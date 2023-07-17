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В Минске девушка заснула на&nbsp;карнизе 24-го этажа

В Минске девушка заснула на карнизе 24-го этажа

Автор:
17 июля 2023 09:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Девушка   алкоголь   безстрашная   минск   уснула   
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Прибывшие спасатели помогли выпившей даме забраться обратно в помещение.

Как рассказали столичные спасатели, они выезжали на вызов о лежащем человеке на внешней части жилого дома на уровне 24-го этажа по улице Левина, 9.


«Поднявшись в квартиру на балкон соседней комнаты, работник МЧС предотвратил падение 30-летней женщины», — говорится в сообщении.

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Метки: Видео   Девушка   алкоголь   безстрашная   минск   уснула   
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5  комментариев
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243
София Час назад
Хорошо, что не перевернулась во сне.
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4k
Палыч Полчаса назад
вот это пережор, [мат]
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10k
Борис Карабанов 46 минут назад
Интересно, а если человек вываливается по своему добровольному разумению из окна и погибает, то почему не задерживают и не сажают собственника квартиры (если, конечно, сам выпавший не является собственником)?
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14k
Yorge 52 минуты назад
устала мля
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