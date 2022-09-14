Девушка и поиск удачного ракурса

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Во время посещения тематического парка Disney Animal Kingdom, героиня ролика захотела сделать памятный снимок и попросила мужа помочь ей. Осознавая, что одной фотографией и местом дело не ограничится, мужчина решил подшутить над своей пассией и сделал снимок для себя.
В поисках удачного ракурса
P.S. Нужно смотреть на вывеску.
Источник:
АНТИФИШКИ
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