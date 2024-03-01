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Лучшее объяснение⁠⁠ от водителя

Лучшее объяснение⁠⁠ от водителя

Автор:
01 марта 2024 10:51
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   водитель   объяснение   экскаватор   
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Водитель объясняет машинисту экскаватора, что в кузов самосвала землю нужно высыпать постепенно и понемногу. В противно случае мужчину начинает "болтать" в кабине.

В игре "Крокодил" ему не будет равных.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   водитель   объяснение   экскаватор   
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3  комментария
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24k
Тигран Саркисян 52 минуты назад
Очень красноречиво ,ой красноручиво))))
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8k
Лещ 17 минут назад
При погрузке запрещено находится в кабине, но всем пофиг..
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78k
Viktor 20 минут назад
А сделать пять шагов и сказать словами не судьба?
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