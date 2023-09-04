Пятилетний мальчик сбежал из детского сада

Заметила убежавшего мальчика женщина, которая проезжала по улице Елены Стасовой. Она позвонила в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до 6 лет. Прокуратура установила, что о ребенке в детсаду вспомнили только через час, когда все дети вернулись с прогулки.

В отношении заведующей возбуждено административное дело за нарушение прав и свобод обучающегося образовательной организации.