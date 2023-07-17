В Минске девушка заснула на карнизе 24-го этажа

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Прибывшие спасатели помогли выпившей даме забраться обратно в помещение.
Как рассказали столичные спасатели, они выезжали на вызов о лежащем человеке на внешней части жилого дома на уровне 24-го этажа по улице Левина, 9.
«Поднявшись в квартиру на балкон соседней комнаты, работник МЧС предотвратил падение 30-летней женщины», — говорится в сообщении.
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