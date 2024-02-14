Попугай превратил резинку в аттракцион

Когда у людей нет времени на то, чтобы поиграть с питомцами, у тех есть два варианта действий — настойчиво требовать внимания или найти способ развлечь себя самостоятельно. Попугайчик из этого видео решил пойти по второму пути.

Он нашел в доме резинку и превратил ее в увлекательный аттракцион. Хозяину попугая пришлось только зафиксировать верх резинки, а с остальным пернатый справился самостоятельно.