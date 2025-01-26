Девушка обманула посетителей кинотеатра, исполнив роль робота

Вышагивающий и позирующий с посетителями человекоподобный робот был замечен в кинотеатре, находящемся в столице Малайзии.
Местные киноманы были озадачены женщиной-дроидом, которая ходила, как робот и была одета в серебристый комбинезон. На обоих ушах у неё красовалось по ярко-синему украшению, с которых свисали провода, что ещё больше дополняло образ андроида.
Но вскоре настоящая личность актрисы была установлена, после того как люди в кинотеатре узнали в ней владелицу местного ресторана.
Женщину привели в кинотеатр для рекламы предстоящего фильма «Я хочу быть боссом», в котором затрагивается тематика искусственного интеллекта.
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