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Форсаж 11

Форсаж 11

Автор:
26 июня 2023 13:26
Сообщество : Юмор
Метки: Слабоумие   отвага   слабоумие и и отвага   фосаж   
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В Архангельске мужик решил не дожидаться остановки автобуса и вышел из него на ходу. Теперь гения ждёт длительное лечение. Умные мысли часто преследовали его, но он был быстрее.

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Метки: Слабоумие   отвага   слабоумие и и отвага   фосаж   
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13  комментариев
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53k
dima423 Час назад
а двери открыты специально, чтобы дебилам самоликвидироваться проще было?))
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5k
Rubiroid_47 2 секунды назад
Теперь он знает наверняка, что так делать не безопасно.
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10k
Летучий Мыш 7 минут назад
а с бордюром то как "повезло"
дополнительные переломы обеспечены
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8k
Колорад Полчаса назад
Да уж, водила попадет под статью при любых раскладах.
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8k
Дмитрий Полчаса назад
И не жалко. Сегодня реально на Фишках "День дебила"!
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24k
Тигран Саркисян 49 минут назад
По моему этому индивиду премию Дарвина выписали, дебил блет.
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10k
SSD 51 минуту назад
Согласно правилам, водитель имеет права открывать двери только на остановочных пунктах, и то, расстояние от бордюра до автобусной площадки не должно превышать 40 см. То есть, люди из автобуса должны сразу на тротуар попадать, и это должно быть в зоне остановки. После того, как автобус закрыл двери и пришел в движения, он не имеет права открыть двери до следующей остановки. (с)
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 53 минуты назад
надо прыгать на встречу движению,что бы погасить энерцию...
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9k
Борис Карабанов Час назад
Он всё рассчитал: "лава" - это проезжая часть, а если он её перепрыгнет, до будет в "домике", но там попался ещё участок "лавы".
p.s. А доставать начнут водителя. К "десантнику" никаких вопросов и претензий не будет!
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