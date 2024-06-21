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Роботы-сортировщики в логистическом центре в Китае

Роботы-сортировщики в логистическом центре в Китае

Автор:
21 июня 2024 11:33
Метки: Видео   Китай   в мире   логистический центр   робот   робот-сортировщик   
1353
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Маленькие роботы-сортировщики трудятся в логистическом центре в провинции Шаньдун на востоке Китая. Эти малыши заменяют до 70% ручного труда.

Работа маленьких роботов-сортировщиков в китайском логистическом центре.

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Метки: Видео   Китай   в мире   логистический центр   робот   робот-сортировщик   
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3  комментария
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35k
Ego sum qui sum Час назад
а потом они соберутся в большого мегаробота и начнется восстание
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5k
Aleks 2 минуты назад
В Германии с этим проще, выгружают все на ленту, а оттуда все идет потоком на самоопрокидывающиеся платформы, те сбрасывают посылке по отделениям, быстро считывают коды и все распределено уже заранее.
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824
Игорь Час назад
Ерунда какая то! Зачем усложнять - набрать мигрантов и нет проблем. Логистика будет на уровне... каком правда сложно сказать, но будет.
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