зацепился, проходя рядом, или спускаясь?

С грузовиком из Беларуси тоже не особо ясно: водитель издалека не видел происходящее, тормозами пользоваться не умеет?
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18k
Владимир El Niño 8 минут назад
Если на автобане, где скорости за сотню, то вполне может быть просто не успел затормозить.
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2k
Voland 3 часа назад
Ну... такое;) На первое место я бы поставил случай с немецким служителем зоопарка, который дал слону, страдавшему запором, мощную дозу слабительного, а затем попытался сделать клизму. В этот момент лечение возымело действие, так что несчастный был сбит с ног, при падении ударился головой, потерял сознание и вскоре задохнулся, утонув в слоновьих фекалиях
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8k
ss 4 часа назад
Э... Стесняюсь спросить. А "селфи без спросу", это как?! Селфи - это когда сам себя фотографируешь. И как можно самого себя без спросу сфотографировать? Типа тихо подкрался и щёлк?
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3k
Olga Raudis ss 4 часа назад
Селфиться с кем-то без его, кого-то спросу, я так понимаю.
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16k
RDen ss 2 часа назад
на закрытой территории например или просто частной
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