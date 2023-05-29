Киану Ривз и группа Dogstar опять вместе: музыканты выступили на фестивале BottleRock Napa Valley

Группа с участием Киану Ривза образовалась в 1991 году и успела выпустить два студийных альбома, прежде чем распасться в 2002 году.

Музыкальный коллектив Dogstar возник волею случая и обстоятельств, когда Киану Ривз случайно встретил барабанщика Роберта Мейлхауса в супермаркете в 1991 году.

Барабанщик Мейлхаус был одет в свитер Detroit Red Wings, чем привлек внимание Ривза, который является заядлым хоккейным фанатом.

Завязав разговор, актер и музыкант быстро подружились. Изначально к ним присоединился Грегг Миллер в качестве гитариста и вокала в 1992 году, а затем Брет Домроуз в качестве дополнительного вокалиста и гитариста в 1994 году.