Киану Ривз и группа Dogstar опять вместе: музыканты выступили на фестивале BottleRock Napa Valley

Коллектив «Dogstar», где актёр играет на басу, сыграл 12 композиций. Три из них войдут в новый альбом группы.
Ривз сказал, что как только они встретились и начали играть, то сразу поняли, что хотят вновь выступать вместе.
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Группа с участием Киану Ривза образовалась в 1991 году и успела выпустить два студийных альбома, прежде чем распасться в 2002 году.
Музыкальный коллектив Dogstar возник волею случая и обстоятельств, когда Киану Ривз случайно встретил барабанщика Роберта Мейлхауса в супермаркете в 1991 году.
Барабанщик Мейлхаус был одет в свитер Detroit Red Wings, чем привлек внимание Ривза, который является заядлым хоккейным фанатом.
Завязав разговор, актер и музыкант быстро подружились. Изначально к ним присоединился Грегг Миллер в качестве гитариста и вокала в 1992 году, а затем Брет Домроуз в качестве дополнительного вокалиста и гитариста в 1994 году.
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Молодчина!