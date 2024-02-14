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Попугай превратил резинку в аттракцион

Попугай превратил резинку в аттракцион

Автор:
14 февраля 2024 08:10
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   аттракционы   животные   попугай   резинка   
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Любопытный попугай наткнулся в доме хозяина на резинку и придумал себе развлечение.

Когда у людей нет времени на то, чтобы поиграть с питомцами, у тех есть два варианта действий — настойчиво требовать внимания или найти способ развлечь себя самостоятельно. Попугайчик из этого видео решил пойти по второму пути.

Он нашел в доме резинку и превратил ее в увлекательный аттракцион. Хозяину попугая пришлось только зафиксировать верх резинки, а с остальным пернатый справился самостоятельно.

Источник:

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Метки: Видео   Прикол   аттракционы   животные   попугай   резинка   
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1k
Лебовски 2 часа назад
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4k
5010_BIRD 44 минуты назад
" ...такой унца-унца"
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138k
parallax 2 часа назад
Главное, чтобы не порвалась. Иначе из атракциона получится несчастный случай.
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Alex Chebrikov

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