А вам нравится?

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14 августа 2020 19:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Рыбинск   вывески   красиво   
795
3
Сейчас я буду хвалить российских чиновников.

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Метки: Рыбинск   вывески   красиво   
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17k
Франц Лефорт 8 часов назад
Интересно,а как будет выглядеть шаурма в таком стиле?
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17k
Франц Лефорт 8 часов назад
А вывески классные!!!
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748
Михайил 3 часа назад
О! А давайте я сейчас буду ругать россиянских чиновников....
Например, по одному из последних приказов Вована Питерского, упраздняется такая служба как РосРезерв. Теперь сохранение стратегических госрезервов возлагается на россиянский "бизнес". То есть контора по производству тушенки обязана хранить у себя за свой счет тушенки на полгода. Контора по производству бензина, обязана хранить у себя неприкосновенный запас бензина на полгода. Нет, раньше у нас был "Росрезерв", который по конкурсу выкупал тушенку и бензин и хранил все это на своих складах. Но в связи с короновирусом склады Росрезерва ненадежны... Бизнес должен "войти в положение" и хранить мобрезервы у себя. В смысле заморозить продукцию, бензин и прочее на своих складах. Чисто так, забесплатно... Нуу как забесплатно... Для вована да... А за заморозку активов цена на тушонку и бензин опять подорожаетю.
Но главное что? Вы же хотите как у скаклов????
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48k
Серый Михайил 16 минут назад
Хохлина, свали накуй на свой цензор и там воняй, проплатка свиномордая.
Задолбали серуны! Ещё и россиянами прикидываются, хотя палятся с первых трёх нот, дебилы!
Какиежехохлы дегенераты, пипец!
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2k
soar 5 часов назад
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14k
Игорь Хомченко 5 часов назад
Это все артдеко. Настоящий Рыбинск выглядел несколько иначе. Облик его можно увидеть в картине Гайдая "12 стульев", что снимался в 1974 году. Там и Мытный рынок. И ул. Пролетарская, булыжную мостовую которой тогда стали покрывать асфальтом. И я..., что пошел во 2 класс в Переборах.
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2k
RALEXXX Игорь Хомченко Час назад
Напомнили. Во времена «гонок на лафетах» был в Рыбинске. Надо было позвонить в Москву. Зашёл на почту. Сижу жду когда соединят. В это время телефонистка громко так: «Брежнев! Вас Андропов вызывает!» Все присутствующие буквально на пол легли.
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10k
Corvus Corax 6 часов назад
Аутентичности вывесок не достичь тупым добавлением везде твердаго знака, еръ который. Тогда уж употреблять и остальные пропавшие буквы. А вот цветовая гамма и замысел - хороши.
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499
Вероника Кремнева 6 часов назад
Красиво.Есть российский стиль,приятно глазу,теплее на душе.
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4k
RomaXz 6 часов назад
Выглядит красиво. Мне нравится :)
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1k
Александр 7 часов назад
Отличная идея! Вот бы такое по всему Золотому кольцу сделать!!!
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14k
Игорь Хомченко 7 часов назад
Недавно прокатился по Верхней Волге, в том числе и по Рыбинску. Было бы здорово, если бы мэр Рыбинска озаботился бы еще помимо вывесок и дорожным покрытием, ибо напоминает оно булыжную мостовую. Что Углич, что Рыбинск - страсти дорожные.
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12k
Александр Сучков 7 часов назад
Автор предлагает большинству известных ТМ ребрендинг сделать? что то слабо представляю тот же найк или адидас в этом исполнении. Пепси-Кола ваще улетно будет- "Поставщик его Императорского Величества Калеб Брэдхем (Caleb Bradham) из Нью-Берна"))))
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1k
Александр Александр Сучков 7 часов назад
При чем тут ребрендеринг? По документам все останется прежним. Ну и наверняка все это было согласовано с владельцами.
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33k
Прораб 7 часов назад
Не фига, надо плитку расковырять и забацать булыжную мостовую. И конные экипажи. А до кучи конюшню, где пороть холопов
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1k
Алек Сандр 7 часов назад
Очень приятно выглядит. Неприятно только с магазином "ELEN"- с какой такой радости его название написано латинскими буквами, а не по-русски?! И таких вывесок, на иностранных языках, пруд пруди по всей России!!! Это, меня лично, напрягает.
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4k
RomaXz Алек Сандр 6 часов назад
Предлагаешь брендам менять название ?
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1k
Ослик Иа на позитиве Алек Сандр 4 часа назад
Инициатива относится к стилю, а не содержанию...
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1k
Алек Сандр RomaXz 2 часа назад
Про зарегистрированные бренды, товарные знаки и т.п. я не говорю, но названия типа " U Ivanicha" - это полный долб об ипизм
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