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В Коммунарке соседи жалуются на жильцов, которые постоянно вывешивают проветриваться дурно пахнущие матрасы в общий коридор и на лестничную площадку.
Уже и просили так не делать, и арендодателю сообщали люди — ничего не помогает!
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Повоняет недельку горелым, но атвичайу - больше не вынесут свои обоссаки!
Что, ,,дым,, чужого отечества нам не сладок, и не приятен?))
Использование общедомового пространства не по назначению.
Катайте жалобу на арендодателя. Дальше пойдëт по накатанной)