Девушки выгоняют мышь из дома

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Девушки придумали необычный способ прогнать мышь из дома. Героини ролика выстроили коридор из упаковок с бутылками так, чтобы грызун не сбился с пути, покидая их жилище.
Коридор почёта. Не хватает только ковровой дорожки.
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