Неудача весельчака повеселила его приятеля

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Парень решил подурачиться и устроил импровизированную качалку на улице. Одно из упражнений пошло не по плану, но получилось даже веселее.
Когда решил повеселиться, но что-то пошло не так.
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