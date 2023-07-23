Нетрезвый борец с лотосами

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Мужчина пытался очистить пруд от краснокнижного растения.
Герой видео переживал, что лотосы прорастут, превратив водоём в болото, из-за чего пацаны больше не искупаются. Защитники заявили, что сами пацаны просят оставить растение, отмечая, что купаться здесь не стоит.
Полиция уже отыскала мужчину, рвавшего краснокнижное растение. Сотрудники проводят проверку инцидента.
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