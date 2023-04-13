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Девушки выгоняют мышь из дома

Девушки выгоняют мышь из дома

Автор:
13 апреля 2023 09:46
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Юмор   видео   грызун   животные   мышь   
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Девушки придумали необычный способ прогнать мышь из дома. Героини ролика выстроили коридор из упаковок с бутылками так, чтобы грызун не сбился с пути, покидая их жилище.

Коридор почёта. Не хватает только ковровой дорожки.


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Метки: Прикол   Юмор   видео   грызун   животные   мышь   
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4  комментария
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817k
А.Берестенко 2 часа назад
Они купили столько упаковок воды, что бы выгнать одну мышь?!
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Сейчас ради лайков ни грех себя в роли тупого выставить.
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10k
Игорь Час назад
что не сделаешь ради лайков
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