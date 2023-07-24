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Выстроились в форме сердца: 150 женщин в Новосибирске провели флешмоб в красных платьях

Выстроились в форме сердца: 150 женщин в Новосибирске провели флешмоб в красных платьях

Автор:
24 июля 2023 09:19
Метки: Видео   Новосибирск   в мире   девушки   красное платье   красота   люди   флешмоб   
1328
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23 июля Новосибирске женщины в красных платьях устроили флешмоб на площади перед НОВАТом. Они исполнили танец под песню Светланы Рерих «И только я буду рядом» и выстроились в огромное сердце.

— «Проект в красных платьях» несет в себе как для участниц, так и для тысяч окружающих зрителей чувство патриотизма — осознанную любовь к своему народу и его традициям, привязанность к Родине и преданность ей. Мы строим красное сердце России, а после этого все женщины получат от мужчин красные розы в дань почтения и уважения, а также сертификат участия в рекорде, — написала у себя на странице в соцсетях организатор проекта Элеонора Шипулина.


После флешмоба участницы вместе с организаторами отправились в плавание на теплоходе. В этом событии участвуют женщины не только из Новосибирска, но и из других городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга, Уфы и других.


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Метки: Видео   Новосибирск   в мире   девушки   красное платье   красота   люди   флешмоб   
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12  комментариев
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19k
сеньор Леонсио 2 часа назад
И только я буду рядом(ц)
Хорошая попытка от шмар в красных платьях, но не надо, спасибо!
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2k
Сергей Викторович Полчаса назад
Вот смотрю - и попахивает сектанством. Некоторая часть женщин в последнее время оторваны от реальности. Живут в своем мирке, который сами себе навязали. Посмотрите на постоянных посетительниц салонов красоты - да там красотой и не пахнет. Им впаривают кучи дорогих процедур, они за них платят, верят что они теперь самые крутые и неотразимые. А по факту - лохушки, которых разводят за их деньги и за счет их природной красоты. И тут тоже самое - сами придумали что это будет круто, сами сделали, оплатили... А по мне это видео вызывает грусть и немного отвращения.
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15k
Alex Полчаса назад
Рядом до утра? Пол часа и свободна. Размечталась...
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8k
Роман 46 минут назад
Почему меня начинает сразу воротить от этого символа сердце пальцами рук ...
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442
twincam Роман Полчаса назад
Это еще мелочи ))
Меня воротит когда по телеку показывают каких нибудь важных персон, а они ручки держат даже не знаю как этот жест называется, палец к пальцу, и получается типа "я вот такой принимал"...
Что-то типа такого:

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11k
Властелин 47 минут назад
Тепло у них там.
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8k
Дмитрий Час назад
"а после этого все женщины получат от мужчин красные розы"

Всё таки не обошлось и здесь без мужиков. Поди ещё и мужиков никто не спрашивал?
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63k
Александр Ломовицкий Час назад
нашлись два чела которые не любят женщин поставили минус :)
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Отечестволюбцы должны называть сие действо благозвучно: например, "вспышкосборище", а не корявым "флэшмоб".
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