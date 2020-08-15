Японцев возмутила новая российская монета

Читателей японской газеты Hokkaido Shimbun возмутили сообщения о выпуске в обращение в России пятирублевой монеты, посвященной Курильской десантной операции.
Монета из недрагоценного металла выпущена тиражом два миллиона экземпляров. На обороте изображена памятная стела советским воинам — освободителям Курил, которая установлена в Петропавловске-Камчатском.
Большинство комментаторов отреагировали на новость отрицательно.
"Нельзя позволить России выпускать такие "юбилейные" монеты. Японии нужно срочно выпустить свою монету с призывом вернуть северные территории! Правительство должно что-то делать, а не только бегать от проблем!" — возмутился пользователь с ником Tokumei.
"Это еще одна откровенная демонстрация того, что Россия не имеет ни малейшего желания решать территориальный вопрос с Японией. Наша реакция должна быть хладнокровной", — добавил tim.
"Японии тоже нужно выпустить юбилейную монету в память о победе над Россией в Русско-японской войне! Нужно заставить это сделать наше трусливое правительство, вечно молчащее в ответ на оскорбления", — предложил per.
"Сколько бы мы ни говорили, что действия России несправедливы и противозаконны, острова она нам все равно не вернет. Психологически россияне считают, что так они восстановили справедливость после поражения в Русско-японской войне. И ничего с этим не поделаешь!" — резюмировал bou.
Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания противостояния весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
В 2018 году в ходе встречи в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами.
Источник:
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и что может быть хуже для японца, как жить униженным не имея возможности мстить. и так последние 75- лет))))
«На гиляцких лодках, пешком или на вьючных лошадях, неся на себе детишек, через горы и непролазные болота в Александровск стали выбираться беженцы с Южного Сахалина, и поначалу никто не хотел верить их чудовищным рассказам о самурайских зверствах: «Они всех убивают. От них даже малым ребятам нет пощады. И ведь какие нехристи! Сначала конфетку даст, по головке погладит, а потом… потом головой об стенку. Мы все бросили, что наживали, только бы живыми остаться…» Беженцы говорили правду. Когда раньше в окрестностях Порт-Артура или Мукдена находили тела русских воинов, изувеченных пытками, японцы говорили, что это дело рук хунхузов китайской императрицы Цыси. Но на Сахалине никогда не было хунхузов, и жители острова увидели подлинный облик самурае. Именно здесь, на русской земле японцы решили беречь патроны: военных или дружинников, попавших в плен, они пронзали тесаками, а местным жителям отрубали головы саблями. По словам ссыльного политкаторжанина, только в первые дни нашествия они обезглавили две тысячи крестьян».
Деревни Мажаново, Сохатино и Ивановка на Сахалине сполна узнали, что такое настоящий путь Бусидо. Оккупанты сжигали дома вместе с людьми, зверски насиловали женщин, расстреливали и закалывали штыками жителей, мечами рубили беззащитным людям головы. В 1918 году Япония начала интервенцию на Дальний Восток, грабительскую по целям и карательную по действиям. В Забайкалье население края сократилось с 55 тысяч до 30 тысяч человек. Во Владивостоке погибли семь тысяч русских. Только с января по апрель 1920-го на территории Амурской области оккупанты сожгли 25 сел вместе с жителями. Страшная резня была устроена японцами в Хабаровске в ночь с 4 на 5 апреля 1920 года. Проживавших в городе корейцев поголовно сжигали заживо.
В июле 1937-го началась японско-китайская война (продолжавшаяся до 1945 года). 13 декабря был захвачен Нанкин, и пять дней шла массовая бойня. Японская армия действовала исходя из трех принципов «дочиста»: выжигай, убивай, грабь. Число жертв нанкинской резни некоторые источники оценивают в полмиллиона. Были изнасилованы десятки тысяч китаянок, многие из них убиты. В приговоре Международного военного трибунала для Дальнего Востока события в Нанкине описаны так: «К моменту вступления японской армии в город утром 13 декабря 1937 года всякое сопротивление прекратилось. Японские солдаты бродили толпами по городу, совершали различного рода зверства… Многие были пьяны, они проходили по улицам, без разбору убивая китайцев: мужчин, женщин и детей, пока площади, улицы и переулки не были завалены трупами. Насиловали даже девочек-подростков и старух. Многих женщин, изнасиловав, убивали, их тела обезображивали. После ограбления магазинов и складов японские солдаты часто поджигали их». Этим событиям посвящена книга Айрис Чан «Изнасилования в Нанкине. Забытый холокост Второй мировой войны» (The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II). Лишь один из эпизодов: «Японцы начали с того, что вывезли из города и закололи штыками 20 тысяч мужчин призывного возраста, чтобы те в будущем не могли поднять оружие против Японии. Затем оккупанты перешли к уничтожению женщин, стариков, детей. Обезумевшие самураи завершали секс убийством, выдавливали глаза и вырывали у еще живых людей сердца».
Начиная с 70-х Токио отрицает преступления, совершенные в Китае. Некоторые японские политики называют резню в Нанкине фальсификацией. Однако в декабре 1937-го японская газета, расписывавшая подвиги армии, с восторгом сообщала о доблестном состязании двух офицеров, поспоривших, кто первым зарубит более сотни китайцев. Победил самурай Мукаи, зарезавший 106 человек против 105. Даже немецкий консул в официальном докладе описывал поведение японских солдат как зверское. Известно, что бойней руководил старший воинский начальник японцев – родной дядя императора принц Асака Такахито. Убийства совершались с особой жестокостью. Жертв закалывали штыками, отрезали головы, людей сжигали, закапывали живьем, у женщин вспарывали животы и выворачивали внутренности наружу. Насиловали, а потом зверски убивали девочек, старух. Японцы широко применяли оружие массового поражения. Их совершенно не волновали последствия. Химоружие использовалось с 1937 по 1945-й в 18 провинциях Китая.
В отряде 731, специальном подразделении японской армии, разрабатывалось бактериологическое оружие. Опыты проводились на людях (военнопленных, похищенных). На них проверялись вакцины от сыпного тифа, холеры, сибирской язвы и дизентерии, исследовались венерические заболевания (на женщинах и их плодах). Подопытных называли «бревнами». Людей резали в «научных целях», заражали самыми страшными болезнями, затем вскрывали еще живых. Ставили эксперименты на живучесть «бревен»: сколько продержатся без воды и еды, ошпаренные кипятком, после рентгеновского облучения, ударов током, без какого-либо вырезанного органа. С заболеваниями среди военнопленных боролись просто: сжигался весь лагерь, где встречались зараженные. Рассказ чудом выжившего американца, ветерана войны на Тихом океане: «Толпу пленных на острове Баатан начал обгонять японский мотоцикл. Один из японцев примкнул штык к винтовке, выставил его на уровне горла стоящих на обочине американцев и мотоцикл ускорил движение». Когда возникли проблемы с провиантом, японские солдаты решили, что поедание пленных не считается чем-то греховным или постыдным. Очевидцы рассказывают, что «гурманы» отрезали куски мяса с живых людей. К концу войны каннибализм стал обычным делом.
Бесчеловечность, возведенная в абсолют, была и остается в Японии одной из главных «добродетелей». Теоретики синтоизма считают это «твердым непоколебимым духом» Страны восходящего солнца, который дает подданным императора право, сопряженное с самурайским кодексом чести, на особое место среди сильных мира сего. Варварское истребление безвинных людей – более чем своеобразное представление японцев о чести.
По мне-так япошки-самая поганая нация в плане нацизма.И мир без япошек немногое бы потерял.
По поводу поста: это - политика!