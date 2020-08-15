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Японцев возмутила новая российская монета

Японцев возмутила новая российская монета (1 фото)

Автор:
15 августа 2020 20:04
Метки: россия   финансы   япония   
276
1

Читателей японской газеты Hokkaido Shimbun возмутили сообщения о выпуске в обращение в России пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции.

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Метки: россия   финансы   япония   
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17  комментариев
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11k
робт Час назад
а меня возмущает что эти узкоглазые 3.14дорасы засрали все побережье маврикия нефтью, всю жизнь млять живут на островах, а плавать не садясь на мель так и не научились
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14k
Слева танки Минуту назад
Японцев возмутила новая российская монета
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14k
Мойша 10 минут назад
Отдать Курилы (четыре острова) - это пустить козлов (японцев) в огород (Охотское море). Сейчас там имеют права ловить рыбу только Россия. Японцы могут покупать лицензию и КОНТРОЛЬНО вести вылов. При получении островов Япония получает выход в Охотское море и возможность безлицензионного БЕСКОНТРОЛЬНОГО вылова рыбы, краба и прочих вкусняшек. Вот ЭТО стоит за переговорами.
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2k
Sanar Полчаса назад
Меня многое возмущает в Японских автомобилях и не только меня, давайте япанём у них Хоккайдо))
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48k
Серый Час назад
Если анимедауны выпустят свою монету, то в России этого даже не заметят ) Некоторые просто для коллекции приберут.
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3k
Schumacher Час назад
ускоглазые американские шалавы загавкали, за два диких острова воплей на весь мир, а за два города голову в жопу засунули. Чет охренели, путают на кого гавкать.
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12k
Alex Schumacher 40 минут назад
Они у них (у США) до сих пор наказаны .....
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3k
Schumacher Alex Полчаса назад
есть версия что башни Твинс это была бомба замедленного действия, архитектор японец в конструкции использовал клепки которые изнашиваются. типа его месть за японцев. Правда виновным назвали саудовца а отгребли афганцы...
.
и что может быть хуже для японца, как жить униженным не имея возможности мстить. и так последние 75- лет))))
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2k
Sanar Schumacher 7 минут назад
Не слышал такой версии, но многие очевидцы даже из России говорят что самолёты были, есть останки самолётов, на кой пиндосам скрывать то месть япов?
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55k
Опиум для народа Час назад
Отрывок из книги Валентина Пикуля «Каторга»:

«На гиляцких лодках, пешком или на вьючных лошадях, неся на себе детишек, через горы и непролазные болота в Александровск стали выбираться беженцы с Южного Сахалина, и поначалу никто не хотел верить их чудовищным рассказам о самурайских зверствах: «Они всех убивают. От них даже малым ребятам нет пощады. И ведь какие нехристи! Сначала конфетку даст, по головке погладит, а потом… потом головой об стенку. Мы все бросили, что наживали, только бы живыми остаться…» Беженцы говорили правду. Когда раньше в окрестностях Порт-Артура или Мукдена находили тела русских воинов, изувеченных пытками, японцы говорили, что это дело рук хунхузов китайской императрицы Цыси. Но на Сахалине никогда не было хунхузов, и жители острова увидели подлинный облик самурае. Именно здесь, на русской земле японцы решили беречь патроны: военных или дружинников, попавших в плен, они пронзали тесаками, а местным жителям отрубали головы саблями. По словам ссыльного политкаторжанина, только в первые дни нашествия они обезглавили две тысячи крестьян».
Деревни Мажаново, Сохатино и Ивановка на Сахалине сполна узнали, что такое настоящий путь Бусидо. Оккупанты сжигали дома вместе с людьми, зверски насиловали женщин, расстреливали и закалывали штыками жителей, мечами рубили беззащитным людям головы. В 1918 году Япония начала интервенцию на Дальний Восток, грабительскую по целям и карательную по действиям. В Забайкалье население края сократилось с 55 тысяч до 30 тысяч человек. Во Владивостоке погибли семь тысяч русских. Только с января по апрель 1920-го на территории Амурской области оккупанты сожгли 25 сел вместе с жителями. Страшная резня была устроена японцами в Хабаровске в ночь с 4 на 5 апреля 1920 года. Проживавших в городе корейцев поголовно сжигали заживо.
