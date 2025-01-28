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В Китае создают робопсов-спасателей

В Китае создают робопсов-спасателей

Автор:
28 января 2025 07:20
Метки: Видео   Китай   в мире   интересно   робопёс   робот   
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В Китае тестируют робопсов, способных переносить пострадавших во время чрезвычайных ситуаций. Механическим помощникам наконец нашлось достойное применение.

В ролике робопёс уверенно балансирует с носилками на спине, где лежит манекен. Движения робота плавные и выверенные — ни намека на неуклюжесть или дрожь в «коленках».

Этот металлический санитар способен доставить пострадавшего в безопасное место без перерывов на отдых. Разумеется, создатели позаботились о том, чтобы конструкция выдерживала разный вес и сохраняла устойчивость даже на сложном рельефе. Кажется, традиционные способы спасения людей скоро дополнятся более технологичными.

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Метки: Видео   Китай   в мире   интересно   робопёс   робот   
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Себастьян Перейра
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