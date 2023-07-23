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Нетрезвый борец с лотосами

Нетрезвый борец с лотосами

Автор:
23 июля 2023 10:29
Метки: Видео   Растение   водоем   краснокнижное растение   лотос   люди   пьяный   
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Мужчина пытался очистить пруд от краснокнижного растения.

Герой видео переживал, что лотосы прорастут, превратив водоём в болото, из-за чего пацаны больше не искупаются. Защитники заявили, что сами пацаны просят оставить растение, отмечая, что купаться здесь не стоит.


Полиция уже отыскала мужчину, рвавшего краснокнижное растение. Сотрудники проводят проверку инцидента.


Источник:

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Метки: Видео   Растение   водоем   краснокнижное растение   лотос   люди   пьяный   
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2  комментария
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3k
Lexx Час назад
Всё, что ему грозит, это смехотворный штраф. В этой стране, за такое в тюрьму не сажают.
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3k
Pioner76 42 минуты назад
Юный натуралист. Ой. Точнее пьянный натуралист.
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