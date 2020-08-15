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Чак Норрис тролит Лукашенко

Чак Норрис тролит Лукашенко (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 августа 2020 12:53
Сообщество : Политика
Метки: беларусь   видео   лукашенко   политика   троллинг   чак норрис   
5783
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Не дает покоя всему миру то, что происходит в Беларуси. Даже Чак Норрис решил высказаться по этому поводу.

Источник:

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Метки: беларусь   видео   лукашенко   политика   троллинг   чак норрис   
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103  комментария
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9k
Taximaxi 9 часов назад
Полностью его речь звучит так;-Я старый Дементий и уже плохо понимаю что вокруг творится . По слухам в моей стране пендосии творится какая-то неведомая х’уйня ,но на этом не будем заострять внимание,потому,что это другое-понимать надо. Об Украине,сожжённой нахрен совести укронации в Одессе ни слова,О погибших протестантах блм,избитых дубинками пристреленных резиновыми пулями мы не скажем,но том ,о чем я не имею не малейшего представления,о Лукашенко,в стране,которая я даже не знаю где находится,я буду говорить как нормальный пиндосский напыщенный педераст долго и с истерикой. Дурачок и сексуальный маньяк Фримен не даст соврать.
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3k
Andrey Минуту назад
Вот старый дибил! Нафиг так позориться?!
Он хоть понятие имеет о том что там происодит?
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382
лесная лысоешка 15 минут назад
мы тебя не боимся будет тебе двоечка
мы тебя не боимся будет тебе двоечка
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5k
Александр Полчаса назад
Чак Норрис тролит Лукашенко
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27k
lem02 Полчаса назад
Молодец, конечно, но ситуация похожа на золотарева и Навального. "сделаю смачную котлету..."
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248
andrey Полчаса назад
мда,интересно в каком веке живут коментирующие данный пост ? даже школьники знают что есть специальный ресурс на котором знаменитости за деньги скажут любой текст !
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1k
americos 41 минуту назад
Чак Норрис тролит Лукашенко
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9k
Трив americos 3 минуты назад
Ну, так ему ещё нет семидесяти, есть куда расти.
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8k
Shep Час назад
Аномалия
Аномалия
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8k
gnyS i Час назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Игорь 2 часа назад
Может он про Сашу Грей... и про её 0% социальной ответственности :)
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15k
жорик 2 часа назад
ну всё! пздц бацьке
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1k
Daimos 2 часа назад
Какое отношение имеет Чак Норрис к Белорусии. Ему что телевизор спать не дает.
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27k
lem02 Daimos 36 минут назад
Вы знаете (хотя откуда вам знать) если мирного человека, на земле пинают ногами и бьют дубинками несколько гадов, то порядочному человеку это противно. Мы в детстве не били лежачего. А тут бьют. И не важно, где это происходит. Это называется совесть. Вам не понять, но такое чувство у многих людей есть. Вот у Чака совесть есть.
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3k
Schumacher 2 часа назад
"Таракан" - сказал говорящий орангутанг.
"Таракан" - сказал говорящий орангутанг.
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227
Serg Dex 2 часа назад
Объясните убогому ну чё так цепляться за власть? Ну деньги тебе нужны. Ну прийдёт другой и чо?. Если ты такой справедливый и законопослушный надо людей на фарш переводить? Тебеж дороже выйдет. Наверно ему что то с небес шепчут. В той же трижды заклеймейной Украине спокойно до майдана несколько президентов сменилось а эти возомнили себя спасителями нации и забором от Гэйевропы пендосии но считают все в долярах.
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123k
Алексей 2 часа назад
Да, уж. Осталось Чаку только за педерастов поагитировать и на колени перед неграми встать.
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3k
Schumacher 2 часа назад
то есть; западная пропаганда настолько мощна, что даже Чак Норрис знает больше о происходящем в Белоруссии и опускается до оскорблений и угроз незнакомому человеку.
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41
PouiLod 2 часа назад
Каждый порядочный человек должен вбить хотя бы один гвоздь в гроб диктатора. Домохозяйка может объясняться на языке посудных тряпок, как она ненавидит диктатуру, сантехник должен плевать на о диктатора как сантехник, а актер как актёр.
Кто как может.
Умница Чак Норрис.
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1k
Antarez 3 часа назад
А если голивудская звезда на полном серьезе что то вещает про политику других стран, то скорее всего у его родной налоговой службы есть на него досье. И позвонив ему они попросят сказать что надо и про кого надо. И скажет. Ибо налоги там не кислые и все пытаются мухлевать. Но звезд не сажают, они нужны для политики. Вот как Бред Пит выступил, что не поедет в РФ пока там голубым свободы не дадут, сразу стало понятно, что Бред под колпаком. И сказал он это прямо перед олимпиадой в Сочи, раньше за медиков не переживал и сейчас тоже.
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609
Олег 3 часа назад
Есть ресурс, где можно заказать речь от знаменитости за деньги. Чак Норрис и понятия не имел о чем речь, когда читал этот текст с бумажки.
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1k
Ivan 4 часа назад
Кто-то заплатил 300 баксов(именно столько стоит у него подобный ролик)и наложил картинки и перевод. Чак знать не знает, что за Саша 0 процентов. Получилось забавно.
Если есть деньги, к слову, не большие для среднего класса человеческого, не путинского, то заказать у мего можно хоть поздравление другу, хоть угрозу однокласснику, хоть любовное послание воспитательнице детсада.
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227
Serg Dex 5 часов назад
Последний замполит.
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