А вам нравится?

В частности, администрацию города Рыбинска, которая выступила с инициативой замены рекламных вывесок в центре города на исторические.

Не знаю, как там дела с градоуправлением, но с вывесками неплохо.

Когда, в прекрасной России будущего в мэры и губернаторы будут попадать люди с чувством вкуса, а не любители пластиковых деревьев, то я бы, конечно, очень хотел видеть такое, как можно чаще.

Особенно актуально для центральных улиц.