В июле 1937-го началась японско-китайская война (продолжавшаяся до 1945 года). 13 декабря был захвачен Нанкин, и пять дней шла массовая бойня. Японская армия действовала исходя из трех принципов «дочиста»: выжигай, убивай, грабь. Число жертв нанкинской резни некоторые источники оценивают в полмиллиона. Были изнасилованы десятки тысяч китаянок, многие из них убиты. В приговоре Международного военного трибунала для Дальнего Востока события в Нанкине описаны так: «К моменту вступления японской армии в город утром 13 декабря 1937 года всякое сопротивление прекратилось. Японские солдаты бродили толпами по городу, совершали различного рода зверства… Многие были пьяны, они проходили по улицам, без разбору убивая китайцев: мужчин, женщин и детей, пока площади, улицы и переулки не были завалены трупами. Насиловали даже девочек-подростков и старух. Многих женщин, изнасиловав, убивали, их тела обезображивали. После ограбления магазинов и складов японские солдаты часто поджигали их». Этим событиям посвящена книга Айрис Чан «Изнасилования в Нанкине. Забытый холокост Второй мировой войны» (The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II). Лишь один из эпизодов: «Японцы начали с того, что вывезли из города и закололи штыками 20 тысяч мужчин призывного возраста, чтобы те в будущем не могли поднять оружие против Японии. Затем оккупанты перешли к уничтожению женщин, стариков, детей. Обезумевшие самураи завершали секс убийством, выдавливали глаза и вырывали у еще живых людей сердца».
Начиная с 70-х Токио отрицает преступления, совершенные в Китае. Некоторые японские политики называют резню в Нанкине фальсификацией. Однако в декабре 1937-го японская газета, расписывавшая подвиги армии, с восторгом сообщала о доблестном состязании двух офицеров, поспоривших, кто первым зарубит более сотни китайцев. Победил самурай Мукаи, зарезавший 106 человек против 105. Даже немецкий консул в официальном докладе описывал поведение японских солдат как зверское. Известно, что бойней руководил старший воинский начальник японцев – родной дядя императора принц Асака Такахито. Убийства совершались с особой жестокостью. Жертв закалывали штыками, отрезали головы, людей сжигали, закапывали живьем, у женщин вспарывали животы и выворачивали внутренности наружу. Насиловали, а потом зверски убивали девочек, старух. Японцы широко применяли оружие массового поражения. Их совершенно не волновали последствия. Химоружие использовалось с 1937 по 1945-й в 18 провинциях Китая.
В отряде 731, специальном подразделении японской армии, разрабатывалось бактериологическое оружие. Опыты проводились на людях (военнопленных, похищенных). На них проверялись вакцины от сыпного тифа, холеры, сибирской язвы и дизентерии, исследовались венерические заболевания (на женщинах и их плодах). Подопытных называли «бревнами». Людей резали в «научных целях», заражали самыми страшными болезнями, затем вскрывали еще живых. Ставили эксперименты на живучесть «бревен»: сколько продержатся без воды и еды, ошпаренные кипятком, после рентгеновского облучения, ударов током, без какого-либо вырезанного органа. С заболеваниями среди военнопленных боролись просто: сжигался весь лагерь, где встречались зараженные. Рассказ чудом выжившего американца, ветерана войны на Тихом океане: «Толпу пленных на острове Баатан начал обгонять японский мотоцикл. Один из японцев примкнул штык к винтовке, выставил его на уровне горла стоящих на обочине американцев и мотоцикл ускорил движение». Когда возникли проблемы с провиантом, японские солдаты решили, что поедание пленных не считается чем-то греховным или постыдным. Очевидцы рассказывают, что «гурманы» отрезали куски мяса с живых людей. К концу войны каннибализм стал обычным делом.
Бесчеловечность, возведенная в абсолют, была и остается в Японии одной из главных «добродетелей». Теоретики синтоизма считают это «твердым непоколебимым духом» Страны восходящего солнца, который дает подданным императора право, сопряженное с самурайским кодексом чести, на особое место среди сильных мира сего. Варварское истребление безвинных людей – более чем своеобразное представление японцев о чести.

По мне-так япошки-самая поганая нация в плане нацизма.И мир без япошек немногое бы потерял.
