Беркут схватил и унёс дрон

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Недалеко от города Торри (штат Юта, США), мужчина неожиданно лишился своего дрона. Беркут схватил пролетавший над живописной местностью гаджет и унёс в неизвестном направлении.
Дрон запечатлел своё похищение
Птица, по всей видимости, увидела в дроне угрозу или приняла за добычу. Автор видео написал, что ему так и не удалось найти летательный аппарат.
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Понёс своим птенцам новую игрушку...
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