FISHKINET
Сообщество Еда 1649 постов • 571 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда
Сбор клубники в Германии

Сбор клубники в Германии

Автор:
13 июня 2023 08:44
Сообщество : Еда
Метки: Германия   в мире   видео   клубника   сбор   фрукты   ягоды   
2092
1
1

Удовольствие собрать свежее самому, попробовать, к тому же без пестицидов!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Германия   в мире   видео   клубника   сбор   фрукты   ягоды   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Bill 2 часа назад
Покупая клубнику в магазине, помни: ты оплачиваешь и всю клубнику, съеденную "сборщиками урожая"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
Григорий Бабкин 48 минут назад
Ну да, ну да. У гансов и без пестицидов и удобрений. Для пи*здоголовых, боши говном не удобряют, это только варвары в России и Белоруссии. Только химия, ибо на этом делают свой гешефт серьёзные компании. Очередной высер от хомячка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
zloikrot Час назад
дааа, цены в ...ропе кусаются. в кишиневе на цр 1евро кг. в розницу! оптовую не знаю (мне столько не нужно). в сетевых маркетах цена около 2 долларов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
nobody® Час назад
Немцу в евро, может быть, и нормально, но если перевести в рубли по курсу, то у нас по 3 евро - это уже дороже, чем собранная кем-то и привезённая к дому продаётся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Капитошка Час назад
Хохлов уже не хватает?Или они все в польше?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Виталий Касандров Час назад
Представляю как такой вариант оформили бы у нас.
90- возвращаются ,голодающие россияне не в состоянии купить даже дешевую клубнику на обесцененные зарплаты,вынуждены вытеснять гастарбайтеров из таджикистана .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Сибиряк Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Shtoppi 2 часа назад
лайфхак для каклобешенок, где в германии ягодку можно пожрать на халяву
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
838k
А.Берестенко 2 часа назад
А что, перед отправкой в магазины клубнику пестицидами посыпают? А зачем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт 2 часа назад
"к тому же без пестицидов!"
автор, не 3.14зди и не придумывай сам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54
Олег Шинкевич poбт 53 минуты назад
Вот-вот. Бес пестицидов- это если для себя на даче. А на продажу удобрениями и ядами заливают дай боже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

380172



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#новости#машина#аварии#Россия#факты#позитив#подборка#Германия
#в мире#история#СССР#интересно#ДТП#животные#Ynews#Приколы#интересное#ученые
#люди#автомобили#автомир#кино#авто аварии#картинки#дети#Прикол#фильм
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться