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Юмор на грани фола

Юмор на грани фола

Автор:
24 мая 2023 13:41
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   лайки и репост   люди   маразм   фейспалм   черный юмор   
2269
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Данное видео набрало 1,6 миллиона репостов, а лайкнули его более 1,1 пользователей соцсетей, не говоря уже о большом количестве комментариев под ним.

А что вы думаете по этому поводу?

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Метки: Юмор   видео   лайки и репост   люди   маразм   фейспалм   черный юмор   
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16  комментариев
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8k
Александр Маслов Час назад
Это не юмор, это бред с идиотским смехом вполне соответствует состоянию отклонения от нормы "мозга" автора видео. Зря просмотрел... Ощущение гадливости от мусора лайкошаравиков в сети...
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7k
Maximvs 2 минуты назад
Прогнозы фильма "Идиократия" начинают сбываться раньше, чем через 500 лет
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44k
Цыц тут у меня 11 минут назад
Вывод - минимум 1,1 миллиона человек идиоты. Да, ещё плюс три - да на видео и оператор.
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15k
Majul 14 минут назад
И кому-то это кажется смешным? Совсем уже мозгов нет?
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59k
pynh Полчаса назад
кого только не ибут
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5k
мемфрид Полчаса назад
Дно пробито в миллионный раз
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24k
Bar0 Полчаса назад
Херь какая то...
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5
София Полчаса назад
Зачем это здесь ?
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1k
Kra 38 минут назад
что за ... фу?!
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12k
..: Атеист :.. 46 минут назад
Для дебилов - юмор. Для нормального человека - дебилизм. + вот за такое, по идее, еще бы натянуть на хорошие бабки или принуд.работу этих юмористов..
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47
Lion (BY) Час назад
Полтора ляма репостов дебилизма?
Хотя, как их подсчёт сойдёт.
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1k
Rom Час назад
Это не юмор, в данном случае.
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8k
Колорад Час назад
Ну, и контингент на фишках. Судя по лайкам 2/3 понравилось... Пздц.
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10k
Игорь Час назад
где смеяться?
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Infinite

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