Отрывок из книги Валентина Пикуля «Каторга»: «На гиляцких лодках, пешком или на вьючных лошадях, неся на себе детишек, через горы и непролазные болота в Александровск стали выбираться беженцы с Южного Сахалина, и поначалу никто не хотел верить их чудовищным рассказам о самурайских зверствах: «Они всех убивают. От них даже малым ребятам нет пощады. И ведь какие нехристи! Сначала конфетку даст, по головке погладит, а потом… потом головой об стенку. Мы все бросили, что наживали, только бы живыми остаться…» Беженцы говорили правду. Когда раньше в окрестностях Порт-Артура или Мукдена находили тела русских воинов, изувеченных пытками, японцы говорили, что это дело рук хунхузов китайской императрицы Цыси. Но на Сахалине никогда не было хунхузов, и жители острова увидели подлинный облик самурае. Именно здесь, на русской земле японцы решили беречь патроны: военных или дружинников, попавших в плен, они пронзали тесаками, а местным жителям отрубали головы саблями. По словам ссыльного политкаторжанина, только в первые дни нашествия они обезглавили две тысячи крестьян». Деревни Мажаново, Сохатино и Ивановка на Сахалине сполна узнали, что такое настоящий путь Бусидо. Оккупанты сжигали дома вместе с людьми, зверски насиловали женщин, расстреливали и закалывали штыками жителей, мечами рубили беззащитным людям головы. В 1918 году Япония начала интервенцию на Дальний Восток, грабительскую по целям и карательную по действиям. В Забайкалье население края сократилось с 55 тысяч до 30 тысяч человек. Во Владивостоке погибли семь тысяч русских. Только с января по апрель 1920-го на территории Амурской области оккупанты сожгли 25 сел вместе с жителями. Страшная резня была устроена японцами в Хабаровске в ночь с 4 на 5 апреля 1920 года. Проживавших в городе корейцев поголовно сжигали заживо. В июле 1937-го началась японско-китайская война (продолжавшаяся до 1945 года). 13 декабря был захвачен Нанкин, и пять дней шла массовая бойня. Японская армия действовала исходя из трех принципов «дочиста»: выжигай, убивай, грабь. Число жертв нанкинской резни некоторые источники оценивают в полмиллиона. Были изнасилованы десятки тысяч китаянок, многие из них убиты. В приговоре Международного военного трибунала для Дальнего Востока события в Нанкине описаны так: «К моменту вступления японской армии в город утром 13 декабря 1937 года всякое сопротивление прекратилось. Японские солдаты бродили толпами по городу, совершали различного рода зверства… Многие были пьяны, они проходили по улицам, без разбору убивая китайцев: мужчин, женщин и детей, пока площади, улицы и переулки не были завалены трупами. Насиловали даже девочек-подростков и старух. Многих женщин, изнасиловав, убивали, их тела обезображивали. После ограбления магазинов и складов японские солдаты часто поджигали их». Этим событиям посвящена книга Айрис Чан «Изнасилования в Нанкине. Забытый холокост Второй мировой войны» (The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II). Лишь один из эпизодов: «Японцы начали с того, что вывезли из города и закололи штыками 20 тысяч мужчин призывного возраста, чтобы те в будущем не могли поднять оружие против Японии. Затем оккупанты перешли к уничтожению женщин, стариков, детей. Обезумевшие самураи завершали секс убийством, выдавливали глаза и вырывали у еще живых людей сердца». Начиная с 70-х Токио отрицает преступления, совершенные в Китае. Некоторые японские политики называют резню в Нанкине фальсификацией. Однако в декабре 1937-го японская газета, расписывавшая подвиги армии, с восторгом сообщала о доблестном состязании двух офицеров, поспоривших, кто первым зарубит более сотни китайцев. Победил самурай Мукаи, зарезавший 106 человек против 105. Даже немецкий консул в официальном докладе описывал поведение японских солдат как зверское. Известно, что бойней руководил старший воинский начальник японцев – родной дядя императора принц Асака Такахито. Убийства совершались с особой жестокостью. Жертв закалывали штыками, отрезали головы, людей сжигали, закапывали живьем, у женщин вспарывали животы и выворачивали внутренности наружу. Насиловали, а потом зверски убивали девочек, старух. Японцы широко применяли оружие массового поражения. Их совершенно не волновали последствия. Химоружие использовалось с 1937 по 1945-й в 18 провинциях Китая. В отряде 731, специальном подразделении японской армии, разрабатывалось бактериологическое оружие. Опыты проводились на людях (военнопленных, похищенных). На них проверялись