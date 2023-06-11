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Правильное воспитание — залог успеха

Правильное воспитание — залог успеха

Автор:
11 июня 2023 09:50
Сообщество : Жизнь
Метки: Юмор   видео   воспимание   забавно   малолетки   молодежь   
5364
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Достаточно наглядно!

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Метки: Юмор   видео   воспимание   забавно   малолетки   молодежь   
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32  комментария
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2k
Виталий Васильев 5 часов назад
Самое прелестное, что вот такие выипонистые любых возрастов, которые первые начинают разборки, огребают и потом первые же бегут в полицию/к родителям и т.д., типа меня побил плохой дядя
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2k
AVATAR 37 минут назад
На зоне за мамку и мочкануть могут. Потому что мать это святое
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2k
nukaktotak Час назад
кринж какой-то
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17k
Vital Idol Час назад
я вот хотел также, но потом менты мне сказали что так нельзя, даже им....
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29k
Григорий Час назад
Ссылка youtu.be
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3k
Aleks 3 часа назад
Раньше было проще, камер не было, все было честнее. Едешь на моте, цыган какой то поднимает камень и бросает,ну не могут они не зацепиться.Разворачиваешься , подъезжаешь, сразу , только тронь, ты знаешь кто у меня бр... даже договорить не успел , диалог прерван ударом в торец. А безнаказанность рождает преступления, именно дибильные законы и есть причина хамства и ощущения что ничего не будет, не имеют права, не тронут, в суд подам, на видео сниму и прочее. Именно это и есть причина всей этой [мат] что творится.
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10k
Бритва 3 часа назад
пистолета, вообще-то, достаточно
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9k
Сол Гудман 4 часа назад
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41k
Лесли 🥰 4 часа назад
Лучше леща ничего не бывает))))
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2k
Vovan Petroff 4 часа назад
Дыг жеж!!! Если сейчас в школу приходит инспектор по делам молодёжи, так он же не рассказывает, что нельзя пить и курить. Он рассказывает, как на папу и маму, а так же на учителей заяву писать.
У нас в одной школе на заре перестройки показательный случай был. Засранцы из 9 класса пошли к директору на училку жаловаться. А директор был молодой и думал, что он продвинутый. Он сказал - напишите заявление. Вы не поверите - через месяц заявления были написаны на всех учителей.
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10k
Dabus 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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15k
_delphin_ 5 часов назад
Ни один миллион книг/статей/диссертаций написаны на тему воспитания. Обычно темы, кто никогда никого не воспитывал. Я же, глядя на собственных детей, на школьников (есть опыт((), на срочников (тоже есть опыт) убеждаюсь только в правдивости 2 вещей: 1. человек - не собака, его не воспитать и 2. люди не меняются. Человека можно только заставить боятся. Если бы это было не так - нам бы не нужен был уголовный кодекс. А он есть.
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68
paulgr _delphin_ 5 часов назад
Я думаю, люди могут меняться, становиться лучше. Только для этого нужны соответствующие условия на протяжении нескольких поколений. Если представить что общество - это земля, а ростки - это люди, то только здоровая земля родит здоровые ростки. А педагогика это только инструмент, который помогает взращивать ростки. Но педагогика не может вылечить "больные" ростки рождённые "больной" землей.
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8k
mbr 6 часов назад
За ним стоит прокуратура и суд.
Этот малолетний ушлёпок может творить вообще что угодно, хоть людей убивать.
И ему ничего не будет.
Особенно жесток он может быть ко взрослым. А над учителями он вообще может издеваться как угодно, с любой фантазией.

Благо есть те, кто достаточно жёстко за этим следит.
Достаточно нахамить учителю или ударить его, и карьера учителя разрушена, его с позором выгонят из школы.
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1k
Dwarf61 6 часов назад
Поржал... Потом поплакал...
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487
Murych 6 часов назад
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338
Andrei 6 часов назад
Он может себе такое позволить потому что условно за ним стоят его ЯЖЕМАТЬ и законы защищающие права детей.
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7k
rutt 6 часов назад
Это типа плохих советов Георгия Остера?
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