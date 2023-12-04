Странный челлендж "Я доверяю своей жене"

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Несколько мужчин решили поучаствовать в странном челлендже (испытании). Героям видео необходимо было поставить стаканчик себе на голову, а их жёны должны были сбить его ремнём.
Это было больно
К одной из жён явно не стоит поворачиваться спиной.
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