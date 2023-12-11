Бдительность никогда не помешает

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Мир стремительно меняется и не в лучшую сторону. Поэтому нужно быть бдительным, даже на первом свидании.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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И еще до кучи камеру в квартире скрытую.... Чтобы потом не было обвинения в изнасиловании.... Но это не точно.
Пока у девушки половые органы не стали изо рта вываливаться