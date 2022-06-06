Впечатляющая воля к победе

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Мотоциклист не вписался в поворот и вылетел с гоночной трассы. Однако это не остановило спортсмена и он продолжил гонку.
Он улетел, но обещал вернуться
Спортсмен, у которого нет времени истекать кровью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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