Разгневанная девушка отомстила парню за измену и разгромила автомобиль

В Новочебоксарске рассерженная женщина устроила «жестокую» месть своему молодому человеку за неверность - разнесла машину. Побила её, потопталась на крыше. Как она заявила: «Машина принадлежит ей и она может её крушить». Зачем тогда это делать - если машина её, дама не объяснила и продолжила ломать боковые стёкла и прогибать крышу.

А потом вышел тот самый молодой человек. Не обратил на «эмоциональную» барышню никакого внимания, собрал раскиданные запчасти, сел в машину и спокойно уехал.