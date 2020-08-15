Чак Норрис тролит Лукашенко

Не дает покоя всему миру то, что происходит в Беларуси. Даже Чак Норрис решил высказаться по этому поводу.
Интересно, чем же дело закончится.
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Он хоть понятие имеет о том что там происодит?
Кто как может.
Умница Чак Норрис.
Если есть деньги, к слову, не большие для среднего класса человеческого, не путинского, то заказать у мего можно хоть поздравление другу, хоть угрозу однокласснику, хоть любовное послание воспитательнице детсада.