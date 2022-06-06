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Впечатляющая воля к победе

Впечатляющая воля к победе

Автор:
06 июня 2022 09:43
Сообщество : Мото
Метки: Спорт   авария   видео   гонки   мотоцикл   мотоциклист   прикол   
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Мотоциклист не вписался в поворот и вылетел с гоночной трассы. Однако это не остановило спортсмена и он продолжил гонку.

Он улетел, но обещал вернуться

Спортсмен, у которого нет времени истекать кровью⁠⁠.

Источник:

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Метки: Спорт   авария   видео   гонки   мотоцикл   мотоциклист   прикол   
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8  комментариев
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13k
Artem 39 минут назад
А был бы футболистом, уже бы кому изображал.
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7k
Nikolay 6 минут назад
А он точно спортсмен? Я все ждал что в конце ролика появится полицейская машина и с сиреной продолжит погоню
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39k
Лесли 🥰 10 минут назад
Обалдеть))
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494
HalloFreeSpace Полчаса назад
Нифига себе ...
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Честно говоря, я поражен крепостью вилки этого пепелацца! Наверное перья из криптонито-титанового сплава
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140
Юрий Алматы Fat Lynx 52 минуты назад
там же соломы навалено, ничего удивительного
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50
Dennis Silver Fat Lynx Полчаса назад
Вопрос в другом, почему он влетел ? Про..шляпил поворот или отказ тормозов ? Если второе, то на сколько его еще хватит ?
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