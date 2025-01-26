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Девушка обманула посетителей кинотеатра, исполнив роль робота

Девушка обманула посетителей кинотеатра, исполнив роль робота

Автор:
26 января 2025 10:05
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Люди   Малайзия   в мире   кинотеатр   красота   обман   робот   
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Вышагивающий и позирующий с посетителями человекоподобный робот был замечен в кинотеатре, находящемся в столице Малайзии.

Местные киноманы были озадачены женщиной-дроидом, которая ходила, как робот и была одета в серебристый комбинезон. На обоих ушах у неё красовалось по ярко-синему украшению, с которых свисали провода, что ещё больше дополняло образ андроида.


Но вскоре настоящая личность актрисы была установлена, после того как люди в кинотеатре узнали в ней владелицу местного ресторана.

Женщину привели в кинотеатр для рекламы предстоящего фильма «Я хочу быть боссом», в котором затрагивается тематика искусственного интеллекта.

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Метки: Видео   Люди   Малайзия   в мире   кинотеатр   красота   обман   робот   
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27k
Илларион Забродов Полчаса назад
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22k
scorpick 19 минут назад
И что, даже не помацали?
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Dimon 24 минуты назад
Скорее всего там к роботам народ привычный, поэтому особенно не парился, не щупал и не проверял))
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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