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Беркут схватил и унёс дрон

Беркут схватил и унёс дрон

Автор:
20 октября 2023 07:54
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Орёл   беркут   в мире   дрон   животные   похищение   птицы   
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Недалеко от города Торри (штат Юта, США), мужчина неожиданно лишился своего дрона. Беркут схватил пролетавший над живописной местностью гаджет и унёс в неизвестном направлении.

Дрон запечатлел своё похищение

Птица, по всей видимости, увидела в дроне угрозу или приняла за добычу. Автор видео написал, что ему так и не удалось найти летательный аппарат.

Понёс своим птенцам новую игрушку...

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Метки: Видео   Орёл   беркут   в мире   дрон   животные   похищение   птицы   
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1  комментарий
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ProFanas 8 минут назад
ну раз видео выложено - значит найден дрон..
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Alex Chebrikov

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