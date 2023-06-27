Эффектная бомбочка для ванны

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Оригинальная бомбочка для ванны, которую точно оценят поклонники фильмов "Челюсти" и любители чёрного юмора.
Бомбочка, которая точно запомнится надолго.
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А по поводу цены около 9-10 долларов за штуку. Но это не у нас, в России не встречал их в продаже