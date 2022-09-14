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Девушка и поиск удачного ракурса

Девушка и поиск удачного ракурса

Автор:
14 сентября 2022 11:34
Сообщество : Юмор
Метки: Disney   Disney Animal Kingdom   Девушка   Юмор   видео   вывеска   прикол   ракурс   тематический парк   
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Во время посещения тематического парка Disney Animal Kingdom, героиня ролика захотела сделать памятный снимок и попросила мужа помочь ей. Осознавая, что одной фотографией и местом дело не ограничится, мужчина решил подшутить над своей пассией и сделал снимок для себя.

В поисках удачного ракурса

P.S. Нужно смотреть на вывеску.

Источник:

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Метки: Disney   Disney Animal Kingdom   Девушка   Юмор   видео   вывеска   прикол   ракурс   тематический парк   
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8  комментариев
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66k
Вит Z 44 минуты назад
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Дмитрий 52 минуты назад
Шутник однако!!!
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335
Бобр Дмитрий 44 минуты назад
Многие и не поняли.
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5k
GROMOZEKA 54 минуты назад
Хороша чертовка!
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Борис Карабанов 58 минут назад
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Андрей Час назад
- что будем делать товарищ Сталин?
- завидовать будем
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Dobriy drug

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