Роботы-сортировщики в логистическом центре в Китае

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Маленькие роботы-сортировщики трудятся в логистическом центре в провинции Шаньдун на востоке Китая. Эти малыши заменяют до 70% ручного труда.
Работа маленьких роботов-сортировщиков в китайском логистическом центре.
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