В Китае создают робопсов-спасателей

В Китае тестируют робопсов, способных переносить пострадавших во время чрезвычайных ситуаций. Механическим помощникам наконец нашлось достойное применение.
В ролике робопёс уверенно балансирует с носилками на спине, где лежит манекен. Движения робота плавные и выверенные — ни намека на неуклюжесть или дрожь в «коленках».
Этот металлический санитар способен доставить пострадавшего в безопасное место без перерывов на отдых. Разумеется, создатели позаботились о том, чтобы конструкция выдерживала разный вес и сохраняла устойчивость даже на сложном рельефе. Кажется, традиционные способы спасения людей скоро дополнятся более технологичными.
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