вакцины от сыпного тифа, холеры, сибирской язвы и дизентерии, исследовались венерические заболевания (на женщинах и их плодах). Подопытных называли «бревнами». Людей резали в «научных целях», заражали самыми страшными болезнями, затем вскрывали еще живых. Ставили эксперименты на живучесть «бревен»: сколько продержатся без воды и еды, ошпаренные кипятком, после рентгеновского облучения, ударов током, без какого-либо вырезанного органа. С заболеваниями среди военнопленных боролись просто: сжигался весь лагерь, где встречались зараженные. Рассказ чудом выжившего американца, ветерана войны на Тихом океане: «Толпу пленных на острове Баатан начал обгонять японский мотоцикл. Один из японцев примкнул штык к винтовке, выставил его на уровне горла стоящих на обочине американцев и мотоцикл ускорил движение». Когда возникли проблемы с провиантом, японские солдаты решили, что поедание пленных не считается чем-то греховным или постыдным. Очевидцы рассказывают, что «гурманы» отрезали куски мяса с живых людей. К концу войны каннибализм стал обычным делом. Бесчеловечность, возведенная в абсолют, была и остается в Японии одной из главных «добродетелей». Теоретики синтоизма считают это «твердым непоколебимым духом» Страны восходящего солнца, который дает подданным императора право, сопряженное с самурайским кодексом чести, на особое место среди сильных мира сего. Варварское истребление безвинных людей – более чем своеобразное представление японцев о чести. По мне-так япошки-самая поганая нация в плане нацизма.И мир без япошек немногое бы потерял.
Отрывок из книги Валентина Пикуля «Каторга»: «На гиляцких лодках, пешком или на вьючных лошадях, неся на себе детишек, через горы и непролазные болота в Александровск стали выбираться беженцы с Южного Сахалина, и поначалу никто не хотел верить их чудовищным рассказам о самурайских зверствах: «Они всех убивают. От них даже малым ребятам нет пощады. И ведь какие нехристи! Сначала конфетку даст, по головке погладит, а потом… потом головой об стенку. Мы все бросили, что наживали, только бы живыми остаться…» Беженцы говорили правду. Когда раньше в окрестностях Порт-Артура или Мукдена находили тела русских воинов, изувеченных пытками, японцы говорили, что это дело рук хунхузов китайской императрицы Цыси. Но на Сахалине никогда не было хунхузов, и жители острова увидели подлинный облик самурае. Именно здесь, на русской земле японцы решили беречь патроны: военных или дружинников, попавших в плен, они пронзали тесаками, а местным жителям отрубали головы саблями. По словам ссыльного политкаторжанина, только в первые дни нашествия они обезглавили две тысячи крестьян». Деревни Мажаново, Сохатино и Ивановка на Сахалине сполна узнали, что такое настоящий путь Бусидо. Оккупанты сжигали дома вместе с людьми, зверски насиловали женщин, расстреливали и закалывали штыками жителей, мечами рубили беззащитным людям головы. В 1918 году Япония начала интервенцию на Дальний Восток, грабительскую по целям и карательную по действиям. В Забайкалье население края сократилось с 55 тысяч до 30 тысяч человек. Во Владивостоке погибли семь тысяч русских. Только с января по апрель 1920-го на территории Амурской области оккупанты сожгли 25 сел вместе с жителями. Страшная резня была устроена японцами в Хабаровске в ночь с 4 на 5 апреля 1920 года. Проживавших в городе корейцев поголовно сжигали заживо. В июле 1937-го началась японско-китайская война (продолжавшаяся до 1945 года). 13 декабря был захвачен Нанкин, и пять дней шла массовая бойня. Японская армия действовала исходя из трех принципов «дочиста»: выжигай, убивай, грабь. Число жертв нанкинской резни некоторые источники оценивают в полмиллиона. Были изнасилованы десятки тысяч китаянок, многие из них убиты. В приговоре Международного военного трибунала для Дальнего Востока события в Нанкине описаны так: «К моменту вступления японской армии в город утром 13 декабря 1937 года всякое сопротивление прекратилось. Японские солдаты бродили толпами по городу, совершали различного рода зверства… Многие были пьяны, они проходили по улицам, без разбору убивая китайцев: мужчин, женщин и детей, пока площади, улицы и переулки не были завалены трупами. Насиловали даже девочек-подростков и старух. Многих женщин, изнасиловав, убивали, их тела обезображивали. После ограбления магазинов и складов японские солдаты часто поджигали их». Этим событиям посвящена книга Айрис Чан «Изнасилования в Нанкине. Забытый холокост Второй мировой