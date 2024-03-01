Лучшее объяснение⁠⁠ от водителя

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Водитель объясняет машинисту экскаватора, что в кузов самосвала землю нужно высыпать постепенно и понемногу. В противно случае мужчину начинает "болтать" в кабине.
В игре "Крокодил" ему не будет равных.
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Метки: Видео Прикол Юмор водитель объяснение экскаватор
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