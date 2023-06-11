Правильное воспитание — залог успеха

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Проблемы лежат на уровне семьи и школы. Воспитание начинается в детском саду и подкрепляется в семье и обществе. Но" если общество насквозь больно "собственной, персональной значимостью", то никакие оплеухи положения не исправят. Если человек не привык жить в обществе, где на "Ой! Извините пожалуйста" отвечают "Да ничего, ничего", поправить образ мысли ударом в челюсть не получится. И чем дичее общество, тем страх показаться нормальным человеком сильнее. Как говорится, чем дальше в горы, тем выше т.н. "мужская гордость". А по факту просто дальше от развития. От того все эти "учителя" на дорогах. Выскакивания из автомобилей и вот такие вот неадекватные отморозки.
Низкий уровень цивилизованности - результат загубленной педагогико-воспитательной системы. И в силу того, что в среде, где нужны только "крепкие зубы" уже выросло несколько поколений, восстановить моральный уровень разрушенной цивилизации будет трудно. Но можно... По крайней мере пока.
А сейчас... Думаете, показанная в видео оплеуха чему-то научила мелкого крысёнка? Да ничего подобного! Она ему в очередной раз доказала, что прав сильный. Что он не смешён, а просто у него нет пистолета. В следующий раз он возьмёт их с собой... И общество станет ещё дичее.
Кстати, автор этого видео сам не понимает, что тот старший, якобы "учитель" делает то же самое, что и маленький агрессивный гадёныш. Он показывает школяру, что только пистолет и пара друзей сделают его "правым". Не ум, не совесть, но перевес силы.
У нас в одной школе на заре перестройки показательный случай был. Засранцы из 9 класса пошли к директору на училку жаловаться. А директор был молодой и думал, что он продвинутый. Он сказал - напишите заявление. Вы не поверите - через месяц заявления были написаны на всех учителей.
Этот малолетний ушлёпок может творить вообще что угодно, хоть людей убивать.
И ему ничего не будет.
Особенно жесток он может быть ко взрослым. А над учителями он вообще может издеваться как угодно, с любой фантазией.
Благо есть те, кто достаточно жёстко за этим следит.
Достаточно нахамить учителю или ударить его, и карьера учителя разрушена, его с позором выгонят из школы.
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То есть жестокие ушлепки хамят и даже бьют учителей, а учителей за это с позором выгоняют и разрушают карьеру? Какой ужас.
Учителей превратили в холопов.
Суть в том, что ученик имеет право делать вообще что угодно, избивать, унижать, угрожать, хамить, оскорблять, а вот учитель вообще не имеет никакого права отвечать вообще никак!
"...вот убьют, потом приходите..."
Плюс эта гнида недимон указал место учителе возле параши: хотите денег идите в бизнес... он только что в слух не произнёс, что учителя должны жить в нищете и жрать говно.
Это позиция на уровне многих чиновников -- ненависть к учителям.