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Простой вопрос о гормонах

Простой вопрос о гормонах

Автор:
16 июня 2023 12:10
Сообщество : Юмор
Метки: видео   вопрос   гормоны   девушки   люди   тестестерон   
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Парень решил поговорить с девушками о несправедливости. Своим вопросом о гормонах он поставил представительниц прекрасного пола в тупик.

Если человек оправдывает своё агрессивное поведение и срывы на окружающих гормонами, то чем он лучше животного? Работает в обе стороны.

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Метки: видео   вопрос   гормоны   девушки   люди   тестестерон   
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4  комментария
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18k
сеньор Леонсио 24 минуты назад
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10k
Dabus 7 минут назад
Что вы хотите от общества, в котором даже бабули рассуждают вот так:
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10k
Copycat 7 минут назад
Не знаю, оправдывать своё свинство по отношению к другим такое себе

я обычно всегда готов извиниться если например сорвался на ком то, мне не нравится извиняться и по этому я стараюсь всегда держать себя в руках что бы не срываться

если я мудак то надо признать это, а не валить вину на кого то или что то, это первый шаг к тому что бы не быть мудаком)
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19k
Александр 43 минуты назад
Есть же универсальный ответ для таких вопросов для носителей небинарного мозга
"Это другое"
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