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Суровые будни британской полиции

Суровые будни британской полиции

Автор:
04 июня 2023 07:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   Юмор   видео   гендеры   задержание   полиция   
2241
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Все мы помним, что в цивилизованной жизни главное это... гендерное равенство.

В сети завирусился ролик с ярчайшим показателем, как же гендерное равенство помогает британской полиции. Там с этим вопросом все строго, хотят дамы задерживать преступников и задерживают, ну как задерживают. Так, хотя бы пытаются. Но героически.

Но вот опять же дилемма. Гендерно равноправные полицейские пытаются задержать негров, а как известно, негры не могут совершать преступления, они просто берут репарации за угнетение. Или это не так работает? Непонятно...

Итак, господа, ждем ваше экспертное мнение в комментариях!

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Метки: Великобритания   Юмор   видео   гендеры   задержание   полиция   
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25  комментариев
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7k
klop Час назад
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−2
Pavel Минуту назад
Цирк
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8k
Trenzel2003 17 минут назад
Преступник, совершим преступление выходит за рамки поведения в обществе. Соответственно он теряет все права и равенства.
Поэтому с моей точки зрения, для задержания преступника, а тем более сопротивляющегося допустимы любые методы разрешенные законом. В том числе стрельба на поражение!
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15k
Smiley 23 минуты назад
Цыганский табор.
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Комментарий удален
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14k
net Полчаса назад
А если у задерживаемого был бы нож. Зачем они с ним борьбой занялись
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Oleg 37 минут назад
М-да, старушка Англия... Очевидно, не США... Там бы уже давно всех перестреляли...
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18
qwertykey 50 минут назад
Что за страна такая!? Одна ботинки негра целует, другая скачет верхом на негре.
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13k
MilfFucker 54 минуты назад
В России тоже такое есть, только вместо негров, высококвалифицированные зарубежные специалисты, ну и ещё артисты филиалов театра Ромен , на гастролях бывает безобразничают.
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5k
Али Ди Час назад
Упорно пытается оседлать нигера. Больше похоже на попытку изнасилования.)))
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25k
Влад Час назад
Выглядит довольно сексуально, это точно задержанием называется?
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pinbalist Час назад
Им оружие не выдают чтоль?
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