Юмор на грани фола

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Данное видео набрало 1,6 миллиона репостов, а лайкнули его более 1,1 пользователей соцсетей, не говоря уже о большом количестве комментариев под ним.
А что вы думаете по этому поводу?
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Метки: Юмор видео лайки и репост люди маразм фейспалм черный юмор
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Хотя, как их подсчёт сойдёт.