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Британцы сняли на видео "голубя-мутанта"

Британцы сняли на видео "голубя-мутанта"

Автор:
21 июня 2023 08:23
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   голубь   животные   мутант   птица   
741
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Существо с длинными ногами и надутой грудью мгновенно вызвало ажиотаж в соцсетях. Голубь, больше похожий на лабораторный эксперимент, едва ли не в два раза больше обычного представителя своего вида.

Зоологи быстренько успокоили народ. Как оказалось, на видео попала реально существующая птица редкой породы – английский голубь-дутыш. Эта одомашненная порода как раз-таки и известна своим огромным зобом, длинными лапами и перьями на ступнях.

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Метки: Видео   в мире   голубь   животные   мутант   птица   
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3  комментария
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9k
Гомерчик 44 минуты назад
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Smolny 18 минут назад
Бедросыч всё ещё тот...
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Роман 40 минут назад
если это чудо еще летает, как и шмель, значит с современной наукой точно что-то не так :)
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