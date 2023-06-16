Простой вопрос о гормонах

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Парень решил поговорить с девушками о несправедливости. Своим вопросом о гормонах он поставил представительниц прекрасного пола в тупик.
Если человек оправдывает своё агрессивное поведение и срывы на окружающих гормонами, то чем он лучше животного? Работает в обе стороны.
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я обычно всегда готов извиниться если например сорвался на ком то, мне не нравится извиняться и по этому я стараюсь всегда держать себя в руках что бы не срываться
если я мудак то надо признать это, а не валить вину на кого то или что то, это первый шаг к тому что бы не быть мудаком)
"Это другое"