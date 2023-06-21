Британцы сняли на видео "голубя-мутанта"

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Существо с длинными ногами и надутой грудью мгновенно вызвало ажиотаж в соцсетях. Голубь, больше похожий на лабораторный эксперимент, едва ли не в два раза больше обычного представителя своего вида.
Зоологи быстренько успокоили народ. Как оказалось, на видео попала реально существующая птица редкой породы – английский голубь-дутыш. Эта одомашненная порода как раз-таки и известна своим огромным зобом, длинными лапами и перьями на ступнях.
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