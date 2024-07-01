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Ошибка пиротехников в Индии

Ошибка пиротехников в Индии

Автор:
01 июля 2024 10:47
Метки: Видео   Индия   в мире   ошибка   пиротехника   фейерверк   
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В Индии ошибка пиротехников привела к тому, что все праздничные фейерверки сработали за несколько секунд вместо запланированного часа. Получилось эффектно.

На все деньги

Словно попал на концерт группы Rammstein.

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Метки: Видео   Индия   в мире   ошибка   пиротехника   фейерверк   
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Юрий Час назад
Конкурс на лучший фейерверк района...
Ссылка www.youtube.com
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4073 поста (4068 в горячем)

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