войны» (The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II). Лишь один из эпизодов: «Японцы начали с того, что вывезли из города и закололи штыками 20 тысяч мужчин призывного возраста, чтобы те в будущем не могли поднять оружие против Японии. Затем оккупанты перешли к уничтожению женщин, стариков, детей. Обезумевшие самураи завершали секс убийством, выдавливали глаза и вырывали у еще живых людей сердца». Начиная с 70-х Токио отрицает преступления, совершенные в Китае. Некоторые японские политики называют резню в Нанкине фальсификацией. Однако в декабре 1937-го японская газета, расписывавшая подвиги армии, с восторгом сообщала о доблестном состязании двух офицеров, поспоривших, кто первым зарубит более сотни китайцев. Победил самурай Мукаи, зарезавший 106 человек против 105. Даже немецкий консул в официальном докладе описывал поведение японских солдат как зверское. Известно, что бойней руководил старший воинский начальник японцев – родной дядя императора принц Асака Такахито. Убийства совершались с особой жестокостью. Жертв закалывали штыками, отрезали головы, людей сжигали, закапывали живьем, у женщин вспарывали животы и выворачивали внутренности наружу. Насиловали, а потом зверски убивали девочек, старух. Японцы широко применяли оружие массового поражения. Их совершенно не волновали последствия. Химоружие использовалось с 1937 по 1945-й в 18 провинциях Китая. В отряде 731, специальном подразделении японской армии, разрабатывалось бактериологическое оружие. Опыты проводились на людях (военнопленных, похищенных). На них проверялись вакцины от сыпного тифа, холеры, сибирской язвы и дизентерии, исследовались венерические заболевания (на женщинах и их плодах). Подопытных называли «бревнами». Людей резали в «научных целях», заражали самыми страшными болезнями, затем вскрывали еще живых. Ставили эксперименты на живучесть «бревен»: сколько продержатся без воды и еды, ошпаренные кипятком, после рентгеновского облучения, ударов током, без какого-либо вырезанного органа. С заболеваниями среди военнопленных боролись просто: сжигался весь лагерь, где встречались зараженные. Рассказ чудом выжившего американца, ветерана войны на Тихом океане: «Толпу пленных на острове Баатан начал обгонять японский мотоцикл. Один из японцев примкнул штык к винтовке, выставил его на уровне горла стоящих на обочине американцев и мотоцикл ускорил движение». Когда возникли проблемы с провиантом, японские солдаты решили, что поедание пленных не считается чем-то греховным или постыдным. Очевидцы рассказывают, что «гурманы» отрезали куски мяса с живых людей. К концу войны каннибализм стал обычным делом. Бесчеловечность, возведенная в абсолют, была и остается в Японии одной из главных «добродетелей». Теоретики синтоизма считают это «твердым непоколебимым духом» Страны восходящего солнца, который дает подданным императора право, сопряженное с самурайским кодексом чести, на особое место среди сильных мира сего. Варварское истребление безвинных людей – более чем своеобразное представление японцев о чести. По мне-так япошки-самая поганая нация в плане нацизма.И мир без япошек немногое бы потерял.
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933k
Сергей Час назад
Про монету слышу впервые. Все споры между Россией и Японией должны решаться дипломатическим путём.
По поводу поста: это - политика!
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Комментарий удален. Причина: трэш
55k
Опиум для народа Час назад
Вот как раз у нацистов,потомков нацистов и забыли,бл"дь,спросить...
Вот как раз у нацистов,потомков нацистов и забыли,бл"дь,спросить...
Вот как раз у нацистов,потомков нацистов и забыли,бл"дь,спросить...
Вот как раз у нацистов,потомков нацистов и забыли,бл"дь,спросить...
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123k
Алексей Час назад
Да и х...й с ними, с 3.14здоглазыми!
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3k
Rubiroid_47 Час назад
Ни о чем пост.
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7k
K7OO Час назад
Ну а что - я поддерживаю японских комментаторов. Пусть выпустят свою монету, пусть на лбах себе сделают татухи, что Курилы - это Япония. И все будут счастливы.))
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1k
ГюльнарШарипова 2 часа назад
Японцев возмутила новая российская монета
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13k
Александр Н. 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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