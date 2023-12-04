FISHKINET
Сообщество Юмор 18011 постов • 3636 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Странный челлендж "Я доверяю своей жене"

Странный челлендж "Я доверяю своей жене"

Автор:
04 декабря 2023 10:13
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   жена   муж   неудача   фейл   челлендж   
1841
1
1

Несколько мужчин решили поучаствовать в странном челлендже (испытании). Героям видео необходимо было поставить стаканчик себе на голову, а их жёны должны были сбить его ремнём.

Это было больно

К одной из жён явно не стоит поворачиваться спиной.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Прикол   жена   муж   неудача   фейл   челлендж   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
banzai7 2 часа назад
Чёт смешно.
-Я доверяю своей жене.
-Бздэньк!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
Игорь 14 минут назад
А со своей банковской картой кто сможет? И пароль от телефона кто доверит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Влад 15 минут назад
ради концовки стоит посмотреть)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Alex Полчаса назад
Жене то я доверяю, но я не доверяю её астигматизму, так что нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 42 минуты назад
это всегда так.... ДО ПЕРВОГО РАЗА
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
431
Юрий Алматы 43 минуты назад
Если ставить вопрос о доверии, то надо сбивать стаканчик бляхой, а не держать её в руке. Думаю, количество доверяющих существенно уменьшится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alexander Gorn 50 минут назад
Тупо. Тут даже не в доверии дело, а в ловкости жены. Или в НЕловкости, что встречается куда чаще.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Nikita Час назад
Раз появилась подобная подборка, то ЭТО должно было случится
Сразу мысль возникла: "А кого хлестнут по еб@льничку"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Carex 2 часа назад
Если не доверяешь жене может не стоило женится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

619012



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга» белгородского музея ВОВ
Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга» белгородского музея ВОВ
В Иркутске зумеры вдохновились молодёжным сериалом и убили сверстника из-за того, что он не « с их района»
В Иркутске зумеры вдохновились молодёжным сериалом и убили сверстника из-за того, что...
Набирающие популярность в сообществах
Соревнование чайников: 3000 Вт против 2200 Вт
Соревнование чайников: 3000 Вт против 2200 Вт
До восстания машин ещё далеко: киберкурьеры «Яндекса» застряли в заснеженном Мурино
До восстания машин ещё далеко: киберкурьеры «Яндекса» застряли в заснеженном Мурино
Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео)
Блогер сделал компактную PlayStation 5 (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#ДТП#СССР#аварии#сарказм#автомир#Мемы#снег#Россия
#в мире#история#интересно#факты#автомобили#США#машина#нападение#собака#конфликт
#люди#животные#кино#Прикол#забавно#авто аварии#Китай#пешехода сбили#природа#Пёс
Великие люди, которые дорвались до современных технологий Великие люди, которые дорвались до современных технологий Забавные попытки женщин слить воду из бассейна Забавные попытки женщин слить воду из бассейна Мужчина решил узнать у жены, зачем ей левый и правый тампоны Мужчина решил узнать у жены, зачем ей левый и правый тампоны Приключения неуклюжей сотрудницы магазина Приключения неуклюжей сотрудницы магазина Парень сделал момент знакомства с девушкой незабываемым Парень сделал момент знакомства с девушкой незабываемым Первый торт комом Первый торт комом

На что жалуетесь?

Вернуться