Ошибка пиротехников в Индии

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В Индии ошибка пиротехников привела к тому, что все праздничные фейерверки сработали за несколько секунд вместо запланированного часа. Получилось эффектно.
На все деньги
Словно попал на концерт группы Rammstein.
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