В Китае создают робопсов-спасателей

В ролике робопёс уверенно балансирует с носилками на спине, где лежит манекен. Движения робота плавные и выверенные — ни намека на неуклюжесть или дрожь в «коленках».

Этот металлический санитар способен доставить пострадавшего в безопасное место без перерывов на отдых. Разумеется, создатели позаботились о том, чтобы конструкция выдерживала разный вес и сохраняла устойчивость даже на сложном рельефе. Кажется, традиционные способы спасения людей скоро дополнятся более технологичными.