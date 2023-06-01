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Древняя библиотека Тибета⁠⁠

Древняя библиотека Тибета⁠⁠

Автор:
01 июня 2023 10:49
Метки: библиотека   в мире   виде   знание   интересно   книги   тибет   
1783
1
1

Она содержит 84 000 рукописей, включая историю человечества более чем за 1000 лет. Её длина составляет 60 метров, а высота - 10 м.

А теперь представьте, какие знания там могут храниться?!


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Метки: библиотека   в мире   виде   знание   интересно   книги   тибет   
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16  комментариев
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158
Человек Разумный 2 часа назад
Статья огонь, три строчки и никакой информации.
1000 лет цифра красивая, только построен монастырь Сакья где находится библиотека, был меньше 1000 лет назад, и старейшие рукописи там датируются 13 веком.
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14k
Artem 9 минут назад
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28k
Юрьевич 17 минут назад
Содержательно
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54k
Igor Полчаса назад
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4k
Natalia 46 минут назад
Ну не знания, а мифы и история (которую еще надо отфильтровать от мифов). Вряд ли там есть научные работы и потерянные человечеством технологии. Но, конечно, безумно интересно это все. Я бы про Иисуса почитала с удовольствием. Он же в Тибет потом ушел. Как и чем жил. Представляете, вот жил человек, чье имя увековечили. Создали невероятную мифическую историю, в которую многие верят не одну тысячу лет. И обожествляют во многих домах. Мне безумно интересна его жизнь и все, что с ним связано. А на самом деле о нем ничего толком и не знаем, ибо все это передалось мифами и легендами. Возможно, в этой библиотеке есть что-то реальное о нем)
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18k
Bill 48 минут назад
Откуда в Тибете могли знать историю человечества? Скорее уж "там хранится история Тибета".
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Мало кто знает, но в одном из манускриптов тибетской библиотеки, который расшифровали учёные, написано: "Достаточно исключить из рациона три продукта..."
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Самое ценное там фашисты забрали .
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20k
Corvus Corax 2 часа назад
"включая историю человечества более чем за 1000 лет"
И что там про человечество 1000 лет назад на территории Америк?
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158
Человек Разумный Corvus Corax 2 часа назад
Тибет немного на другой стороне земного шара находится, при чем тут Америки ? :)
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