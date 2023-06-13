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Сообщество Без кота и жизнь не та 1626 постов • 472 подписчика подписаться
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Кот ошибся этажом

Кот ошибся этажом

Автор:
13 июня 2023 11:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   Юмор   видео   кот   ошибся   этаж   
1843
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Кот вернулся после загула и перепутал дверь квартиры. Хозяйка животного услышала душераздирающие крики в подъезде и спустилась за ним.

Понаделают одинаковых дверей, ходи и ищи потом...

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Метки: Прикол   Юмор   видео   кот   ошибся   этаж   
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10  комментариев
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830
Victor 2 часа назад
кот всё сделал правильно: надо кричать громче
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523
vmsoroka 21 минуту назад
у меня коту 17 лет, всю жизнь прожил в квартирах - всю жизнь страдает этажным кретенизмом. Этаж путает всегда, но всегда сидит под дверью которая соответствует нашей квартире - это при том что за 17 лет сменилось 3 квартиры - квартира запоминается а с этажем огромные проблемы.
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28k
Lehoia 23 минуты назад
Ну, не знаю, у меня две кошечки. Вывожу летом на дачу, они там отрываются по полной. шароёбятся по всей территоррии на 2-3 км. Но утром, как штык лежат на крылечке.
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1k
Алексей Гулевич 44 минуты назад
главное чтобы завтра не пришёл уже свой
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4k
Григорий Час назад
для котов все кожаные одинаковые))
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11k
ScorpionDS 2 часа назад
У меня уже год живет кошка, которая до тех пор жила в частном доме с авто выгулом, как-то в первый месяц прорвалась на площадку и пошла в низ по лестнице, потом услышала какой-то шум и бросилась к двери на этаж ниже настойчиво требую ее туда пустить.

Видимо у них телеметрия плохо работает с этажами.
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