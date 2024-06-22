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Когда не повезло с соседями

Когда не повезло с соседями

Автор:
22 июня 2024 11:17
Метки: Видео   запах   коммунарка   матрас   мигранты   соседи   
1618
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1

В Коммунарке соседи жалуются на жильцов, которые постоянно вывешивают проветриваться дурно пахнущие матрасы в общий коридор и на лестничную площадку.

Уже и просили так не делать, и арендодателю сообщали люди — ничего не помогает!

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Метки: Видео   запах   коммунарка   матрас   мигранты   соседи   
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30  комментариев
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5k
РАТНИК 51 минуту назад
Такими темпами вся Средняя Азия, Закавказье переселится в Россию жить - у себя они всё развалили и превратили в дикое средневековье и теперь тащут свою дикость к нам. Жаль что российских чиновников не расстреливают как в Китае- дают гражданство всей самой поганой азиатской швали.
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12k
Доктор 2 минуты назад
Обсыпать хлоркой ....
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2
Natalya 13 минут назад
АСД в ветаптеке за пару сотен купить и вылить на матрас не проливая )) сами сбегут как тараканы и матрас выкинут.
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15k
кот базилий 15 минут назад
Это они нам "свою культуру несут", скоро тараканы и клопы, ждите в гости.
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897k
А.Берестенко Полчаса назад
Нечаянно уронить между перилами до первого этажа, а там пусть все ходят и обувь вытирают!

- Само упало!
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19k
тов.Suhov Полчаса назад
Какие жалобы..? Это же незаменимые иностранные специалисты!
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1k
Андрей Еделькин 48 минут назад
Напротив живет семья, по моему узбеки. Видно что отец грамотный, видимо имеет какое то юридическое образование, если по судам ходит. Дети учаться в кадетском корпусе. как я понял свзанным с полицией. А покрывала, скатерти, вещи постоянно трясут с балкона. И самое главное что мусор из пылесоса так же вытряхивают с балкона!
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15k
Antique computer 57 минут назад
Обоссать матрасы уже предлагали?
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12k
Дмитрий 59 минут назад
Узбеки.
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7k
Трям Час назад
Облить жидкостью для розжига и поджечь. (Главное самому не спалиться)
Повоняет недельку горелым, но атвичайу - больше не вынесут свои обоссаки!
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11k
Клёст Час назад
Кишлаак)
Что, ,,дым,, чужого отечества нам не сладок, и не приятен?))
Использование общедомового пространства не по назначению.
Катайте жалобу на арендодателя. Дальше пойдëт по накатанной)
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11k
Alex Час назад
Мерзкие черножопые макаки
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11k
Игорь Час назад
Донести до ближайшей помойки
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129k
Аааа 2 часа назад
опять ценные специалисты
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4k
Rom 2 часа назад
Раньше в поле на палках вывешивали, теперь тут вот.
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970
Алексей Куликов 2 часа назад
Полить чем нибудь.
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1876 постов (1834 в горячем)

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