Кот ошибся этажом

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Кот вернулся после загула и перепутал дверь квартиры. Хозяйка животного услышала душераздирающие крики в подъезде и спустилась за ним.
Понаделают одинаковых дверей, ходи и ищи потом...
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Видимо у них телеметрия плохо работает с этажами.
Не чего ей шастать, это не частный сектор.