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Не трать воду впустую!

Не трать воду впустую!

Автор:
04 июня 2023 09:33
Сообщество : Юмор
Метки: видео   гениально   девушки   душ   креатив   мастурбировать в душе   секс-игрушка   фантазия   
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Компания производитель секс-игрушек из Британии выпустила ролик, в котором призывают девушек не мастурбировать в душе, т.к. тратится большое количество воды.


Вместо этого гении маркетинга предлагают приобрести свои «игрушки» и не тратить воду впустую.


Теперь за коммуналку платят девушки

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Метки: видео   гениально   девушки   душ   креатив   мастурбировать в душе   секс-игрушка   фантазия   
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4  комментария
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10k
MakDag Час назад
А деревья на салфетки не жалко? Лицемеры.
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Igor 36 минут назад
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Anarasius

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