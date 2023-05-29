Разгневанная девушка отомстила парню за измену и разгромила автомобиль

Но желаемого эффекта не получила.
В Новочебоксарске рассерженная женщина устроила «жестокую» месть своему молодому человеку за неверность - разнесла машину. Побила её, потопталась на крыше. Как она заявила: «Машина принадлежит ей и она может её крушить». Зачем тогда это делать - если машина её, дама не объяснила и продолжила ломать боковые стёкла и прогибать крышу.
А потом вышел тот самый молодой человек. Не обратил на «эмоциональную» барышню никакого внимания, собрал раскиданные запчасти, сел в машину и спокойно уехал.
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Что-то не очень похоже на месть. По крайней мере, с её стороны.
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