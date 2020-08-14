А вам нравится?

Сейчас я буду хвалить российских чиновников.
В частности, администрацию города Рыбинска, которая выступила с инициативой замены рекламных вывесок в центре города на исторические.
Не знаю, как там дела с градоуправлением, но с вывесками неплохо.
Когда, в прекрасной России будущего в мэры и губернаторы будут попадать люди с чувством вкуса, а не любители пластиковых деревьев, то я бы, конечно, очень хотел видеть такое, как можно чаще.
Особенно актуально для центральных улиц.
Не знаю, как там дела с градоуправлением, но с вывесками неплохо.
Когда, в прекрасной России будущего в мэры и губернаторы будут попадать люди с чувством вкуса, а не любители пластиковых деревьев, то я бы, конечно, очень хотел видеть такое, как можно чаще.
Особенно актуально для центральных улиц.
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Например, по одному из последних приказов Вована Питерского, упраздняется такая служба как РосРезерв. Теперь сохранение стратегических госрезервов возлагается на россиянский "бизнес". То есть контора по производству тушенки обязана хранить у себя за свой счет тушенки на полгода. Контора по производству бензина, обязана хранить у себя неприкосновенный запас бензина на полгода. Нет, раньше у нас был "Росрезерв", который по конкурсу выкупал тушенку и бензин и хранил все это на своих складах. Но в связи с короновирусом склады Росрезерва ненадежны... Бизнес должен "войти в положение" и хранить мобрезервы у себя. В смысле заморозить продукцию, бензин и прочее на своих складах. Чисто так, забесплатно... Нуу как забесплатно... Для вована да... А за заморозку активов цена на тушонку и бензин опять подорожаетю.
Но главное что? Вы же хотите как у скаклов????
Задолбали серуны! Ещё и россиянами прикидываются, хотя палятся с первых трёх нот, дебилы!
Какиежехохлы дегенераты, пипец!