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В Архангельске мужик решил не дожидаться остановки автобуса и вышел из него на ходу. Теперь гения ждёт длительное лечение. Умные мысли часто преследовали его, но он был быстрее.
Скопипастил только что с телеги, не мог не поделиться, слабоумие и отвага...
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Метки: Слабоумие отвага слабоумие и и отвага фосаж
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"Я вышел, будучи в полной уверенности, что автобус произвёл полную остановку! Задумался."
p.s. А доставать начнут водителя. К "десантнику" никаких вопросов и претензий не будет!