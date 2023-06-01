Древняя библиотека Тибета⁠⁠

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Она содержит 84 000 рукописей, включая историю человечества более чем за 1000 лет. Её длина составляет 60 метров, а высота - 10 м.
А теперь представьте, какие знания там могут храниться?!
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1000 лет цифра красивая, только построен монастырь Сакья где находится библиотека, был меньше 1000 лет назад, и старейшие рукописи там датируются 13 веком.
И что там про человечество 1000 лет назад на территории Америк?