Суровые будни британской полиции

Все мы помним, что в цивилизованной жизни главное это... гендерное равенство.
В сети завирусился ролик с ярчайшим показателем, как же гендерное равенство помогает британской полиции. Там с этим вопросом все строго, хотят дамы задерживать преступников и задерживают, ну как задерживают. Так, хотя бы пытаются. Но героически.
Но вот опять же дилемма. Гендерно равноправные полицейские пытаются задержать негров, а как известно, негры не могут совершать преступления, они просто берут репарации за угнетение. Или это не так работает? Непонятно...
Итак, господа, ждем ваше экспертное мнение в комментариях!
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Поэтому с моей точки зрения, для задержания преступника, а тем более сопротивляющегося допустимы любые методы разрешенные законом. В том числе стрельба на поражение!