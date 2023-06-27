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Эффектная бомбочка для ванны

Эффектная бомбочка для ванны

Автор:
27 июня 2023 13:30
Метки: Видео   акула   бомбочка для ванны   креатив   необычно   челюсти   
2917
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Оригинальная бомбочка для ванны, которую точно оценят поклонники фильмов "Челюсти" и любители чёрного юмора.

Бомбочка, которая точно запомнится надолго.

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Метки: Видео   акула   бомбочка для ванны   креатив   необычно   челюсти   
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14  комментариев
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Вот что с людьми не так. "Бомбочка" по сути сода с добавками. Всякие там цвета, запахи и прочее. Но в конечном счете просто сода. Кстати из-за неё и не стоит долго находиться в такой воде. Хотя минут 20-30 вполне приятно и полезно. Но люди готовы за соду платить такие деньги (стоимость этой не знаю, но уверен, что дороже банки соды).
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5k
Интерактивный Конвертер 8 минут назад
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9k
Garpia121 Полчаса назад
Сомнительное действо, будто тампон использованный в ванну кинули.
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 51 минуту назад
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109k
parallax Час назад
Абсолютно бесполезное отравление и без того загаженных сточных вод.
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983
surgy Час назад
Читал об этих бомбочках для ванн, они все сделаны вручную, что и обуславливает их стоимость.
А по поводу цены около 9-10 долларов за штуку. Но это не у нас, в России не встречал их в продаже
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