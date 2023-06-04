Не трать воду впустую!

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Компания производитель секс-игрушек из Британии выпустила ролик, в котором призывают девушек не мастурбировать в душе, т.к. тратится большое количество воды.
Вместо этого гении маркетинга предлагают приобрести свои «игрушки» и не тратить воду впустую.
Теперь за коммуналку платят девушки
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