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Разгневанная девушка отомстила парню за измену и разгромила автомобиль

Разгневанная девушка отомстила парню за измену и разгромила автомобиль

Автор:
29 мая 2023 16:21
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Новочебоксарск   видео   измена   машина   месть   молодой человек   спокойствие   
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Но желаемого эффекта не получила.

В Новочебоксарске рассерженная женщина устроила «жестокую» месть своему молодому человеку за неверность - разнесла машину. Побила её, потопталась на крыше. Как она заявила: «Машина принадлежит ей и она может её крушить». Зачем тогда это делать - если машина её, дама не объяснила и продолжила ломать боковые стёкла и прогибать крышу.

А потом вышел тот самый молодой человек. Не обратил на «эмоциональную» барышню никакого внимания, собрал раскиданные запчасти, сел в машину и спокойно уехал.

Что-то не очень похоже на месть. По крайней мере, с её стороны.

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Метки: Автомобиль   Новочебоксарск   видео   измена   машина   месть   молодой человек   спокойствие   
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4  комментария
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Сергей Добров 55 минут назад
Легко отделался, мадмуазель судя по ТТХ могла не только коня но и машину, и даже слабо бронированную технику остановить
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9k
МихА 42 минуты назад
Разгневанная девушка???
Свинья бешеная отомстила парню
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August

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