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Киану Ривз и группа Dogstar опять вместе: музыканты выступили на фестивале BottleRock Napa Valley

Киану Ривз и группа Dogstar опять вместе: музыканты выступили на фестивале BottleRock Napa Valley

Автор:
29 мая 2023 09:19
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Киану Ривз   Музыка   видео   группа Dogstar   рок   рок-группа   фестиваль BottleRock Napa Valley   
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Коллектив «Dogstar», где актёр играет на басу, сыграл 12 композиций. Три из них войдут в новый альбом группы.

Ривз сказал, что как только они встретились и начали играть, то сразу поняли, что хотят вновь выступать вместе.



Группа с участием Киану Ривза образовалась в 1991 году и успела выпустить два студийных альбома, прежде чем распасться в 2002 году.


Музыкальный коллектив Dogstar возник волею случая и обстоятельств, когда Киану Ривз случайно встретил барабанщика Роберта Мейлхауса в супермаркете в 1991 году.


Барабанщик Мейлхаус был одет в свитер Detroit Red Wings, чем привлек внимание Ривза, который является заядлым хоккейным фанатом.


Завязав разговор, актер и музыкант быстро подружились. Изначально к ним присоединился Грегг Миллер в качестве гитариста и вокала в 1992 году, а затем Брет Домроуз в качестве дополнительного вокалиста и гитариста в 1994 году.

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Метки: Киану Ривз   Музыка   видео   группа Dogstar   рок   рок-группа   фестиваль BottleRock Napa Valley   
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8  комментариев
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6k
salim777 2 часа назад
Поражаюсь людям с множеством талантов. "По-настоящему талантливый человек талантлив во всём". Киану - красавчик.
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59k
pynh 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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59k
pynh Полчаса назад
собрались чтобы распасться снова? музыка такая себе.
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7k
tamin Полчаса назад
Киберпанк похоже был раскруткой группы
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956
liveevil Час назад
И как он всё успевает?))
Молодчина!
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SuperTroll Час назад
Джонни Сильверхенд - Начало. Какая то японская корпорация напряглась

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