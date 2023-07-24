Выстроились в форме сердца: 150 женщин в Новосибирске провели флешмоб в красных платьях

— «Проект в красных платьях» несет в себе как для участниц, так и для тысяч окружающих зрителей чувство патриотизма — осознанную любовь к своему народу и его традициям, привязанность к Родине и преданность ей. Мы строим красное сердце России, а после этого все женщины получат от мужчин красные розы в дань почтения и уважения, а также сертификат участия в рекорде, — написала у себя на странице в соцсетях организатор проекта Элеонора Шипулина.

После флешмоба участницы вместе с организаторами отправились в плавание на теплоходе. В этом событии участвуют женщины не только из Новосибирска, но и из других городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга, Уфы и других.