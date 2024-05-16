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Неудача весельчака повеселила его&nbsp;приятеля

Неудача весельчака повеселила его приятеля

Автор:
16 мая 2024 07:39
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   краска   неудача   фейл   
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Парень решил подурачиться и устроил импровизированную качалку на улице. Одно из упражнений пошло не по плану, но получилось даже веселее.

Когда решил повеселиться, но что-то пошло не так.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   краска   неудача   фейл   
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