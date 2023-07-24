Выстроились в форме сердца: 150 женщин в Новосибирске провели флешмоб в красных платьях

23 июля Новосибирске женщины в красных платьях устроили флешмоб на площади перед НОВАТом. Они исполнили танец под песню Светланы Рерих «И только я буду рядом» и выстроились в огромное сердце.
— «Проект в красных платьях» несет в себе как для участниц, так и для тысяч окружающих зрителей чувство патриотизма — осознанную любовь к своему народу и его традициям, привязанность к Родине и преданность ей. Мы строим красное сердце России, а после этого все женщины получат от мужчин красные розы в дань почтения и уважения, а также сертификат участия в рекорде, — написала у себя на странице в соцсетях организатор проекта Элеонора Шипулина.
После флешмоба участницы вместе с организаторами отправились в плавание на теплоходе. В этом событии участвуют женщины не только из Новосибирска, но и из других городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга, Уфы и других.
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Хорошая попытка от шмар в красных платьях, но не надо, спасибо!
Меня воротит когда по телеку показывают каких нибудь важных персон, а они ручки держат даже не знаю как этот жест называется, палец к пальцу, и получается типа "я вот такой принимал"...
Что-то типа такого:
Всё таки не обошлось и здесь без мужиков. Поди ещё и мужиков никто не спрашивал?