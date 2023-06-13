Сбор клубники в Германии

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90- возвращаются ,голодающие россияне не в состоянии купить даже дешевую клубнику на обесцененные зарплаты,вынуждены вытеснять гастарбайтеров из таджикистана .
автор, не 3.14зди и не придумывай сам