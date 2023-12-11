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Бдительность никогда не помешает

Бдительность никогда не помешает

Автор:
11 декабря 2023 09:02
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   бдительность   свидание   
2843
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Мир стремительно меняется и не в лучшую сторону. Поэтому нужно быть бдительным, даже на первом свидании.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   бдительность   свидание   
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15  комментариев
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1k
Hornet Час назад
На конкурсе "душнил" он бы занял второе место.
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448
Юрий Алматы Hornet 49 минут назад
А первое ты для себе бережёшь?
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726
MidMaster 6 минут назад
Когда нужно высосать сюжет из пальца
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7k
Echo 16 минут назад
обязательно купите пианино, когда выходишь из комнаты, пусть подруга начинает играть, так вы будете слышать чем она занимается в ваше отсутствие
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28k
Егор 18 минут назад
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2k
Shurovik 24 минуты назад
Да уж, это было бы смешно, если бы не было так грустно.... Ибо это реальность.
И еще до кучи камеру в квартире скрытую.... Чтобы потом не было обвинения в изнасиловании.... Но это не точно.
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34k
Fat Lynx Полчаса назад
О! Я смотрю маятник качнулся в другую сторону? Раньше были только бабские ролики с чушью на тему "как обезопасить себя на первом свидании", теоперь вот мужские появились... с сатирически-саркастичным содержанием, но мы же помним про окна овертона? Не удивлюсь, если скоро какой-нибудь скуф будет на серьезных щах вещать нечто похожее.
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54
Игорь 39 минут назад
Сделано качественно и прикольно. Даже местами улыбнуло!
Пока у девушки половые органы не стали изо рта вываливаться
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25k
Михаил Сметанкин 40 минут назад
И когда все юридические дела улажены, все документы подписаны, ты приводишь ее домой... а у нее писюн.
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7k
Николай 42 минуты назад
Да офигенно иметь вторую копию хрен пойми чего...
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7k
Бу 46 минут назад
ничего не понял, но очень интересно)
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23k
sanchesS80 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Евгений 56 минут назад
Дилетант, ксерокопию паспорта забыл взять у девушки.
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168
vitros666 Час назад
Прикольно, а что это?
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